 У Коломиї відомий адвокат Петрів убив дружину і вчинив самогубство, - поліція (оновлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання dzerkalo.media, у чоловіка та жінки виявили вогнепальні поранення, а їхній будинок було підпалено.

Повідомлення до пожежників надійшло о 19:50.

"Їхніх дітей під час трагедії вдома не було. Зараз на місці працюють криміналісти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили місцевому виданню "Курс" у правоохоронних органах, за попередньою інформацією, Петрів вистрілив дружині в груди з обрізу мисливської рушниці, який придбав і зберігав незаконно. Після цього він підпалив будинок і застрелився сам.

Михайлу Петріву було 54 роки, його дружині Ользі - 56.

Пізніше в Нацполіції Івано-Франківської області підтвердили, що в Коломиї чоловік під час сварки застрелив дружину з рушниці, після чого підпалив одну з кімнат свого будинку і вчинив самогубство.

"Під час проведення ліквідації пожежі на другому поверсі приміщення виявлено труп жінки, а на першому - труп чоловіка. У двох осіб виявлено вогнепальне поранення грудної клітки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що біля тіл 56-річної жінки та 54-річного чоловіка виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет.

За даними правоохоронців, між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік убив дружину, вистріливши в неї з рушниці.

"Потім чоловік підпалив одну з кімнат будинку і вчинив самогубство - застрелився. У будинку поліцейські виявили і вилучили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за скоєне", - додали в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження.

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