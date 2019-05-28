 Справа BlaBlaCar: убивцю львів'янина Познякова Голуба засудили до довічного ув'язнення. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zaхid.net.

Суддя визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом та вбивстві. Вирок зачитували майже дві години. Дмитро Голуб, який був присутній у залі суду, також може оскаржити його протягом 30 днів.

Сам Голуб назвав подію цирком.

"Суд не вислухав моїх свідчень, вони не вислухали мого останнього слова, порушили всі мої громадянські права і присудили мені довічне позбавлення волі", - обурювався Голуб.

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На запитання, що Голуб зробив із тілом, він сказав: "Яке тіло, ви що, здуріли? Тарас десь загоряє, а мені тут довічне позбавлення волі".

Дмитро Голуб також нецензурно висловлювався в бік батька Тараса - Олександра.

Раніше під час судового засідання батько Олександр Позняков заявляв, що Дмитро Голуб шантажував його. За словами Олександра, Голуб зізнався йому в убивстві Тараса, але пообіцяв розповісти деталі вбивства і показати місце, де закопано тіло, якщо він відмовиться від усіх обвинувачень і принесе йому 50 тисяч доларів. Однак адвокат Голуба стверджує про невинність свого клієнта і заявив, що вбивство інсценовано.

Нагадаємо, 4 квітня Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.