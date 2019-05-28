 Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак

Про це сказав журналістам глава фракції НФ Максим Бурбак, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми порушували це питання на засіданні Погоджувальної ради. Як можна вимагати від Верховної Ради бути ефективною і налаштованою на конструктив, якщо президент видає указ про розпуск Ради?
Ви ж бачили, що в сесійній залі - вона напівпорожня. Нікому голосувати. Цілком логічно, що депутати, особливо мажоритарники, вже роз'їхалися по округах і переймаються виборами", - сказав парламентарій.
Бурбак нагадав позицію "Народного фронту" про те, що підстав для розпуску Ради не було. При цьому він підкреслив, що президент вніс на розгляд не той виборчий закон, який обіцяв.
"Замість відкритих списків ми отримали закриті. Це вже було. І ми бачили в парламенті масажистів, охоронців", - додав він.
Також Бурбак нагадав, що "Народний фронт" голосував за Виборчий кодекс у першому читанні і висловив впевненість, що він буде прийнятий цим складом парламенту.
Четверг, 23 августа 2012, 14:11 Доверие украинцев к ЗЕКУ Януковичу рухнуло в три раза - опрос. Количество граждан поддерживающих президента Виктора Януковича снизилась в три раза. Сейчас главу государства поддерживают только 13% украинцев (в мае 2010 года было почти 40%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы", сообщает "Зеркало недели".
Еще хуже ситуация с продажным антиукраинским рыгоАнальным парламентом и правительством от которых мало чем отличается новая власть украинофобов ЗЕбилов. Украинский народ тогда поддерживал деятельность антиукраинского парламента ЗЭКА лишь - 4%, Кабмин - 7%...................
А вот если у нас будет Рада до отказа забитая депутатами ЗЕбилами.. украинофобами, перекрашенными рыгоАналами, коррупционерами, сепаратистами, ворами, коллаборационистами ... То конечно уровень доверия народа к такому антиукраинскому парламенту ЗЕбилов который будет мало чем отличатся от рыгоАнального парламента сбежавшего ЗЭКА -Иуды, и 100% что будет самым низким и он покажет свой антирейтинг. И тогда его моментально украинские патриоты, националисты, активисты и все проукраинские граждане вынесут всех продажных врагов депутатов и вышвырнут на свалку истории.
ну як тут не згадати - "вибори-вибори,депутати п...ри"(с)
А. ПОЗОРНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ НА МИЛОСТЬ ВРАГУ - паРАШЕ ПОД ВИДОМ МИРА И ПОДДЕРЖАННАЯ НАРОДОМ НА РЕФЕРЕНДУМЕ . ( предлагаю на референдуме также поддержать требование о бесплатном для всех граждан общественном транспорте и бесплатных ЖКХ)
Б. ЗАХВАТИТЬ НА ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТ, СОЗДАТЬ С ПЕРЕКРАШЕННЫМИ БАНДИТАМИ РЫГОАНАЛАМИ АНТИУКРАИНСКУЮ КОАЛИЦИЮ В 300 ГОЛОСОВ ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ, УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК, ПЦУ, ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО, ПОДАРИТЬ паРАШЕ КРЫМ.....И ДР.
Б. БЕСПОЩАДНАЯ ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ ОЛИГАРХОВ ПРИ ПОМОЩИ ОПЫТНОГО КОНСУЛЬТАНТА И ХОЗЯИНА СОВЕТНИКА ЗЕ..ШУЛЕРА - МАФИОЗИ КОЛОМОЯ ...ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА НО ТОЛЬКО НЕ СО СВОИМИ А С ЧУЖИМИ ОЛИГАРХАМИ .
Остальные пункты Г,Д...не менее исклюзивные и неотложные плана антиукраинской команды ЗЕбилов на 100 дней подготавливаются и удивлят нас уже скоро.
Військові із передової роз`іхались по домівках, бо тре садити редьку та кукурудзу- чі можна в такому разі виграти війну у московії?
То нах%ра нам така ВР, яка не поважає своїх виборців і постійно нас зраджує?
Ми потребуємо дострокових виборів!
ГАНЬБА пАлубію та всьому парламенту!