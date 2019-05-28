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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4850) Гройсман (3373) Герасимов (179)

 БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов

Фракція БПП підтримуватиме всі законопроекти, спрямовані на реформування політичної системи, зокрема Виборчий кодекс, закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і закон про імпічмент президента.

Про це сказав журналістам глава фракції БПП Артур Герасимов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, новий Виборчий кодекс є збалансованим і має шанс бути проголосованим до 21 липня.

Щодо голосування більшості депутатів БПП за виборчий законопроект, запропонований президентом Володимиром Зеленським, Герасимов сказав: "Законопроекти на позачерговому засіданні були внесені таким чином, що жоден депутат не мав можливості з ними ознайомитися. Всі бачили цю процедуру. Це була єдина причина".

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Також парламентарій повідомив, що БПП визначатиметься стосовно голосування щодо відставки Гройсмана після висновку комітету і засідання фракції.

"Найближчим часом буде засідання комітету. Ми ще додатково проведемо засідання фракції, куди запросимо Гройсмана. І фракція ухвалюватиме рішення", - зазначив Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129253
 
   
 Топ коментарі
 
Шоколадный дрочер, что твоему мессии и его партии помешало проголосовать эти законопроекты в течении 5 лет? И почему они их блокировали все предыдущие 5 лет?
Это я у тебя спрашиваю как тот кому пофиг на Порошенко и на Зеленского. Мне так чисто поржать с тебя придурка. Пойди ещё Герасимова в задницу поцелуй.
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Не было голосов у Пети? БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5368
Это ты сейчас заявил прямо как вчера на ICTV один "умный" человек сказал Тимошенко, что Порошенко разрушил олигархию в стране БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1886 Я давно не видел, чтобы ЮВТ так смеялась. Вот ты сейчас такой же как тот "умный" человек.
У твоего любимого Пети, которого ты так рьяно защищаешь каждый день в комментариях не было желания и партию он набрал себе под свои желания, которая все 5 лет делала все что ему было нужно( а именно приумножить свое богатство, что он и сделал собственно ). Все остальное пустой треп.
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зе дрочеры щас напишут что шоколадный барыга виноват
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Шоколадный дрочер, что твоему мессии и его партии помешало проголосовать эти законопроекты в течении 5 лет? И почему они их блокировали все предыдущие 5 лет?
Это я у тебя спрашиваю как тот кому пофиг на Порошенко и на Зеленского. Мне так чисто поржать с тебя придурка. Пойди ещё Герасимова в задницу поцелуй.
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А у него для этого были голоса? Нет? Тогда какой смысл сотрясать воздух? Посмотрим хватит ли для этого голосов у 3е.
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Не было голосов у Пети? БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5368
Это ты сейчас заявил прямо как вчера на ICTV один "умный" человек сказал Тимошенко, что Порошенко разрушил олигархию в стране Я давно не видел, чтобы ЮВТ так смеялась. Вот ты сейчас такой же как тот "умный" человек.
У твоего любимого Пети, которого ты так рьяно защищаешь каждый день в комментариях не было желания и партию он набрал себе под свои желания, которая все 5 лет делала все что ему было нужно( а именно приумножить свое богатство, что он и сделал собственно ). Все остальное пустой треп.
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ну если ты смотриш старую воровку и ей вериш
то зеленский твой президент
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Меня уже лет 15 мучает этот вопрос. Но тупые люди вроде тебя мне так на него и не ответили... Кучма копал под Юлю, Янукович, имея все рычаги власти копал под Юлю, Петя имея все рычаги власти( может кроме Авакова ) копал под Юлю. И так нихрена и не нашли...
Может ты поведаешь, что она украла? Петя с Овощем хоть будут знать где они прокололись.
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Да он с методичек кидает инфу и думает, что умный. Вот только не понимает, что в методичках сплошная фуфляндия.
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фуфляндия - это партия Баткивщина и ее дрочеры
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ты дебил даже правельный график по ссылке неможеш выбрать
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Юлька и компания наворовало 40 ярдов
а Яценюк всего 10 одолжил чтоб покрыть Юлькины долги

итого Яценюк и Порошенко по сравнению с тем как воровала Юлька - дети
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тобто юлька "воровала", а куля_в_лоб "адалжил". БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3303
Я так розумію, що до юльки, боргів, які треба було віддавати, не було?
Бот, твій петя пролетів і пролетить ще раз, через 2 міс.
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Друге прем'єрство (2007-2010) Юли
2006 р. (49,5060 млрд ₴)

2007 р. (53,4879 млрд ₴)

2008 р. (86,0231 млрд ₴)

2009 р. (196,2955 млрд ₴[7])

2010 р. (278,0800 млрд ₴)
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ІІ половина 2008 р. - 2011 рік. Глобальна фінансова криза ліквідності.

Чукча нє чітатєль?
Ну, і 2010й юльки мало стосується.
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ты бы еще войну в авганистане сюда приплел
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если воровать то и ВВП вниз пойдет и можно на кризис свалить
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можно на кризис свалить

або на війну з рашкою. БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7513
Тобто глобальні кризи на Україну не впливають, так, соя?
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ну на КНР и другие страны как то не впливають
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Так что Юлька наворовала? Ты так и не ответил.
Про долги не тыкай тупую картинку из своей методички.
При Азарове госдолг достиг 73 млд $ а при Гройсмане уже перевалил за 80. Причем в 2016 году госдолг при Кролике был 66 млд. $. Юлины, которые она взяла из-за Овоша и Ющенко давно отдали, ещё при Овоще причем. Зато новых набрали в разы больше.
Ты и тут со своей методичкой мимо кассы.
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ну да ты тупой для тебя графики это непонятные картинки

это тебе Г+Г канал сказал что долги Юлькины отдали или Юлька лично сказала?
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1. Тебе графики настоящие выше привели, посмотри и сравни со своими вымышленными. Плюс я тебе цифры привел без графиков настоящие, которые с цифрами из твоего графика, мягко говоря не сходятся. Но ты слишком тупой, чтобы это понять. Я тебе даже скину ссылку на тот график, который тебе выше привели.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
2. Почитай на сколько времени давались деньги и когда их возвращали. Почитай например, как в 2009 году Тимошенко вернула 46 миллиардов внешнего долга из 121 мллиарда. Это при том, что в 2008 году был мировой экономический кризис. Забыл уже?
Долги государству даются максимум на 5 лет, а обычно на два-три года. Если их не возвращают, государству больше в долг никто денег не даст.
Но до тебя, дебила, это не дойдет.

Я задам ещё раз вопрос. Что своровала Тимошенко? Хватит тыкать госдолгом, ты дебил, я это уже понял. Мне нужны конкретные вещи. Что она своровала?
Если ты сейчас продолжишь про госдолг. В от тебе пример США в котором госдолг давно перевалил за 11 триллионов долларов, но никто не кричит, что кто-то из президентов вор. Так что ещё раз повторюсь, ты тупой.
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Я помню как Юлька всех убеждала что гривня в порядке, а потом внезапно курс с 4.75 стал 7.5 при ее премьерстве. Но адепту Бохини и 3***** все ни по чем..
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Сначала курс улетел на 12,45 потом Юлька вышла со списком имен в прямом эфире и курс вернулся на 8 и там и остался.
Ты у нас умный, хотя на самом деле дурак. Ответь себе на два вопроса:
1. Кто контролирует НБУ? Президент или премьер? А потом скажешь, могла Юлька такое говорить или нет.
2. Кто в то время был председателем совета НБУ? И что НБУ делало из-за чего улетела гривня?

И если тебе после ответов на эти вопросы хватит ума понять насколько ты глуп - ты мне больше не ответишь.
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Ну да, премьер же у нас для галки и курс от него никак не зависит. Если (не дай бог) стану 3****** как ты, обязательно буду так думать.
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Ну вот и разобрались. Ты полный дебил. И не переживай, зебилом не станешь, для этого нужно хоть какое-то наличие мозга. У тебя его нет вовсе. Так что тебе не грозит им стать, не переживай.
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курс обвалив миздобул зі стельмахом. Так само як зараз пеця з гонтарьовою.
тобі ще не набридло ті заяложені методички постити?
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Да да, вот только твоя бохиня была премьером именно в этот срок.
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твій пеця був презом, коли курс з 16 до 24 ухнули, тарифи зросли в рази, зв. борг зібльшився і т.д. і т.п.
зі. Курсом керує НБУ, дурнику.
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Да кстати, я не защищаю Петю, я откровенно стебусь с 3****** которые пытаются его демонизировать и при этом не видят что их 3**** уже делает то же самое в еще большем массшатбе.
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Надо дать новому президенту немного времени на раскачку. Нельзя сразу с него всё требовать, посмотрим на что он способен. Ну хотя бы месяца полтора-два, а там уже начнём кидать в него молнии, если будет ни рыба, ни мясо. Мне пока Зеля то же не нравится, но пока не ясно что, и как, и куда.
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Так уже показал. На ключевые должности - бизнес партнеров по кварталу-95 и бывших рыгов, вместо закона о выборах по открытым спискам внес проект выборами по закрытым. Стрелять я так понимаю мы уже перестали, но вот только донбасня по прежнему стреляет и почти каждый день у нас потери, и тут тоже у него не получилось. Ну да, надо еще трошки почекати.. знакомая мантра.
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И да, если у них не было голосов, то ты так и не ответил на вопрос. Зачем они их блокировали в Парламенте? Да когда самая большая партия в парламенте блокирует законопроекты, то конечно голосов не наберется...
Так зачем они их блокировали? Не ответишь? Начиная с реформы полиции.
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твоя Юлька тоже блокировала законы
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Всё испортил Вальцман, с него и спрос будет скоро. На него в суде уже кучи уголовных дел понаоткрывали. На нары сажать будут в июне. Туда Гниде и дорога. БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2945
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А-а-а... Так 2х2= не 4, а хрен знает что БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2647 А ну, порохатый недоумок, расскажи-поведай, как фракция в 20 чел. могла блокировать работу ВР. БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1267
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Ты с детского садика пишешь? Сам какшка!!!
19 голосов из 450... Вот это Батькивщина наблокировала!!! А для принятия нужно 226 из 450... Пойди лучше в школу поучись, не важно сколько тебе лет. Хоть немного умнее будешь.
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Кто именно блокировал и что именно? Конкретно ссылки на сайт рады.
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Все с тобой понятно.
Я тебе уже даже намек дал на реформу полиции, после провала которого ушла Хатия, т.к. окончательно удостоверилась в том, что реформы в Украине окончательно встали. А ещё раньше ушла Экка, которая ещё раньше поняла, что они встали.
Но ты так следишь за событиями в стране. А потом говоришь другим, что правильно, а что не, кто делал, а кто нет.
И люди не демонизируют Зеленского - он их шанс на перемены. Новый глоток воздуха. Или хотя бы попытка его вдохнуть. Не получится, выберут кого-то нового. Но вот до остальных 27% это не доходит. И ты из их числа.

Я даже это понимаю, хотя всегда был согласен с политикой Тимошенко. И прекрасно понимаю, что её уже никогда не изберут президентом/премьером, по многим причинам и основная из них - людей задрали старые политики. И плевать даже на то, что она самый недооцененный политик и тот политик, которого Украина не заслужила.
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Все с тобой понятно, ссылок на "заблокированные" законы можно и не ждать. Шанс на перемены в виде безграмотного клоуна Коломойского? Новый глоток воздуха это рыг глава администрации который в политике с 2010 года или Квартал-95 перебравшийся в ключевые кресла страны? Хотя кого я спрашиваю, 3****** все божья росса..
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как не было голосов ??? ты с ветки упал ... а коалиция до 16 года 5 фракций !!! Желания не было , а не голоса и сейчас нет ..., следующее объяснение будет - мы согласны , но не было туалетной бумаги и мы не проголосовали ...
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будуть, але з поправками, що перекручують сенси)
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За снятие депутатской неприкосновенности тактично умолчал. Ну бизнес-партнер Безлера и не может по другому БПП будет поддерживать Избирательный кодекс, законы об импичменте и ВСК , - Герасимов - Цензор.НЕТ 8150
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Та забыл он просто.
Они щас за ВСЕ, кроме голодовки.
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А что вам остается делать?
Выборы ж на носу.
А БПП будет без ПП?
Остается только Бэ?
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А смысл?? Чувак с ксивой презЕдента все одно не подпишет...
Для его виртуальной партейки "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
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Превед, Джавдед! Барыга с радостью бы подписал, да? Но овт враги и путен 5 лет мешали внести Палубию на голосование Кодекс.
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Самое смешное что те же самые порохоботы визжали что закон о выборах за год перед выборами менять нельзя...ОБСЕ не рекомендует.
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Самое смешное это когда хорошо известный кремлебот пишет про порохоботов. Вопрос к тебе, почему тебе дали разнарядку топить за 3е? В принципе можешь не отвечать, и так понятно..
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могут и принят, выборы уже в процессе, закон ничего уже не меняет, а вот немного популизма добавляет
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Малаццы...волшебный пендаль это всегда хорошо! А как насчет неприкосновенность снять? А то ж народ с вас шкуру снимет!
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Вы суки 5-ть лет тормозили эти законы, а теперь они вам срочно понадобились? Даже догадываюсь ,что для того, чтобы через год поставить снова Петю. Вы в 2017-м разганяли людей, требующих импичмента Пороху! Почему не принимали?
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Идёт игра в напёрстки, в дураках останутся мы и порохососы. Выиграют твари из ВЗ. БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7663
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А с каких пор вас волнует, что депутаты не ознакамливаются с тем за что голосуют? Они так работают, это их заработок. Бабло схавал кнопку нажал, вот и весь тяжелый депутатский труд. Кнопку даже можно не самому дать, во как!
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партию рошеновского сепара в ПЕЧЬ !!!! в стране НЕТ 5% городских сумашедших, рошения в пролете на парламенских
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соєвим гнидам на чолі з Мародером 5 років не вистачило виконати обіцянку парашенка 2014 року! як комусь повилазило і подобається оцей бедлам, то обирайте цих потвор далі
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ОБЕРЕЖНО! Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко.
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить! БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2193
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Будуть... В наступній Раді... Де їх не буде. БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2477
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов
 
 
 
 
 
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