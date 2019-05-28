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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4850) вибори (3865) Бурбак (251)

 Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак

Сьогодні сесійна зала парламенту на половину порожня, бо багато парламентаріїв роз'їхалися по своїх округах і готуються до виборів. У зв'язку з цим дивно з боку президента Володимира Зеленського вимагати від Верховної Ради конструктиву.

Про це сказав журналістам глава фракції НФ Максим Бурбак, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми порушували це питання на засіданні Погоджувальної ради. Як можна вимагати від Верховної Ради бути ефективною і налаштованою на конструктив, якщо президент видає указ про розпуск Ради?

Ви ж бачили, що в сесійній залі - вона напівпорожня. Нікому голосувати. Цілком логічно, що депутати, особливо мажоритарники, вже роз'їхалися по округах і переймаються виборами", - сказав парламентарій.

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Бурбак нагадав позицію "Народного фронту" про те, що підстав для розпуску Ради не було. При цьому він підкреслив, що президент вніс на розгляд не той виборчий закон, який обіцяв.

"Замість відкритих списків ми отримали закриті. Це вже було. І ми бачили в парламенті масажистів, охоронців", - додав він.

Також Бурбак нагадав, що "Народний фронт" голосував за Виборчий кодекс у першому читанні і висловив впевненість, що він буде прийнятий цим складом парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129246
 
 
 Топ коментарі
 
Чем быстрее эта рада уйдет - тем лучше.
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один Бурбак работает за всех бедняга. Картатский лес отрабатывает.
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Ничего они уже довы@бывались, бойкот,так бойкот, через год президент будет опять иметь право распустить этих бездельников опять, пускай тратят "бабки" на избирательную компанию, отбить потраченное не успеют.
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На это и был изначально рассчет, досрочные выборы по старой схеме, получаем подконтрольный олигархам парламент. А вы на что надеялись?
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а сейчас есть основания для роспуска? Нужно не роспускать, а гнать в шею этих дармоедов. И, если нужна петиция - пожалуйста, за пару часов 25 тыс.
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Странно ваще требовать конструктива от три года з гиднистю плевавших на Конституцию мандатых прэдставныкив...
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Жирный дятел. Так ты и не работал никогда. Шо с досрочными, шо с не досрочными. Труженник, блин, пробы ставить негде.
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Во все времена Украинского государства всегда украинцы негативно относились к институтам высшей власти в том числе парламентской.
Четверг, 23 августа 2012, 14:11 Доверие украинцев к ЗЕКУ Януковичу рухнуло в три раза - опрос. Количество граждан поддерживающих президента Виктора Януковича снизилась в три раза. Сейчас главу государства поддерживают только 13% украинцев (в мае 2010 года было почти 40%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы", сообщает "Зеркало недели".
Еще хуже ситуация с продажным антиукраинским рыгоАнальным парламентом и правительством от которых мало чем отличается новая власть украинофобов ЗЕбилов. Украинский народ тогда поддерживал деятельность антиукраинского парламента ЗЭКА лишь - 4%, Кабмин - 7%...................
А вот если у нас будет Рада до отказа забитая депутатами ЗЕбилами.. украинофобами, перекрашенными рыгоАналами, коррупционерами, сепаратистами, ворами, коллаборационистами ... То конечно уровень доверия народа к такому антиукраинскому парламенту ЗЕбилов который будет мало чем отличатся от рыгоАнального парламента сбежавшего ЗЭКА -Иуды, и 100% что будет самым низким и он покажет свой антирейтинг. И тогда его моментально украинские патриоты, националисты, активисты и все проукраинские граждане вынесут всех продажных врагов депутатов и вышвырнут на свалку истории.
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ось й вся "патріотичність" ВСІХ нардепів - а нам все пох - головне вибори...
ну як тут не згадати - "вибори-вибори,депутати п...ри"(с)
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Зато зарплату получают вовремя, за только название - депутат .
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Прояснились дальнейшие шаги которые внедряются ... украинофобом резидентом ЗЕ... "У антиукраинской команды ЗЕбилов несколько планов, но они зависят от того, какая на них будет реакция Украинского народа. На первые 100 дней будет выполнятся разработанная тактика по плану А, Б, В.
А. ПОЗОРНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ НА МИЛОСТЬ ВРАГУ - паРАШЕ ПОД ВИДОМ МИРА И ПОДДЕРЖАННАЯ НАРОДОМ НА РЕФЕРЕНДУМЕ . ( предлагаю на референдуме также поддержать требование о бесплатном для всех граждан общественном транспорте и бесплатных ЖКХ)
Б. ЗАХВАТИТЬ НА ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТ, СОЗДАТЬ С ПЕРЕКРАШЕННЫМИ БАНДИТАМИ РЫГОАНАЛАМИ АНТИУКРАИНСКУЮ КОАЛИЦИЮ В 300 ГОЛОСОВ ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ, УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК, ПЦУ, ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО, ПОДАРИТЬ паРАШЕ КРЫМ.....И ДР.
Б. БЕСПОЩАДНАЯ ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ ОЛИГАРХОВ ПРИ ПОМОЩИ ОПЫТНОГО КОНСУЛЬТАНТА И ХОЗЯИНА СОВЕТНИКА ЗЕ..ШУЛЕРА - МАФИОЗИ КОЛОМОЯ ...ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА НО ТОЛЬКО НЕ СО СВОИМИ А С ЧУЖИМИ ОЛИГАРХАМИ .
Остальные пункты Г,Д...не менее исклюзивные и неотложные плана антиукраинской команды ЗЕбилов на 100 дней подготавливаются и удивлят нас уже скоро.
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Нф-плохо,бпп-свинорчуки,а кто вместо них?"Слуга нарола"?А это кто?они левые или правые?За многовекторность или за евроинтеграцию?Да по барабану!Лишь бы не "злочинна влада шоколадного мольдивца"!!! Бомжей с вокзала наберут и по 1+1 раскажут что это есть последняя надежда для страны.И пипел схавает.УРЯ!!!!Даешь ...А что " даешь"?Задашь вот так вопрос зе-фанам,а они глазками так похлопают и сказать им нечего.Чего хотят?Не понятно.Наверное взять все и поделить?
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" Элита", "лучшие сыны и дочери", "проФфессионалы", "борцы с коррупцией и за благо народа", "любители коров и вил", " "честные фраера от народа","патриЕты", "господа - товарищи", "старые пер-уны и новые лица", "шоколадные и не очень","кумовья кума путлера". Все пошли в народ. Разбрелись по своим феодальным вотчинам. Началась "посевная". ( не ко времени) Раньше в моде была гречка, а сейчас в тренде говорят сахар. Его ведь не только с чаем пьют, еще и национальный продукт готовят. А кто то сдает "стеклянные мосты". В общем кто на что горазд. Ну куда страна без них, и поэтому мажоритарку они будут зубами и когтями удерживать. Потому что это гарантия ( для очень многих, в том числе и бывших партийцев коалициЯнтов)) продолжения их существования. Политическая ответственность вот она. Пришла. А тут такая возможность ее избежать. Пойти на округа без выдвижения по партийным спискам ( как планирует "Народный фронт", пусть скажут "союзникам" из ББП , которые их опустили ,вместо успешного "переговорщика" Медведчука, у которого все хорошо, даже прекрасно) В общем "шо имеем", то и "пожнем".
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достали уже своей брехней, пустой зал в ВР уже несколько лет, регистрируется по 330-340 депутатов, а взале реально 40-50 человек, карточки вставлены и кнопкодавят, остальные занимаются своим бизнесом и пр. По пятницам вообще 20-25 человек от силы, по комитетам тоже большая часть не работает, толку -0 для народа, только под олигархов законы принимают и под себя любимых. Всех - на помойку!
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Таке можно тільки уявити;
Військові із передової роз`іхались по домівках, бо тре садити редьку та кукурудзу- чі можна в такому разі виграти війну у московії?
То нах%ра нам така ВР, яка не поважає своїх виборців і постійно нас зраджує?
Ми потребуємо дострокових виборів!
ГАНЬБА пАлубію та всьому парламенту!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак
 
 
 
 
 
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