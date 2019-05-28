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Все про:візит (640) Німеччина (1205) Зеленський (1453)

 Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського

Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що однією з перших країн, яку відвідає президент Володимир Зеленський, буде Німеччина.

Про це він розповів у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина, безумовно, буде однією з перших країн, які відвідає з візитом новий президент. Дата візиту поки що не узгоджена, в цілому графік на найближчу перспективу зараз опрацьовують", - повідомив Пристайко.

Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку Німеччини, ту роль, яку відіграє в цьому власне її канцлер. Пристайко також підкреслив, що телефонна розмова з Меркель була однією з перших телефонних контактів президента, "не привітальних, а саме предметних".

Також читайте: "Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини

Заступник глави АП не бачить проблеми в тому, що Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови із Зеленським канцлер розповіла президенту, про що йшлося в розмові з Путіним.

"Давно досягнуто домовленостей, що нічого про Україну без України", - зазначив радник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129255
 
 
 Топ коментарі
 
Ого, вже Порох сепаром став Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського - Цензор.НЕТ 3804 Це щось новеньке.
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не знал. я ящик практически не смотрю уже много лет. и с творчеством зю (почти) не знаком.
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Меркель пообещала рояль антикварный выставить, и Зебенский не устоял Германия в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского - Цензор.НЕТ 9396
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Если бы я писал про куриный мид, я бы так и написал.
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а знаєте чим він погрожував росії, якщо та не виведе свої війська ?
вивести всіх укр. повій з московщини
отакий смішний жартик кварталу...
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не знал. я ящик практически не смотрю уже много лет. и с творчеством зю (почти) не знаком.
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Нехай не забуде запитати в Меркель, якщо вона з ним побажає зустрітись, про що конкретно була розмова між нею, Макроном і фуйлом...
Вони ж Україну обговорювали, а нас до відома так і не поставили..
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Брехня. А ось правда:
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Заместитель главы АП не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора с Зеленским канцлер рассказала президенту, о чем шла речь в разговоре с Путиным.

"Давно достигнуты договоренности, что ничего об Украине без Украины", - отметил советник. Источник: https://censor.net.ua/n3129255
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а конкретніше ?
чи то перекладачі понавигадували...
де сама інформація ? де звітність ?
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Ну шо ватники рошеновские, Зе едет корпоратив проводить или на рояле играть ? или еще есть фантазии у фанатов сепара порошенко ???
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Ого, вже Порох сепаром став Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського - Цензор.НЕТ 3804 Це щось новеньке.
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О, опять давно забытая тема всплыла. Помню, где-то месяц назад на всех сайтах зеленые боты несколько дней подряд бомбили однообразные комменты, где называли Порошенко ватником и сепаром. Потом сменили пластинку. Теперь вот опять. Или просто данный бот до сих пор не получил указаний из штаба?
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Головне не переплутайте. Порошенко - сепар! Портнов - порядна людина та патріот!

P.S. Так скоро моторолу та гіві реабілітуєте Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського - Цензор.НЕТ 2549
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вся кацапня вважає Петю сепаром, бо відсепарував Україну від расєйкі
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Ну да,відвоював ,починаючи з 2014 року 2\3 донбасу для путіна,можеш на карту глянути путіноїдко
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з дурниками не спілкуюсь.
гуляй собі...
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А чим моторило і гіві гірші за портомойного для зелепутіков?
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Мародера, а не сепара. Хоч це й ненабагато відрізняється.
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ну раз уже никто не боится вслух говорить шо войну начал таки партнер ахметов, то ваше утверждение спорно Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського - Цензор.НЕТ 321
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Взяв таку файну країну в 2014 році - з економікою, з армією ого-го, без боргів, з повною казною (ЗВР не було куди складати), з гривнею міцнішою за долар - і все розмородерив
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это трудолюбивый народ Украины создал материальные блага и защитил свою землю (не полностью) а рошенко просто не забыл себе доляху наротердамить, сам он не создал НИЧЕГО, говоря его словами и будки собачьей не сделал
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А що аж до 2014 року народ чекав? Чого ж раніше не «создавав» за вашою логікою?
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Пошукайте фінансові міжнародні рейтинги для України на 2014 рік і на 2019. Подивіться склад ЗВР, оцініть ВВП (2014-2019). Тоді зможемо говорити про щось конкретно. Бо так ми договримось, що чорне - то є біле, а біле - то є чорне.
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как это не создавал ??? вокруг посмотри ,да никакой уровень жизни существенно не менялся Украина успешно пережила вражеского агента януковоща и сепара-вора порошенко а вот если бы сюда реально человека работающего во имя страны мы б поднялись .... но пока это только мечты...про Зе пока рано что-то говорить, не ясно ничего
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Жмену:У него комплексные мероприятия,все то чт ты перечислил,а что он еще выкинет,это только от хвантазии 95 городка зависит,может еще концерт дадут или какие еще хотелки у зелепутов?
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Первым иностранным визитом после избрания Зе президентом была Турция
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Ехать надо, но после США. Первой страной посещения преЗЕдента лучше сделать США, по многим причинам: а) больше всех помогли и помогают нам; б) самая влиятельная страна в мире; в) пока не делали попытки слива нашей страны как например германия "северный поток", призыв отмены санкций и др.
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Першою буде раша. Так хочуть зебіли, і туди ж хоче Зе. Проти надій 73% він не попре, він як народ. Як казав в гуморесці колись А. Райкін. А Пристайко дипломатично ховає рашу за Німеччину та ін.
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Так уже Франція, Німеччина і, здається, Британія все перетерли - навіть клоуна не запросили. Так що поїде хіба на чай.
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что приятно..Порох уже не Президент..,а Зюбил и 73% сволоты боятся его как огня.это хорошо..ибо ,как сказано в Писании-Через рик=так через рик!!а лучше-полгода!кстати-замечательное видео с Ярошем..ясно сказал-если чо не так-будет висеть Кловун в центре Киева
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Власть в Германии ************, надо бы в Штаты с первым визитом, если пригласят.
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