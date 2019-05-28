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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (434) Богдан Андрій (53) Шефір_Сергій (3) Тимошенко_Кирило (1)

 "Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні", - заступник глави АП Тимошенко

Найбільш наближеними до президента є новопризначений керівник АП Андрій Богдан і перший помічник Сергій Шефір.

Про це заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні. Це люди, яким президент довіряє проводити якісь зустрічі, це формування його графіка, але не у форматі асистента", - заявив Тимошенко.

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Він також назвав Шефіра, першого заступника глави АП Сергія Трофимова і помічника президента Андрія Єрмака "топовими фігурами у президента", які разом з ним "формують його зустрічі".

"Коли не може бути присутнім президент – через те, що накладається на іншу зустріч, - уповноважені зустрічатися з людьми Шефір, Єрмак і Богдан", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129271
 
   
 Топ коментарі
 
Кого Беня приставив, ті і керують..
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короче- Коломойский все решает а зеленского по факту ставят в известность
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Хорошая идея - Богдана и Шефира на ветку с веревкой.
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"Студия Квартал 95
Тип - частная компания.
Основание - 2003.
Основатели: В.А. Зеленский, Б.Н. шефир, С.Н. Шефир" (Википедия)

"Квартал 95" вышел на государственный уровень, скоро на международный пойдет (визиты Президента в Канаду и Германию), потом - в стратосферу и дальше уже в межзвездное пространство.
По-слухам, обитатели планеты Нибиру, во-первых, очень женят юмор, во-вторых, любят креативную игру на рояле, а в-третьих ( и это главное) миллиарды раздают просто здаром!
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Это к тому, что пи...дить их будут также равнозначно. Поровну отгребут.
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Будет вам топ-двойка. От народа Украины:
"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні", - заступник глави АП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3147
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Моя найулюбленіша ось ця гіфка з цих подій:

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Троллики, жгите побольше, может сайт быстрее спалите. Кто-нибудь из команды ЗЕ заглядывает на сайт сто пудов.
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Давайте шефира. У него отчество подходящее.
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Тобто щиросердечно признався апостол секти, що призначення не за конкурсом, не за діловими якостями, а за наближенням до тіла месії? Секта ще раз підтвердила, що вона - секта, а не державотворці.
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Бануті - бануті - бануті , за совдепії був такий анекдот про допомогу СРСР Африці .
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Табачник, Кушнарьов, Медведчук, Льовочкин, Клюев, Рафальский, Пашинский, Ложкин, Райнин. Угадай происхождение следующего.
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в кефіря хоч обличча не даке дурнувате як в богдана.
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Обличчя присноглаголеной национальности.
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а серед пропозицій від зедебіла є якісь інші національності?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні", - заступник глави АП Тимошенко
 
 
 
 
 
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