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 30 травня глави МЗС Німеччини та Франції Маас і Ле Дріан відвідають Україну зі спільним візитом, - Пристайко

Міністри закордонних справ приїдуть зі спільним візитом у четвер.

У четвер, 30 травня, в Україну зі спільним візитом прибудуть глави Міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тридцятого числа у нас будуть два міністри закордонних справ - Франції та Німеччини - зі спільним візитом", - сказав Пристайко.

Інформацію підтвердив також посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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За словами дипломата, візит Мааса на десятий день після інавгурації президента Володимира Зеленського "вкрай важливий і символічний". "Ми розглядаємо його як знак потужної політичної підтримки України з боку нашого стратегічного партнера", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129264
 
   
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только не выпускайте к ним зеленского 30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украины с совместным визитом, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5779 шоб впечатление о стране не портить
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Похоже парами будут к нам теперь визитить. Чтобы хоть друг у друга спрашивать - что имеют в виду те, с кем приходится общаться.
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купленные европейские подельники (фрицы и жабоеды)куйла ,приедут поделтся планом кремлевского куйла...по федерализации Украины...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України30 травня глави МЗС Німеччини та Франції Маас і Ле Дріан відвідають Україну зі спільним візитом, - Пристайко
 
 
 
 
 
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