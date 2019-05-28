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Все про:Австрія (185) Курц (64)

 Президент Австрії Беллен відправив уряд Курца у відставку

Президент Австрії Олександр ван дер Беллен відправив у відставку уряд Себастьяна Курца після скандалу з російським фінансуванням.

Про це повідомляє агентство APA, передає Цензор.НЕТ.

Президент доручив міністрам виконувати свої обов'язки до формування нового уряду, а обов'язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвига Льогера.

При цьому Ван дер Беллен висловив надію, що перехідний період триватиме недовго і новий уряд вдасться сформувати до кінця цього тижня або наступного.

Президент Австрії зараз проводить переговори з парламентськими фракціями, щоб новий уряд, який буде діяти до виборів, заручився підтримкою Національної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням

Нагадаємо, парламент Австрії 27 травня висловив вотум недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца. Рішення відправити уряд у відставку підтримали депутати з опозиційної Соціал-демократичної партії і Австрійської партії свободи.

Партія свободи до останнього часу разом з Народною партією Курца входила до правлячої коаліції. Однак два тижні тому її лідер Штрахе опинився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. На відео Штрахе домовлявся про підтримку перед виборами.

Хто така "Олена Макарова", як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі міністри ультраправої Австрійської партії свободи пішли у відставку після скандалу, пов'язаного з російським фінансуванням

Після скандалу канцлер Курц заявив про вихід його Народної партії з коаліції і запропонував провести дострокові вибори, з чим погодився президент країни Олександр ван дер Беллен.

Курц очолив австрійський уряд в грудні 2017 року. До цього чотири роки він працював міністром закордонних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129283
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво - купівля за завищеними цінами активів преЗедента підсанкційною роскомпанією було б достатньою причиною відставки? В Австрії.
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После танцев блонды из МИДа с карликом - сразу нужно было это делать
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якщо пройтись по всіх європейських урядах, то картина буде подібною...
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Цікаво - купівля за завищеними цінами активів преЗедента підсанкційною роскомпанією було б достатньою причиною відставки? В Австрії.
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А он баблишко пукинское тоже брал? Или чисто сернул?
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Не, своих бабушек подчищал, а шо - для них бабки пахнут?
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Ти маєш рацію , бо зєлєбєня і БАТом не сттягнеш .
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Крысы бепепешные бегут с тонущего корыта Президент Австрії Беллен відправив уряд Курца у відставку - Цензор.НЕТ 4829
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А самое интересное то что эти крысы сами это тонущее корыто прогрызли.
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Туда его, русскую подстилку. Наши пониматели путена ещё хорошо себя чувствуют, к сожалению.
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курцу только 32. а он уже бывший канцлер и будущий президент ))) какие разные судьбы при одинаковой ситуацией с заспинными коломойскими ))))
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После танцев блонды из МИДа с карликом - сразу нужно было это делать
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Та похоже бабело все брали. Но отбор сильных произошёл. Сейчас вот макрон---бабки старенькой патрон под фанфары возможно слетит. Но по закону очевидно. По истечению срока. Швали набрали арабской----кто то должен был расхлебать. Молодого и подставили. Фраера-реформаторы шустрожопые! Есть очень старая поговорка, притча даже:*Старый конь борозды не портит*. Правда и новой не ведёт. Но. Ещё слова одного пророка:*Пусть впереди большие перемены---я это никогда не полюблю!*. В. Высоцкий.
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якщо пройтись по всіх європейських урядах, то картина буде подібною...
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Основное: Курц сам заявил о разрыве коалиции, отставке и перевыборах, чтобы дистанцироваться от скомпрометированных союзников по коалиции. Далее если его партия на следующих выборах победит и сформирует коалицию, он снова станет канцлером, никаких препятствий нет. Вопрос, какую оценку дадут австрийские избиратели.
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Туда ему, потомку недобитого нациста, и дорога.
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