 БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов

Про це сказав журналістам глава фракції БПП Артур Герасимов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, новий Виборчий кодекс є збалансованим і має шанс бути проголосованим до 21 липня.
Щодо голосування більшості депутатів БПП за виборчий законопроект, запропонований президентом Володимиром Зеленським, Герасимов сказав: "Законопроекти на позачерговому засіданні були внесені таким чином, що жоден депутат не мав можливості з ними ознайомитися. Всі бачили цю процедуру. Це була єдина причина".
Також парламентарій повідомив, що БПП визначатиметься стосовно голосування щодо відставки Гройсмана після висновку комітету і засідання фракції.
"Найближчим часом буде засідання комітету. Ми ще додатково проведемо засідання фракції, куди запросимо Гройсмана. І фракція ухвалюватиме рішення", - зазначив Герасимов.
Это я у тебя спрашиваю как тот кому пофиг на Порошенко и на Зеленского. Мне так чисто поржать с тебя придурка. Пойди ещё Герасимова в задницу поцелуй.
Это ты сейчас заявил прямо как вчера на ICTV один "умный" человек сказал Тимошенко, что Порошенко разрушил олигархию в стране Я давно не видел, чтобы ЮВТ так смеялась. Вот ты сейчас такой же как тот "умный" человек.
У твоего любимого Пети, которого ты так рьяно защищаешь каждый день в комментариях не было желания и партию он набрал себе под свои желания, которая все 5 лет делала все что ему было нужно( а именно приумножить свое богатство, что он и сделал собственно ). Все остальное пустой треп.
то зеленский твой президент
Может ты поведаешь, что она украла? Петя с Овощем хоть будут знать где они прокололись.
а Яценюк всего 10 одолжил чтоб покрыть Юлькины долги
итого Яценюк и Порошенко по сравнению с тем как воровала Юлька - дети
Я так розумію, що до юльки, боргів, які треба було віддавати, не було?
Бот, твій петя пролетів і пролетить ще раз, через 2 міс.
2006 р. (49,5060 млрд ₴)
2007 р. (53,4879 млрд ₴)
2008 р. (86,0231 млрд ₴)
2009 р. (196,2955 млрд ₴[7])
2010 р. (278,0800 млрд ₴)
Чукча нє чітатєль?
Ну, і 2010й юльки мало стосується.
або на війну з рашкою.
Тобто глобальні кризи на Україну не впливають, так, соя?
Про долги не тыкай тупую картинку из своей методички.
При Азарове госдолг достиг 73 млд $ а при Гройсмане уже перевалил за 80. Причем в 2016 году госдолг при Кролике был 66 млд. $. Юлины, которые она взяла из-за Овоша и Ющенко давно отдали, ещё при Овоще причем. Зато новых набрали в разы больше.
Ты и тут со своей методичкой мимо кассы.
это тебе Г+Г канал сказал что долги Юлькины отдали или Юлька лично сказала?
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
2. Почитай на сколько времени давались деньги и когда их возвращали. Почитай например, как в 2009 году Тимошенко вернула 46 миллиардов внешнего долга из 121 мллиарда. Это при том, что в 2008 году был мировой экономический кризис. Забыл уже?
Долги государству даются максимум на 5 лет, а обычно на два-три года. Если их не возвращают, государству больше в долг никто денег не даст.
Но до тебя, дебила, это не дойдет.
Я задам ещё раз вопрос. Что своровала Тимошенко? Хватит тыкать госдолгом, ты дебил, я это уже понял. Мне нужны конкретные вещи. Что она своровала?
Если ты сейчас продолжишь про госдолг. В от тебе пример США в котором госдолг давно перевалил за 11 триллионов долларов, но никто не кричит, что кто-то из президентов вор. Так что ещё раз повторюсь, ты тупой.
Ты у нас умный, хотя на самом деле дурак. Ответь себе на два вопроса:
1. Кто контролирует НБУ? Президент или премьер? А потом скажешь, могла Юлька такое говорить или нет.
2. Кто в то время был председателем совета НБУ? И что НБУ делало из-за чего улетела гривня?
И если тебе после ответов на эти вопросы хватит ума понять насколько ты глуп - ты мне больше не ответишь.
тобі ще не набридло ті заяложені методички постити?
зі. Курсом керує НБУ, дурнику.
Так зачем они их блокировали? Не ответишь? Начиная с реформы полиции.
19 голосов из 450... Вот это Батькивщина наблокировала!!! А для принятия нужно 226 из 450... Пойди лучше в школу поучись, не важно сколько тебе лет. Хоть немного умнее будешь.
Я тебе уже даже намек дал на реформу полиции, после провала которого ушла Хатия, т.к. окончательно удостоверилась в том, что реформы в Украине окончательно встали. А ещё раньше ушла Экка, которая ещё раньше поняла, что они встали.
Но ты так следишь за событиями в стране. А потом говоришь другим, что правильно, а что не, кто делал, а кто нет.
И люди не демонизируют Зеленского - он их шанс на перемены. Новый глоток воздуха. Или хотя бы попытка его вдохнуть. Не получится, выберут кого-то нового. Но вот до остальных 27% это не доходит. И ты из их числа.
Я даже это понимаю, хотя всегда был согласен с политикой Тимошенко. И прекрасно понимаю, что её уже никогда не изберут президентом/премьером, по многим причинам и основная из них - людей задрали старые политики. И плевать даже на то, что она самый недооцененный политик и тот политик, которого Украина не заслужила.
Они щас за ВСЕ, кроме голодовки.
Выборы ж на носу.
А БПП будет без ПП?
Остается только Бэ?
Для его виртуальной партейки "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
1. СДПУ (о)
2. Партія Регіонів
3. Наша Україна
4. БПП "Солідарність"
5. Європейська солідарність
Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить!