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Все про:Адміністрація_Президента (434) бешкет (387) Богдан Андрій (53) Тимошенко_Кирило (1)

 "Вибрали, що краще скандал, ніж тут усе завалиться", - заступник глави АП Тимошенко про призначення Богдана

У команді президента Володимира Зеленського знали, що призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента може призвести до скандалу.

Про це заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Тимошенка, Зеленський давно знає Богдана і, попри резонанс навколо його призначення, довіряє лише йому.

"Ми фахівці в інформаційній політиці, але, крім цього, є реальне управління процесами. Ми розуміємо, що, крім Богдана, людини, якій довіряє президент, немає більше в команді", - сказав заступник глави АП.

За його словами, в роботі в АП є багато "нюансів, які тут усі кинули і поїхали".

"Тому був призначений Богдан. Ми розуміли, що буде скандал. Але ми вибрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут усе завалиться. Плюс наша позиція, що він не порушує закон. Нехай подають до суду, і суд вирішить", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Нагадаємо, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Богдан із 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

22 травня заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що на посаду голови адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.

У свою чергу новопризначений глава адміністрації президента України Андрій Богдан наголосив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Зеленський не порушив закону його призначенням.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.

Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запросив в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, має звільнити таку особу і надіслати це рішення Міністерству юстиції.

Заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський звільнить Богдана, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про конституційність відповідних положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129275
 
   
 Топ коментарі
 
Афігєть!
Виявляється, закон про очищення влади виконувати не потрідно, бо у Зєєєєлі "фсьо рухнєт"?
Бляхя-муха, так якого ж гаспида ти лізло у президенти???!!! "Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана - Цензор.НЕТ 4253
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У вас і так все не слава Богу... ще і на брехні впіймались.
А про ідею референдуму про мир з рашкою ... то взагалі..
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зебіли щас ходять нарядні - жовтенькі від урінотерапії очі, зелененькі від вилизування язички та коричневенькі носики)
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Все що більше 50 слів не сприймається звичайними людьми
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мои авторы не пишут обычным людям. Обычных уже не исправить. Они пишут необычным.
- Послушайте меня, обычные люди! Я не хочу, чтобы вы сдохли. Я хочу, чтобы вы поняли.
- Да мы лучше сдохнем! (с)
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Тогда это не мне. Я обычный серый человечек.
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а серые человечки - это как? Типа как зелёные человечки, только местные?
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Оце так "молода" команда і "нові ліца". Немає кого призначати. Вибирають із того, що є, хоча вони вже давно замарені і не "нові". А що ви будете робити з кандидатами у Верховну Раду і на місця? А де візьмете заміну сіддям, прокурорам, СБУшникам, поліцейським? Що брехали і приїхали? Шахраї віку! Довалите за місяць те, що хоть якось працювало.
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Так що він про "все завалится" розказує, він що "порохобот"???
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Прикольно, без Богдана все рухнет? Охренели что ли?
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Хто ти такий? За Зеленського проголосувало 73%. А ти навіть мову вивчити не здатний. Три слова і одне матом
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За зе 10% максимум, остальные против Порошенко. Какие там 73%. Иди в свою Московию и учи мат. И поучи украинскому языку ЗЕ.
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Та ну да. Що ти тут будеш один робити, якщо ми всі підемо?
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Хорошая мантра...
Как Порошенко, после бегства ТОП чиновников в паРашу, чтобы остановить агрессию паРаши и предотвратить развал экономики, так ему нужно было искать малообразованных, но "святых", т.к. агрессия паРаши могла подождать...
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Стареет Юля. Чувствует, что прорваться к власти (последний шанс)-это лизать каласмойскую власть. Ну,а умения объяснить переодевание "высшими целями" ей не занимать. Актриса из неё была бы отменная.
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Правая рука кили азирова в вопросах "борьбы" с коррупцией эта та рука которая у чувака с ксивой презЕдента держит все что бы не развалилось..??

Круто...пчелы против меда.....
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Сознательно пошли на нарушение Закона?? Это уже зафиксировано.....и когда придет время будет предьявлено....
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Ну і скільки ще порушень Закону і Конституції ти пропонуєш почекати?
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Зе... потрібно поставити плокулолом Сакварелідзе та премєром Саака..., тоді буде порядок
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ну шо, шкандаль так шкандаль, тепер пан Зеленський отримає і скандал, і як наслідок -"все рухнет"..... .
виходить пан Зеленський не зрозумів, що від того, кого він обере собі у помічники і союзники на ключові посади у владі, буде залежати не лише його власна доля і доля його сімї, а й доля всієї країни. 73% виборців чудово усвідомлювали, що обирають не прикольного чувака Володьку Зеленського з 95 кварталу, навіть не Голобородька з кіно, а президента країни, яку ось уже 25 років грабує і гвалтує злодійсько-олігархічне шобло, яке підімяло під себе абсолютно все у цій країні: суди, прокуратуру, усіх без виключення силовиків, ЗМІ, депутатів всіх рівнів і армію також. І коли, це шобло "дало" пройти у президенти простолюдину Зеленському, то лише з однією, наперед визначеною метою - повний провал у всіх напрямках, тобто колапс влади і країни в цілому.
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"По его словам, в работе в АП есть много "нюансов, которые здесь все бросили и уехали"
Ты смотри вот как оказывается!
А как прастые, но честные рибята, которые на лифте им. Зеленского должны сразу заехать на самый верх?
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Богдан смотрящий от Коломойского. Коломойский держит в руках компромат на Зеленского.
Снять Богдана Зеленский не может.
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Украина зеленского - единственная страна которая может помочь Коломойскому избежать экстрадиции в США после решения суда в Делавере.

так понятнее?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вибрали, що краще скандал, ніж тут усе завалиться", - заступник глави АП Тимошенко про призначення Богдана
 
 
 
 
 
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