 Генпрокурором має бути прокурор, на 100% професійний юрист, а не політик, - глава місії ЄС Ланчінскас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Тому що генеральним прокурором має бути прокурор, а не політик. Моя думка не є секретом давним давно. Прокурор не має права бути політизованим і не має права представляти одну або іншу політичну силу. Такого ніде немає. Так має бути і в Україні", - заявив Ланчінскас.

Він уточнив, що генпрокурор Юрій Луценко публікує в соцмережах інформацію, яку не має розкривати.

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"А ви погляньте на фейсбук генпрокурора, подивіться, що він публікує! Там можна знайти дуже багато матеріалів кримінальних справ, які за законом не можна публікувати. І генпрокурор це повинен знати, тому що він генпрокурор. Чи це нормально, коли там з'являються результати судмедекспертизи Каті Гандзюк? Це неприйнятно! Або, хай це і давня історія, коли були оприлюднені імена детективів НАБУ під прикриттям", - заявив він.

За його словами, на цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, професійний юрист.

"На цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, який служить закону, людина з високими моральними цінностями, яка вірить у ці цінності. І яка може, так би мовити, переконати персонал, тобто прокурорів, які працюють в його системі, що ці цінності – важливі. На гербі прокуратури написано: "Закон, честь і гідність".

Тож новий генеральний прокурор, по-перше, повинен сам вірити в цей девіз і використовувати всі свої зусилля, щоб переконати прокурорів повірити в нього. Ось тоді будуть зміни.

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Дослідження довели, що поведінка підлеглих в будь-якій організації на 70% залежить від прикладу, який подає керівництво. Ось вам і відповідь.

Крім того, генеральний прокурор повинен бути на 100% професійний юрист. Яка у нього була до цього посада, чи був він суддею або прокурором – це вже другорядне. Але він повинен бути лідером і має вірити в те, що він робить", - сказав Ланчінскас.