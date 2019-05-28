 Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на прес-конференції у вівторок адвокат Ігор Головань.

За словами адвоката, мета цієї кампанії Портнова - дискредитація не лише Порошенка, але і всієї України.

"Уся ця кампанія юридичного тролінгу, її пілотні документи спрямовані на підтримку РФ... У цього немає мети притягнути до відповідальності, усі розуміють, що там немає складу злочину... Значить, заяв має бути багато", - сказав адвокат.

Відповідаючи на запитання про те, чи плануються якісь слідчі дії і допит Порошенка, адвокат сказав: "Мені про слідчі дії нічого не відомо. Дуже розраховую на те, що єдиною можливою слідчою дією ... буде допит самого заявника".

За його словами, відповідну заяву він направив до ДБР. Головань переконаний, що допит Портнова стане підставою для закриття провадження за викладеними ним фактами.

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У свою чергу народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка", представник "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв висловив переконання в тому, що на сьогодні "руками Портнова Росія намагається за допомогою спроби реваншу помститися, і це спроба помсти не лише колишньому президенту, це спроба помсти Україні".

"Те, що це інструмент Кремля, думаю, багатьом зрозуміло... Упевнений, що з юридичної точки зору все це провалиться, жодних юридичних підстав немає... Це робиться для того, щоб протягом передвиборної парламентської кампанії дискредитувати Україну та українськість", - зазначив Ар’єв.

"Гадаю, політичні переслідування будуть сприйняті украй негативно... Відчуваю, що буде велика підтримка Порошенка і всіх тих, хто здійснював реформи".

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Ар’єв додав, що стосовно заяв Портнова має бути відповідна реакція президента України Володимира Зеленського, інакше це погіршить відносини України з європейськими партнерами.

"Це посилає нашим європейським друзям дуже погані сигнали, що ситуація з демократією, верховенством права і правами людини в Україні може розгорнутися в інший бік", - сказав Ар’єв.

Водночас сам Портнов 28 травня у своєму Telegram каналі закликав депутатів і соціально активних громадян, не направляти до правоохоронних органів заяви про "злочини Порошенка, які викликають дискусію в суспільстві або є спірними".

"Тому що це дає прокурору Луценку політичні та інформаційні можливості продовжувати чіплятися за крісло, розповідати про реванш, наступі на армію, релігію і мову, пояснювати, чому він має залишитися прокурором і чому його відомство не санкціонує арешт активів членів його власної політичної команди", - каже Портнов.

Він пропонує "зосередитися тільки на найганебніших, брудних і безперечних злочинах Порошенка".