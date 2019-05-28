Про це заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні. Це люди, яким президент довіряє проводити якісь зустрічі, це формування його графіка, але не у форматі асистента", - заявив Тимошенко.
Він також назвав Шефіра, першого заступника глави АП Сергія Трофимова і помічника президента Андрія Єрмака "топовими фігурами у президента", які разом з ним "формують його зустрічі".
"Коли не може бути присутнім президент – через те, що накладається на іншу зустріч, - уповноважені зустрічатися з людьми Шефір, Єрмак і Богдан", - сказав він.
Тип - частная компания.
Основание - 2003.
Основатели: В.А. Зеленский, Б.Н. шефир, С.Н. Шефир" (Википедия)
"Квартал 95" вышел на государственный уровень, скоро на международный пойдет (визиты Президента в Канаду и Германию), потом - в стратосферу и дальше уже в межзвездное пространство.
По-слухам, обитатели планеты Нибиру, во-первых, очень женят юмор, во-вторых, любят креативную игру на рояле, а в-третьих ( и это главное) миллиарды раздают просто здаром!