EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  9363  34
Все про:Голуб (17) суд (5151) BlaBlaCar (2) Позняков (2)

 Справа BlaBlaCar: убивцю львів'янина Познякова Голуба засудили до довічного ув'язнення. ВIДЕО

Сьогодні, 28 травня, Києво-Святошинський районний суд Київської області ухвалив вирок у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Підозрюваного Дмитра Голуба визнали винним і засудили до довічного ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zaхid.net.

Суддя визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом та вбивстві. Вирок зачитували майже дві години. Дмитро Голуб, який був присутній у залі суду, також може оскаржити його протягом 30 днів.

Сам Голуб назвав подію цирком.

"Суд не вислухав моїх свідчень, вони не вислухали мого останнього слова, порушили всі мої громадянські права і присудили мені довічне позбавлення волі", - обурювався Голуб.

Дивіться також: "Я твого сина закопав. Його немає серед живих", - батько убитого водія BlaBlaCar Познякова про розмову з підозрюваним Голубом. ВІДЕО+ФОТО

На запитання, що Голуб зробив із тілом, він сказав: "Яке тіло, ви що, здуріли? Тарас десь загоряє, а мені тут довічне позбавлення волі".

Дмитро Голуб також нецензурно висловлювався в бік батька Тараса - Олександра.

Раніше під час судового засідання батько Олександр Позняков заявляв, що Дмитро Голуб шантажував його. За словами Олександра, Голуб зізнався йому в убивстві Тараса, але пообіцяв розповісти деталі вбивства і показати місце, де закопано тіло, якщо він відмовиться від усіх обвинувачень і принесе йому 50 тисяч доларів. Однак адвокат Голуба стверджує про невинність свого клієнта і заявив, що вбивство інсценовано.

Нагадаємо, 4 квітня Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.

Відео "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129274
 
   
 Топ коментарі
 
на своей странички он зеленского поддерживал
 показати весь коментар
 
Хм..Довічне за вбивство без трупа або хоча б его рештків ... Таких вироків у нас ще не Було. Є прецедент.

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
100% шкода ...що смертну кару відмінили ..
 показати весь коментар
 
 
Без тела, орудия убийства, свидетелей... ТАК можно любого засудить - не?
 показати весь коментар
 
да, тебя ща осудят, пакуй гранаты в трусы и тикай пока не поздно.
 показати весь коментар
 
 
Та ну нах... Пишут одуванчики, которые вообще не в теме, как работает милиция с прокуратурой... Именно милиция - т.к. там все старые пооставались.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тепер .. на зоні буде ще один потенційний порохобот - по моральних якостях голуб - справжній порохобот..(надіюсь буде в одній камері з пацям парашенком)
 показати весь коментар
 
 
на своей странички он зеленского поддерживал
 показати весь коментар
 
 
можеш якось обґрунтувати оцю свою дефекацію на клавіатуру?

 показати весь коментар
 
Хм..Довічне за вбивство без трупа або хоча б его рештків ... Таких вироків у нас ще не Було. Є прецедент.

 показати весь коментар
 
 
Ну да. А вбивство Гонгадзе? Голови - нема. Експертиза піскунівська з єхидною гримаскою: 99,9% шо тіло Георгія. А мама Гонгадзе, коли була жива, повторювала весь час: я знаю ступні свого сина, це - не він.
І коли можлива підстава із вбивством гонгадзе політично оправдана аби змістити Кучму, то яка користь підставляти голуба?
 показати весь коментар
 
Для того щоб знайти труп, треба батьку потерпілого вивезти в посадку і порізать на ремні підараса і посипати сіллю для прискорення процесу надання правдивиї свідчень, тоді він приведе туди де закопав, і будуть рештки й труп....

І помінять їх місцями....
 показати весь коментар
 
Вот и всё он накуй не нужен в этой жизни !
 показати весь коментар
 
 
Стрелять нужно балаболов, необоснованно обвиняющих других... Его засудили без реальных доказательств вины... Вы статистику посмотрите - при сталине процент оправданий был в многие разы большим...
 показати весь коментар
 
 
Кацап -- своим полудуркам бред про сралина встегуй
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
слышь, полудурок тупой, ты от бухла отойди, а потом уж, как протрезвеешь, пиши... Откуда ты, клоун потешный, из каких ******?
 показати весь коментар
 
С одной стороны, вроде все правильно получил, что заслужил. С другой стороны - а достаточно ли доказательств, тело-то не нашли? Я не против приговора, я против необоснованного приговора. Сколько у нас людей зря сидело за то , чего не делали, выходили потом лет через 7, но это у же не та жизнь, даже у полностью реабилитированного.
 показати весь коментар
 
 
Они 100% его убили !!! Какой идиот покажет тело если он остался один и спрыгнуть на другую статью неполучиться . а так есть шанс судится !!!
 показати весь коментар
 
 
Не следил за разбирательством, поэтому не могу да и не хочу возражать. Дай Бог, чтоб Ваша уверенность была хорошо подкреплена фактами. Но отсутствие такой важной улики смущает. Все-таки был в распоряжении практически весь трекинг автомобиля, значит известно приблизительное место преступления. Но почему-то ничего не нашли. В общем есть кое-какие вопросы к следствию. Хочется верить, что это не очередной вариант скидывания с учета "висяка".
 показати весь коментар
 
 
то есть в случае убийства достаточно качественно уничтожить или спрятать тело и все уже будут сомневаться, несмотря на наличие прочих неопровержимых улик? надо взять на заметку
 показати весь коментар
 
 
в случае убийства достаточно найти "терпилу" и обвинить его - все любое дело раскрыто! Веди следствие об убийстве Кеннеди наши "спецы", там бы человек 50 отсидело бы...
 показати весь коментар
 
Ну да, после случая с Малиновским, который в 2015 "погиб" в зоне АТО, а в 2018 был арестован в Франции, вероятно, что пожизненный приговор для этого урки продержится исключительно для судов всех инстанций в Украине и отменится на первом же заседании суда ЕСПЧ.
 показати весь коментар
 
 
А що, загиблий львівянин теж обікрав знайомих на мільйони доларів?
 показати весь коментар
 
что за бред? "хранил гильзы и сумку Тараса" на_Х_уя? он что клинический идиот?
 показати весь коментар
 
Для того щоб знайти труп, треба батьку потерпілого вивезти в посадку і порізать на ремні підараса і посипати сіллю для прискорення процесу надання правдивиї свідчень, тоді він приведе туди де закопав, і будуть рештки й труп....

І помінять їх місцями....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправа BlaBlaCar: убивцю львів'янина Познякова Голуба засудили до довічного ув'язнення. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору