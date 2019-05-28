 Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського

Про це він розповів у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"Німеччина, безумовно, буде однією з перших країн, які відвідає з візитом новий президент. Дата візиту поки що не узгоджена, в цілому графік на найближчу перспективу зараз опрацьовують", - повідомив Пристайко.
Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку Німеччини, ту роль, яку відіграє в цьому власне її канцлер. Пристайко також підкреслив, що телефонна розмова з Меркель була однією з перших телефонних контактів президента, "не привітальних, а саме предметних".
Заступник глави АП не бачить проблеми в тому, що Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови із Зеленським канцлер розповіла президенту, про що йшлося в розмові з Путіним.
"Давно досягнуто домовленостей, що нічого про Україну без України", - зазначив радник.
вивести всіх укр. повій з московщини
отакий смішний жартик кварталу...
Вони ж Україну обговорювали, а нас до відома так і не поставили..
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Заместитель главы АП не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора с Зеленским канцлер рассказала президенту, о чем шла речь в разговоре с Путиным.
"Давно достигнуты договоренности, что ничего об Украине без Украины", - отметил советник. Источник: https://censor.net.ua/n3129255
чи то перекладачі понавигадували...
де сама інформація ? де звітність ?
P.S. Так скоро моторолу та гіві реабілітуєте
гуляй собі...