 Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради

"Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ (про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів. - Ред.) є антиконституційним, і вибори мали бути чергові... але це не забирає права у наших депутатів йти у мажоритарних округах", - сказав Бурбак журналістам у кулуарах парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, незалежно від того, чи будуть представники "Народного фронту" в парламенті наступного скликання, партія "Народний фронт" надалі працюватиме і обстоюватиме ті цінності, які вона обстоювала з 2014 року.
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи піде партія на вибори, Бурбак відповів: "Ще не визначилися, ще тривають обговорення. Найближчим часом ми повідомимо".
Він також додав, що лідер "Народного фронту" Яценюк не братиме участі у виборах у мажоритарних округах.
Наелись.
А это из Сениной биографии на Википедии.
2004 року здобув науковий ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи в Сумах, захистивши дисертацію на тему «Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні»[8]. За твердженням Тетяни Пархоменко, 70 сторінок дисертації містять тексти без посилань на їхніх справжніх авторів. З них 39 сторінок скопійовані майже повністю, а 7 сторінок є перекладом з англомовних джерел[9]
все на чужом транспортном средстве норовите в рай вьехать...
Можно идти списком.
Потому как, "Кто сам себя возвеличивает, тот унижен будет"