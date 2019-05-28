 Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського

Про це він розповів у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина, безумовно, буде однією з перших країн, які відвідає з візитом новий президент. Дата візиту поки що не узгоджена, в цілому графік на найближчу перспективу зараз опрацьовують", - повідомив Пристайко.

Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку Німеччини, ту роль, яку відіграє в цьому власне її канцлер. Пристайко також підкреслив, що телефонна розмова з Меркель була однією з перших телефонних контактів президента, "не привітальних, а саме предметних".

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Заступник глави АП не бачить проблеми в тому, що Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови із Зеленським канцлер розповіла президенту, про що йшлося в розмові з Путіним.

"Давно досягнуто домовленостей, що нічого про Україну без України", - зазначив радник.