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 Політика України
  1997  76
Все про:ГПУ (2992) Луценко (2388) Євросоюз (2479) Ланчінкас (2)

 Генпрокурором має бути прокурор, на 100% професійний юрист, а не політик, - глава місії ЄС Ланчінскас

Керівник Консультативної місії Євросоюзу Кястутис Ланчінскас заявив, що генеральним прокурором має бути прокурор, а не політик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Тому що генеральним прокурором має бути прокурор, а не політик. Моя думка не є секретом давним давно. Прокурор не має права бути політизованим і не має права представляти одну або іншу політичну силу. Такого ніде немає. Так має бути і в Україні", - заявив Ланчінскас.

Він уточнив, що генпрокурор Юрій Луценко публікує в соцмережах інформацію, яку не має розкривати.

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"А ви погляньте на фейсбук генпрокурора, подивіться, що він публікує! Там можна знайти дуже багато матеріалів кримінальних справ, які за законом не можна публікувати. І генпрокурор це повинен знати, тому що він генпрокурор. Чи це нормально, коли там з'являються результати судмедекспертизи Каті Гандзюк? Це неприйнятно! Або, хай це і давня історія, коли були оприлюднені імена детективів НАБУ під прикриттям", - заявив він.

За його словами, на цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, професійний юрист.

"На цій посаді повинен бути професіонал вищого рангу, який служить закону, людина з високими моральними цінностями, яка вірить у ці цінності. І яка може, так би мовити, переконати персонал, тобто прокурорів, які працюють в його системі, що ці цінності – важливі. На гербі прокуратури написано: "Закон, честь і гідність".

Тож новий генеральний прокурор, по-перше, повинен сам вірити в цей девіз і використовувати всі свої зусилля, щоб переконати прокурорів повірити в нього. Ось тоді будуть зміни.

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Дослідження довели, що поведінка підлеглих в будь-якій організації на 70% залежить від прикладу, який подає керівництво. Ось вам і відповідь.

Крім того, генеральний прокурор повинен бути на 100% професійний юрист. Яка у нього була до цього посада, чи був він суддею або прокурором – це вже другорядне. Але він повинен бути лідером і має вірити в те, що він робить", - сказав Ланчінскас.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129256
 
   
 Топ коментарі
 
А где вы были когда Петя своего кума внаглую через Раду пропихивал?
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Зрадобот и зебот этот глава миссии ЕС. Если убрать инженера Луценко - будет дефолт Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 9925
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у Луценко настоящий семейный подряд во власти! И всем пофиг.
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При этом что бы он не был связан с уходящей властью.
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Юра прощай, Юра прости
Юра пойми - нам не по пути (с)
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Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 233не смешите меня!
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Зрадобот и зебот этот глава миссии ЕС. Если убрать инженера Луценко - будет дефолт Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 9925
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А такие есть в "95-м квартале"?... Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 6430
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таких не просто найти, вон сам рошеноахметов не смог !
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да СССколько угодно. ЛыСССый например.
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Є ще «ліга сміху», «дізель-шоу». В крайньому випадку можна Дзідзьо запросити чи Сердючку.
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А где вы были когда Петя своего кума внаглую через Раду пропихивал?
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"Бойся равнодушных!
Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!"
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Да ,и ещё ,генплокулол не должен быть кумом президента,и не должен быть алкашом
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у Луценко настоящий семейный подряд во власти! И всем пофиг.
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Порошенко
Европейская

Солидарность
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А при назначении Луценка сучки молчали..
Я за генпрокурора с образованием, но без "вказивок" из вне. Иначе непонятно как кого подберут и кому он будет служить.
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А я за "вказівкі". Ибо только они продвигают хоть как-то реформы в нашей стране, коим сопротивляются изо всех сил наши "дорвавшиеся до корыта".
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Проснись они все годы независимости "вказівкі" дают, и не в последнюю очередь благодаря им Украина в такой жо... . Важно помнить что приезжая к нам те же иностранцы легко становятся коррупционерами, также платят взятки, нарушают законы, любят урвать, и поменьше заплатить налогов, еще при этом подключая свои посольства к решению их вопросов. Также не забывайте что эти иностранцы вообще-то работают на свою страну а не на Украину. И если два одинаковых предприятия, только одно у нас а другое у них, борются за один рынок сбыта, то уничтожать они будут именно наше, не напрямую конечно а через влияние на людей и процессы.
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Точно - это не наши местные мерзавцы виноваты, которые дорываются до корыта и грабят страну, а "вказівкі"...
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Опять же грабят и на запад деньги везут. Пушистый запад ничего об этом не знает и поэтому не мешает.
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Точно-точно. Запад виноват, что наши грабят страну. Вы часом не из Ляшковцев? Один в один риторика этих проституток.
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Я говорю что им такое положение дел выгодно.
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Запад не будет за нас решать все наши проблемы - это однозначно, но не нужно винить Запад в том, что наши политики - вороватые сволочи.

Ну а по поводу того, кто там уничтожает украинские предприятия-конкуренты - если пройтись по фактам подобных случаев - это практически всегда будут представители РФ, а вовсе не Запада.
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Вже були стовідсоткові юрьістьі. І шо? Я нарахував їх 13 штук.
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"На этой должности должен быть профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности"

Таких вроде не было еще ни одного.
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Схоже, що вся ця заміна прокурора є політичною, а не професійною.
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Петя ради него Конституцию перештопал...300(!) голосов нашёл в нашей якобы неуправляемой Раде.А этот....Ну это Зрада,Зебильство,и вообще он недоумок этот Ланчинскас.Неэлитный,и потому ни хрена не шарит.
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Важко не погодитись з цим шановним паном...
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Страна парадоксов.Вроде бы серьезные политики, а своими действиями, превратились в клоунов, а профессиональные юмористы и комики,вдруг стали серьезными опытными политиками. Генпрокурором должен быть прокурор, на 100% профессиональный юрист, а не политик, - глава миссии ЕС Ланчинскас - Цензор.НЕТ 6621
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У меня простой вопрос"Ланчинскас прав в своём заявлении?"
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Точно могу сказать, что генеральным прокурором не должен быть клинический идиот.
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Тому спочатку треба знайти нормальну кандидатуру прокурора, якому довіряють.
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Дегенерат дегенерата на нюх чует..Потому, Петя так постарался поставить на эту должность Луценко. Вы же только посмотрите какие честные рожи у них, когда народу вещают! Сами верят в свою богоизбраность, правильность, что никто кроме них... А на самом деле все просто..дегенерация. "Князь мира сего".. Климов, в своей книге, все четко обьясняет от куда рожки ростут у таких деятелей как Луценко. И определяет, по какому признаку узнаете их..Картавость и есть один из этих признаков. Про Парубия со справкой и говорить нечего.. "Легион - имя мне.."
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И все вокруг забрызгало ватным рошеном, в козинском ольгино произошла детонация)))
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"На этой должности должен быть профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности"

А существуют ли в принципе в Украине такие прокуроры?
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Якщо такого знайдуть, то такий прокурор не буде політично мотивований.
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а он вообще в курсе чем ,вернее с какой должности в основном ,стартуют американские политики - с выборной должности прокурора
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твой Югигк с этой должности будет похоронен
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это почему мой ?,Югик не мой - а женщины 3 тысячелетия - да и дети у них есть - ты это не наговаривай на индейцев и на других людей, тут пишущих, то же - а то дописался - стыдоба та какая)))
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в США если увидят в одном месте Прокуроа и Президента сразу обоих в отстаку.
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Согласен,генпрокурор это на все 100 юрист, НО и президентом должен быть политик, а не артист. Тем более не фигляр без диплома клоуна.
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у нас Президента выбирают ПРЯМЫМ голсованием, все вопросы к себе.
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Я за клоунов не голосую. Вопросы задайте своим родственникам.
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Политик? А в каком ВУЗе у нас политиков готовят? У кого имеется диплом политика?

Если вернуться к тому же Луценко - он инженер, но всю жизнь в политике - он - профессиональный политик или где? А если по-вашему политик - это тот, что варится всю жизнь в этой коррумпированной системе - каковы шансы на то, что он захочет эту систему менять и на кой на президент, который не будет менять эту прогнившую систему?
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Да, политиков не учат, как профессию ни в одном ВУЗ, в отличии от клоунов. Политика выращивает политическая партия ГОДАМИ, а не Лига смеха или КВН Маслюкова. А коррумпированную систему способны сломать только такие, как Аугусто Пиночет, Марат и Робеспьер, а не кукла олигарха и фигляр без диплома клоуна и его бизнеспартнеры по офшору на Кипре.
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Один умер, находясь под судом с кучей обвинений, включая пытки, второго закололи, третьего казнили. При этом никакой коррумпированной системы они не поломали.
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Аугусто Пиночет не был политиком - он был военным. Но не экс-совком, вскормленном на той же коррупции, а настоящим военным-аристократом.

Робеспьер тоже не был профессиональным политиком - он случайно стал депутатом как раз в 1789 году и сразу же бросился с головой в революционный омут.
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А разве я назвал их политиками? Я сказал, что они начали борьбу с обнаглевшим дворянством и коррупцией в том числе.
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Ну вот и чудненько - значит определились, что профессиональный политик на посту Президента нам точно не нужен, ибо стране нужно разрушать коррумпированную систему, иначе стране гаплык.
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От политики никто никуда не денется - даже генпрокурор (пускай прэдставныкы ЕС попробуют "повымагаты нэполитычности" от американского Бара). Но генпрокурор должен руководстоваться законами, а для этого он должен их знать...
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Генпрокурором має бути найперше порядна і принципова людина. А серед наших колишніх таким був лише Віктор Шишкін
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Последними министрами которые прошли все ступени карьерного роста своими ножками были Кравченко и Кирпа. После них только политназначенцы и полные профаны. Такое впечатление что у нас проходит приватизация и профанизация всей страны - генералы не выигравшие ни одной битвы, прокуроры не знающие азов юриспруденции, Премьер-министры с фиктивными дипломами и интеллектом курицы и в финале клоун-Президент...
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Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять одну или другую политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине", - заявил Ланчинскас. Открываем биографию Барра и о чудо.......... Political party Republican
Ланчинскас американцам советы еще не дает? Они же не знают о том, что этого быть не должно. А то, что он с C 1973 по 1977 год работал сначала в ЦРУ с дипломом бакалавра искусств и странной специальностью магистра искусств по госуправлению - так вообще сенсация. Генпрокурором має бути прокурор, на 100% професійний юрист, а не політик, - глава місії ЄС Ланчінскас - Цензор.НЕТ 6390 При этом каким-то образом, работая в ЦРУ умудрился в 1977 году окончить школу права. Ну работа наверное в ЦРУ не пыльная, можно и поучиться между делом.
А работа в офисе президента Рейгана - ну ни разу не относится к политике.
Блин.......... как вы все задрали.............
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Поддержка 100%, юрист, профи., опыт работы.
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шо, неужели юрист Бени - Богдан?)))))))
люстрируют его вот на посаде АП, пойдет в министры
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Он через Джулиани готовит себе запасной аэродром.
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Генпрокурором должен стать Саакашвилли!
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Нет, Михо будет прекрасным министром иностранных дел.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГенпрокурором має бути прокурор, на 100% професійний юрист, а не політик, - глава місії ЄС Ланчінскас
 
 
 
 
 
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