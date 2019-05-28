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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:вибори (3865) Бурбак (251) Народний фронт (548)

 Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради

Депутати "Народного фронту" балотуватимуться до Верховної Ради за мажоритарними округами, заявляє лідер фракції Максим Бурбак.

"Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ (про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів. - Ред.) є антиконституційним, і вибори мали бути чергові... але це не забирає права у наших депутатів йти у мажоритарних округах", - сказав Бурбак журналістам у кулуарах парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, незалежно від того, чи будуть представники "Народного фронту" в парламенті наступного скликання, партія "Народний фронт" надалі працюватиме і обстоюватиме ті цінності, які вона обстоювала з 2014 року.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи піде партія на вибори, Бурбак відповів: "Ще не визначилися, ще тривають обговорення. Найближчим часом ми повідомимо".

Він також додав, що лідер "Народного фронту" Яценюк не братиме участі у виборах у мажоритарних округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129267
 
 
 Топ коментарі
 
Я не сдамся без боя,буду грызть землю,но от кормушки не отойду..-НФ)))))))) Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4995
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Гречка уже не работает.
Наелись.
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У вас немає рейтингу, тому і переформатування не дуже допоможе.
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У вас немає рейтингу, тому і переформатування не дуже допоможе.
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НФ быстренько уходит в историю, как и другие фронты (Фронт Змин, кто помнит?), где Сеня принимал участие.

А это из Сениной биографии на Википедии.

2004 року здобув науковий ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи в Сумах, захистивши дисертацію на тему «Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні»[8]. За твердженням Тетяни Пархоменко, 70 сторінок дисертації містять тексти без посилань на їхніх справжніх авторів. З них 39 сторінок скопійовані майже повністю, а 7 сторінок є перекладом з англомовних джерел[9]
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При цьому Яценюк у 2004 році врятував Нацбанк і гривню (особливо депозитну) з курсом, а в 2014 - Україну від дефолту
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Еще скажите, что при Ющенко в Украину пришли сотни миллиардов инвестиций.
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а петро армию построил, только американским налогоплательщикам об етом не говори
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Армия ездит на рухляди советских времен и была профинансирована печатанием денег (с 8 до 25 за доллар). Ну и еще военный сбор, который все платят. Американцы тут не причем.
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Народ построил (создал), а Петро со свинарчуками-гладковскими на армии только бабло косили.
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да кто ж его мерял.тот рейтинг?может и есть процент для прохождения
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Нет смысла. Барыга винницкий хорошо поработал над "рейтингом" для Яценюка и НФ в 2015-2016 годах - там только один Онищенко 30 лямов зелени вбухал.
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Йшли б ви на три веселі букви.Так взути народ, обпаскудити його найсвітліші сподівання.
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точно?а то не йуля его с премьеров снимала,шо аж от кАолици отказалась?и то не йуляхин тспонсер-онищенко?и скока он бабку вбухал? Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 6880
все на чужом транспортном средстве норовите в рай вьехать...
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Там и Юлины рога тоже торчат (за то, что Яценюк ее с пуйлом контракт разорвал, с чего она откаты имела). Но Юля - Юлей, а Петя - Петей. Арсений Яценюк: "Я Петру Алексеевичу говорил в открытую: "Смотри, сейчас вы Саакашвили натравливаете на меня - потом он займется вами"
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Зайдуть риги, клоуни, жульйо - буде вам весело. Так що готуйтеся на весну на дочасні президентські і парламентські Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 1122
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Так он сам мажоритарщик. Им нечего боятся 200мест в парламенте вынь да положь Поэтому и засучили ножками и ручонками зебилы.
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Никогда не поздно переформатироваться. Набери format c:
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Я не сдамся без боя,буду грызть землю,но от кормушки не отойду..-НФ)))))))) Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4995
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Да уж... У НФ половина кабмінуі інших грошових посад і потоків. Їм вибори зараз, як серпом по яйцях - мінус міліарди грн., причому в день...
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Ти краще подумай, як твій клоун буде рулить 3-4 місяці після того, як розпустив Раду і Кабмін фактично в. о. За цей час від клоуна не залишиться й ковпака з носом Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4311
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шо ты так все за корыто переживаешь?у тебя свои виды на него?
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Разве только нельзя давать НФ, там есть еще не менее одиозный БЕС.
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Эти С........ ки везде пролезут. А как они за открытые списки ЗВЕЗДЕЛИ, а лазейку оставили, МАЖОРИТАРЩИК. Две Ирки, тоже пойдут мажоритарщиками от Окружной.
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Чё, первая пятерка есть - Арсен, сеня, Антошка, зорян, шкиряк.
Можно идти списком.
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Клоуны, особо не напрягайтесь тут на ветке - весной будут досрочные и президентские, и парламентские: главного клоуна со свитой будет ждать Ростов Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 9435
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Несчастный, даже в Украине есть очень много хороших лекарственных препаратов, не отчаивася так
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Кловани, а ви в курсах, що той, то копає яму іншому, сам в неї потрапляє? Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 2494
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В курсе) Порохоботы копали, копали Зеленскому яму...а Петя в нее угодил.
Потому как, "Кто сам себя возвеличивает, тот унижен будет"
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И теперь задача украинцев сделать всё, чтобы эти барыги не попали в ВР. Голосуем за Слугу народа!!!
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Партия слилась в унитаз,пусть Сеню благодарят,на подходе Самопомич и пан Ляшко.. Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 2642
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"партія "Народний фронт" надалі працюватиме і обстоюватиме ті цінності, які вона обстоювала". Скільки вам тих цінностей ще треба?
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Какое переформатирование? Совсем кролики нюх потеряли...Собрали чемоданы, и НАХРЕН..Особо талантливые, на постройке сениной "Стены" сгодятся... Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 9202 Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради - Цензор.НЕТ 4955
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Бурбак, на вас всех уродов, округов не хватит! Народ вас всех уже по рожам знает, потому денег не хватит всех купить. Пойдете за своим любимый Петей дружно на х...
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Интересно, сколько из этих мажоритарщиков осмелятся написать в информационном листке в разделе краткой биографии о своем участии в НФ?
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Все мажоритарные округа уже давно раскуплены и там всё схвачено... Вам там точно нихуя не светит!!!
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меняют суки названия , как засранные памперсы на новые и называют это - "ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬСЯ" .. и что эти политические ****** перестанут быть ******** если переформатируются ????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради
 
 
 
 
 
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