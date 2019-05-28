 Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я продовжую в Раді збір підписів за висловлення Луценку недовіри, що є конституційною підставою для його відставки. Але для розгляду недовіри потрібно 150 підписів, наразі підписався лише 61 парламентарій. Утім, Конституція наділяє правом звільнити Генпрокурора самого Президента за умови згоди Верховної Ради. Прошу нового керівника держави внести до парламенту подання для отримання згоди на таке звільнення", - написав нардеп.

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Раніше сам Луценко заявив, що збирається залишити пост після виборів до парламенту і формування нового уряду.