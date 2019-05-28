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Все про:адвокат (617) Порошенко (8967) Портнов (55)

 Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань вважає, що подані до Державного бюро розслідувань заяви колишнього заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова про нібито вчинення злочинів Порошенком є юридичним тролінгом, які не потребують реальних правових наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на прес-конференції у вівторок адвокат Ігор Головань.

За словами адвоката, мета цієї кампанії Портнова - дискредитація не лише Порошенка, але і всієї України.

"Уся ця кампанія юридичного тролінгу, її пілотні документи спрямовані на підтримку РФ... У цього немає мети притягнути до відповідальності, усі розуміють, що там немає складу злочину... Значить, заяв має бути багато", - сказав адвокат.

Відповідаючи на запитання про те, чи плануються якісь слідчі дії і допит Порошенка, адвокат сказав: "Мені про слідчі дії нічого не відомо. Дуже розраховую на те, що єдиною можливою слідчою дією ... буде допит самого заявника".

За його словами, відповідну заяву він направив до ДБР. Головань переконаний, що допит Портнова стане підставою для закриття провадження за викладеними ним фактами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Портнов приніс у ДБР вже четверту заяву проти Порошенка

У свою чергу народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка", представник "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв висловив переконання в тому, що на сьогодні "руками Портнова Росія намагається за допомогою спроби реваншу помститися, і це спроба помсти не лише колишньому президенту, це спроба помсти Україні".

"Те, що це інструмент Кремля, думаю, багатьом зрозуміло... Упевнений, що з юридичної точки зору все це провалиться, жодних юридичних підстав немає... Це робиться для того, щоб протягом передвиборної парламентської кампанії дискредитувати Україну та українськість", - зазначив Ар’єв.

"Гадаю, політичні переслідування будуть сприйняті украй негативно... Відчуваю, що буде велика підтримка Порошенка і всіх тих, хто здійснював реформи".

Читайте: Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Ар’єв додав, що стосовно заяв Портнова має бути відповідна реакція президента України Володимира Зеленського, інакше це погіршить відносини України з європейськими партнерами.

"Це посилає нашим європейським друзям дуже погані сигнали, що ситуація з демократією, верховенством права і правами людини в Україні може розгорнутися в інший бік", - сказав Ар’єв.

Водночас сам Портнов 28 травня у своєму Telegram каналі закликав депутатів і соціально активних громадян, не направляти до правоохоронних органів заяви про "злочини Порошенка, які викликають дискусію в суспільстві або є спірними".

"Тому що це дає прокурору Луценку політичні та інформаційні можливості продовжувати чіплятися за крісло, розповідати про реванш, наступі на армію, релігію і мову, пояснювати, чому він має залишитися прокурором і чому його відомство не санкціонує арешт активів членів його власної політичної команди", - каже Портнов.

Він пропонує "зосередитися тільки на найганебніших, брудних і безперечних злочинах Порошенка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129258
 
   
 Топ коментарі
 
Коломойский серьезно взялся качать тему дефолта. Еще бы - раз понял, что медиаресурс позволяет продвинуть табуретку в президентское кресло, то надо использовать по-максимуму, пока сохраняется эффективность на таком уровне.Кукла на Банковой под восторги трудящихся - сделано.
Досрочные выборы в нарушение Конституции под восторги трудящихся - объявлены.
Референдум о капитуляции под восторги трудящихся - готовится.
Дефолт по просьбам трудящихся (может, и через референдум) - началась обработка.
Возвращение 90-х - автоматически после дефолта.
Волна пост-дефолтной приватизации, реприватизации, передела, земелька вот еще есть - и все это под лозунгами "Нечем платить пенсии и зарплаты бюджетникам", "Нечем топить", "Нечем заправлять автобусы" - планируется.
Игорь Валерьевич врать не станет: дефолт - это не страшно. В результате провала экономики в 90-е Игорь Валерьевич украинским олигархом стал. А в результате дефолта выйдет на уровень российских олигархов. Что же в этом страшного? Дайте Игорю Валерьевичу два дефолта! По просьбам трудящихся.
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"Было чувство гордости за свою страну", но при этом "мой голос звучал в общем здрадофильском хоре" - это или шизофрения или искренняя подлость..

Жалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6796
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Тобто злочинів немає, а Портнов - падлюка, на зарплаті у Клопомойського.
Це єврейський звичай такий, тихцем кидатися гавном у спину до останньої можливості.
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бросай наркоту, торчок. галлюцинации ловишь нехилые.
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ну так в чем дело адвокат докажите все это в суде. желательно в оболонском.
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Хріть соєві уроди - треба було не домовлятись з ригами, а саджати їх. Хотіли і рибку з"їсти і на ..й сісти... Не вийшло. Шкода тільки, що за вас ми 5 років розвитку і добрих змін втратили.
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то ви навмсне привели до влади ригів щоб помститися Петі ?
ну й уроди...країну так підставити...
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Привели до влади ригів?
Ти з дуба впала, чі шо? Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3304
22% членів "Блока Петра Порошенко" в облрадах и 12% в ВР - колишні регионали. Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3808
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Да я бачу хто біля пепи.
5 років минуло, хтось відповів?
Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 818
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адвокат Головань, ты мне сепара порошенко с Украиной не путай тут
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волк в овечьей шкуре=сепар в вышиванке патриота Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 86
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А петюции за отставку Зеленского чем являются - самогромадянськыим троллингом?
Потому, что аявления прэдставныкив безкоалиции о праве на несформирование новой после выхода наркофронта из несуществующей - это троллинг политический.
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Потролим, потролим, а потом посадим!
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А что мог сказать адвокат пп?
Что мог, то и сказал. Жалобы Портнова на Порошенко являются юридическим троллингом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5519
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Переклад на людську мову: парашенівська мафія наказала свому кумплокуЛОЛу Козліхіну триматися за крісло в ГПУ за будьяку ціну... бо треба до виборів забезпечити саботаж карних справ проти парашенівських "свинарчуків" щоб ті встигли сховатися від переслідування в новій Раді!
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Портнов у своїх заявах до ДБР висловлює якісь припущення і фантазії - адвокат
https://www.youtube.com/watch?v=0BzD_RRqMVc
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На пересичного опять фуфло гонят. И у Ондрюши и у Петруши один куратор. Витюша знает.
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По словам адвоката, цель этой кампании Потнова - дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины Источник: https://censor.net.ua/n3129258
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Лихо закрутил адвокат, наверно из донецких . Скарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2241 ПАП не государство, а обычный президент. Жаль что в КУ не прописана норма о пристваке экс к званию президент.
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з донецьких-донецьких))))
щоправда в такі митті все ж таки "жалкую" що "законопроект " цього деятіля (співавтора) проваливися...ох було б весело якщо б вони протягнули тоді знищення незалежної адвокатури...
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Щось Південна Корея зовсім не дискредитувала себе, коли посадила свого президента
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что не мешает адвокату говорить ОЧЕВИДНЫЕ вещи. Но. ты же зебил нацарапал это абы перднуть. Ты же даже не знаешь, в чем портнов обвинил порошенко, и почему в действиях Порошенко не может быть состава преступления, из-за отсутствия такой составляющей как обьективная сторона того самого преступления
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забыл отключить CAPS LOCK )) после следствия и суда над петей применишь его для оглашения ему приговора))
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Андрей Лысенко b8b3fae2, спасибо за ваш шикарный пост! С первыми двумя утверждениями еще можно согласиться, логика как бы присутствует. Но третья фраза "А ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ: ВИНУ УСТАНАВЛИВАЕТ ТОЛЬКО - СУД!!!" невольно вызвала вопрос: а что суд уже установил вину Порошенко? Пока нет? Тогда кто эти люди, кто хором здесь кричат "вор", они нормальные или ненормальные?
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Вот больше не чего делать Портнову как Порошнко тролить.
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чувака вернули в Украину и поставили задание, вот он и отрабатывает
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Вернули или сам вернулся, какая разница?
Написал. Отнёс. Ещё напишет и отнесёт.
Не пойму всей этой суеты вокруг Портнова и его писательских способностей.
Реформированная П. Прошенко судебная система всех рассудит и восстановит справедливость.
Или... Вы сомневаетесь в реформах П. Порошенка?
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" кукол снимут с нитей длинных и, засыпав нафталином, сложат в виде тряпок в сундуках."
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"Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками".
https://www.youtube.com/watch?v=EZLEvppNSo4
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Вся країна затамувала подих в очикуванні: сяде Петро, чи ні? І від цього залежить більшою мірою не тільки рейтинг Зеленського, а доля всієї країни. Може навіть не стільки рейтинг, скільки повага до нього. Зараз йому аплодують стадіони, бо всім подобається, що він робить. Але щойно він зупинеться і укладе згоду з Порошенком про припинення протистояння, він втратить.
А всі ці проплачені візгі порохолізів в соцмережах - не більше, ніж пердьож в калюжу. В України з Порошенком на волі майбутнього - НЕМА.
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Не стань, Володимире, для українців черговим розчаруванням. Залишся в Історії України, а не вляпайся в неї
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Время покажет с какими намерениями Портнов подал в ГБР заявления .
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Для кого отжим бизнеса тоже троллинг,посмотрим что суды скажут.
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Арьев гениален: чувствую, что думаю про то, что чувствую...)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкарги Портнова на Порошенка є юридичним тролінгом, - адвокат Головань
 
 
 
 
 
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