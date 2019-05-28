 Генпрокурором має бути прокурор, на 100% професійний юрист, а не політик, - глава місії ЄС Ланчінскас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".
"Тому що генеральним прокурором має бути прокурор, а не політик. Моя думка не є секретом давним давно. Прокурор не має права бути політизованим і не має права представляти одну або іншу політичну силу. Такого ніде немає. Так має бути і в Україні", - заявив Ланчінскас.
Він уточнив, що генпрокурор Юрій Луценко публікує в соцмережах інформацію, яку не має розкривати.
"А ви погляньте на фейсбук генпрокурора, подивіться, що він публікує! Там можна знайти дуже багато матеріалів кримінальних справ, які за законом не можна публікувати. І генпрокурор це повинен знати, тому що він генпрокурор. Чи це нормально, коли там з'являються результати судмедекспертизи Каті Гандзюк? Це неприйнятно! Або, хай це і давня історія, коли були оприлюднені імена детективів НАБУ під прикриттям", - заявив він.
За його словами, на цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, професійний юрист.
"На цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, який служить закону, людина з високими моральними цінностями, яка вірить у ці цінності. І яка може, так би мовити, переконати персонал, тобто прокурорів, які працюють в його системі, що ці цінності – важливі. На гербі прокуратури написано: "Закон, честь і гідність".
Тож новий генеральний прокурор, по-перше, повинен сам вірити в цей девіз і використовувати всі свої зусилля, щоб переконати прокурорів повірити в нього. Ось тоді будуть зміни.
Дослідження довели, що поведінка підлеглих в будь-якій організації на 70% залежить від прикладу, який подає керівництво. Ось вам і відповідь.
Крім того, генеральний прокурор повинен бути на 100% професійний юрист. Яка у нього була до цього посада, чи був він суддею або прокурором – це вже другорядне. Але він повинен бути лідером і має вірити в те, що він робить", - сказав Ланчінскас.
Юра пойми - нам не по пути (с)
Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!"
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Я за генпрокурора с образованием, но без "вказивок" из вне. Иначе непонятно как кого подберут и кому он будет служить.
Ну а по поводу того, кто там уничтожает украинские предприятия-конкуренты - если пройтись по фактам подобных случаев - это практически всегда будут представители РФ, а вовсе не Запада.
Таких вроде не было еще ни одного.
А существуют ли в принципе в Украине такие прокуроры?
Если вернуться к тому же Луценко - он инженер, но всю жизнь в политике - он - профессиональный политик или где? А если по-вашему политик - это тот, что варится всю жизнь в этой коррумпированной системе - каковы шансы на то, что он захочет эту систему менять и на кой на президент, который не будет менять эту прогнившую систему?
Робеспьер тоже не был профессиональным политиком - он случайно стал депутатом как раз в 1789 году и сразу же бросился с головой в революционный омут.
Ланчинскас американцам советы еще не дает? Они же не знают о том, что этого быть не должно. А то, что он с C 1973 по 1977 год работал сначала в ЦРУ с дипломом бакалавра искусств и странной специальностью магистра искусств по госуправлению - так вообще сенсация. При этом каким-то образом, работая в ЦРУ умудрился в 1977 году окончить школу права. Ну работа наверное в ЦРУ не пыльная, можно и поучиться между делом.
А работа в офисе президента Рейгана - ну ни разу не относится к политике.
Блин.......... как вы все задрали.............
люстрируют его вот на посаде АП, пойдет в министры