 Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак

Про це сказав журналістам глава фракції НФ Максим Бурбак, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми порушували це питання на засіданні Погоджувальної ради. Як можна вимагати від Верховної Ради бути ефективною і налаштованою на конструктив, якщо президент видає указ про розпуск Ради?

Ви ж бачили, що в сесійній залі - вона напівпорожня. Нікому голосувати. Цілком логічно, що депутати, особливо мажоритарники, вже роз'їхалися по округах і переймаються виборами", - сказав парламентарій.

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Бурбак нагадав позицію "Народного фронту" про те, що підстав для розпуску Ради не було. При цьому він підкреслив, що президент вніс на розгляд не той виборчий закон, який обіцяв.

"Замість відкритих списків ми отримали закриті. Це вже було. І ми бачили в парламенті масажистів, охоронців", - додав він.

Також Бурбак нагадав, що "Народний фронт" голосував за Виборчий кодекс у першому читанні і висловив впевненість, що він буде прийнятий цим складом парламенту.