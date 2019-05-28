 "Вибрали, що краще скандал, ніж тут усе завалиться", - заступник глави АП Тимошенко про призначення Богдана

Про це заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Тимошенка, Зеленський давно знає Богдана і, попри резонанс навколо його призначення, довіряє лише йому.

"Ми фахівці в інформаційній політиці, але, крім цього, є реальне управління процесами. Ми розуміємо, що, крім Богдана, людини, якій довіряє президент, немає більше в команді", - сказав заступник глави АП.

За його словами, в роботі в АП є багато "нюансів, які тут усі кинули і поїхали".

"Тому був призначений Богдан. Ми розуміли, що буде скандал. Але ми вибрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут усе завалиться. Плюс наша позиція, що він не порушує закон. Нехай подають до суду, і суд вирішить", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Нагадаємо, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Богдан із 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

22 травня заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що на посаду голови адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.

У свою чергу новопризначений глава адміністрації президента України Андрій Богдан наголосив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Зеленський не порушив закону його призначенням.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.

Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запросив в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, має звільнити таку особу і надіслати це рішення Міністерству юстиції.

Заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський звільнить Богдана, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про конституційність відповідних положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію).