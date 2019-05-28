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Все про:Луценко (2388) відставка (487) Соболєв Єгор (224)

 Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням ініціювати відставку Юрія Луценка.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я продовжую в Раді збір підписів за висловлення Луценку недовіри, що є конституційною підставою для його відставки. Але для розгляду недовіри потрібно 150 підписів, наразі підписався лише 61 парламентарій. Утім, Конституція наділяє правом звільнити Генпрокурора самого Президента за умови згоди Верховної Ради. Прошу нового керівника держави внести до парламенту подання для отримання згоди на таке звільнення", - написав нардеп.

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Раніше сам Луценко заявив, що збирається залишити пост після виборів до парламенту і формування нового уряду.

Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129240
 
   
 Топ коментарі
 
А Авакова отставку не просит? Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 4168 Все такие сколько между первыми двумя древнейшими профессиями общего Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 8207
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Тупые боты изображают негодование. Дело "бриллиантовых прокуроров" уже несколько лет стоит на месте. Уже одного этого могло бы быть достаточно для отставки. Но боты конечно включают режим склероза.
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и люстратор Богдана по совместительству )))
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а вот новый независимый первый зам главы СБУ - пример правильного назначения.

ну и что, что друг детства и соучредитель офшоров
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Ніхто нічого не ініціює. Хіба дарма Юра з Бєньою селфі робив у Амстердамі?
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Наивный, пока не будет нового состава Рады Югик останется в кресле.
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А Авакова отставку не просит? Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 4168 Все такие сколько между первыми двумя древнейшими профессиями общего
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Не отставку а ПОСАДКУ на вторую ходку ... Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 2963
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.



Соболев совсем страх потерял.... Егор Соболев просит президента инициировать отставку генпрокурора Луценко - Цензор.НЕТ 1754
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звісно що ні, і для цих огидних вилупків з мандатами це принципова річ. тому навіщо ж пропонувати?
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Если тебе так не терпится увидеть посадки, чего же ты у пороха их не требовал?
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Тогда было боязно, потрох и за порванный портрет сажал, а сейчас уже можно..
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если несколько человек попали в реанимацию, то, естественно, что в этом случае посадить можно исключительно за портрет
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Тобі повилазило, чи відрубані руки застять?
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ТВОЕМУ ХАЗЯИНА 5 лет НА ЭТО НЕ ХВАТИЛО, А ТУТ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗА НЕДЕЛЮ ШОБЫ БЫЛИ ПОСАДКИ

И ЕСЛИ БЫ ПАРАШЕНКО ЗА 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ СОЗДАЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ТОГДА НАМНОГО ВСЕ БЫСТРЕЕ БЫЛО.

НО У ПАРАШЕНКО БЫЛИ СОВСЕМ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.
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очередная охота на ведьм! соболев, а больше тебя ничего не напрягает? уже не знаешь в какую позу встать и как выслужиться, продажная шкура Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 5509
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Как то синхронно мы о продажности соболева Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 1722
Видно в воздухе витает.
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Все гораздо проще: вы на одной ботоферме работаете, только в разных комнатах))
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ТЫ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛА ОН ПОРОХОФИЛ, КАК и ВСЕ ПОРОХОБОТЫ УПОТРЕБЛЯЕТ СЛОВО ПОРОХ
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Соболев, перечисли факты и основания понятные простым смертным. А так выглядит, что ты продажная ****.
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тебе мало что у Луценко нет образования
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Мало. Я хочу видеть не узкого специалиста, человека желающего навести порядок. И пересажать всю рыготню.
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Во всяком случае при Порохе рыготня вроде Портнова сидела себе тихо в раше и не рыпалась, зная что их здесь ждут нары. А при Зеле все сбежались сюда на шабаш.
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При нем рыготня быстро переобулась в порохоботню. Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 6750
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Тупые боты изображают негодование. Дело "бриллиантовых прокуроров" уже несколько лет стоит на месте. Уже одного этого могло бы быть достаточно для отставки. Но боты конечно включают режим склероза.
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Истошный лай порохоботов на Соболева только подтверждает, что он нормальный мужик и за справедливость.
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Почему этот "нормальный мужик" при Порохе засунул свой язык в жопу?
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73% отходов организма..никогда не возьмут реванш
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Якщо відставка прокурора відбулася, то хто призначає нового прокурора?
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Читав, тому питаю. Хто призначить нового Генпрокурора, якщо ВР розпущена?
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Тогда плохо читал. РВ выполняет свои обязанности до принятия присяги следующего состава ВР.
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Строго кажучи, нічого подібного в Конституції нема. Є лише стаття 81, яка становить, що депутати розпущеної Ради заховують свої повноваження. Проблема в тому, що тут очевидним чином ідеться про індивідуальні повноваження депутатів. Однако ж, повноваження Ради не є тотожними сумі індивідуальних повноважень її членів. Недарма повноваження Ради (як орґану влади) і повноваження депутатів (як членів орґану) описані окремо. Стаття 90, яка вичерпно описує випадки, коли припиняються повноваження Ради, як здається, може потребувати інтерпретації Конституційного суду. Її структура (протипоставлення двох способів припинення) дозволяє її інтерпретувати таким чином, что повноваження Ради припиняються альбо "строково", в день першого засідання Ради нового скликання, альбо достроково указом Президента. В указі не написано "постановляю розпустити" чи щось таке, там написано: "постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання". Це можна інтерпретувати таким чином, що повноваження вже припинено, бо указ набув чинності. Друга інтерпретація (припинення повноважень ще не відбулося), по суті означує, що пункт 1 Указу набирає чинності лише в день першого засідання Ради, вибраної згідно з пунктом 2 Указу.
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Она выполняет свои функции до присяги новой.
Это принцип непрерывности власти.
Другое дело, если она не хочет поддерживать инициативы Президента и продолжает саботаж.
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Підтримувати чи непідтримувати є правом ВР і це не є "саботажем".
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А ты слепой?
Ты не видишь или не хочешь видеть?
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Починаєш тролінг і образи? Тоді припиняю з тобою говорити.
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такое ощущение, что он не смотрит 1+1
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Так і є. Я не дивлюся телевізор, а він себе зомбує цим каналом.
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Ты за меня не отчитывайся.
Ты за себя говори.
Ты ж с цензора не вылазишь.
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Заседания ВР 1+1 не показывает.
5-ый канал показывает этих уродов.
Так шо, дружок, ты сбрехал.
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1+1 заседание ВР не показывает.

1+1 рассказывает, как надо понимать заседание ВР
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11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
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От тепер зрозуміло, що ця ВР не зможе призначити нового Генпрокурора.
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Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко
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И ОТСТАВКУ СТЕЦЯ!!! Єгор Соболєв просить президента ініціювати відставку генпрокурора Луценка - Цензор.НЕТ 9766








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Стець вже давно не працює, але справа його живе. Треба призупинення фінансування мінстеця і початок незалежного аудиту. А для цього треба новий прем'єр
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31 мая 2017 года объявил о своём окончательном уходе в отставку со своего поста «по состоянию здоровья». Отставку Стеця рассматривали как результат скандала на принадлежащем Петру Порошенко Пятом канале, ведущие которого Роман Чайка и Богдан Буткевич были разыграны известным оппозиционным видеоблогером Анатолием Шарием. В эфире канала в нарушение закона были опубликованы непроверенные и ложные личные данные Шария, а также компрометирующие его сведения, которые тот сам им скрыто подбросил[11]. В отставку Стець не ушёл.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Новий прем*єр Юля на під*їзді. Зустрічайте Іван Сулейманов. Але її можна призначити тільки Верховною Радою і новою коаліцією. Як Ви думаєте, за неї проголосують? А вона нове обличчя?
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Яка відставка коли його обрала і затвердила ВР? А Рада зараз позбавлена повноважень. Пук ні про що, аби пропіаритись. А взагалі я йому не вірю. Засланий кАзАчок.
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Ні. ВР його не обирала і не призначала. ВР дала свою згоду на призначення.
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Формально це так, а фактично це вибри.
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Что значит позбавлена повноважень? Вранье!
Они работают до присяги новой и без ограничений, кроме своего нежелания поддержать инициативы Зеленского.
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Как и было понятно задолго до свершившегося события, Владислав Сурков, ныне бывший куратор и идеолог так называемых ДНР и ЛНР и по совместительству помощник Владимира Путина, написал заявление о своем уходе с занимаемого поста и «осуществил прощальный визит на оккупированную часть Донбасса», которую формально (только экономически) будет курировать экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич. Хотя, слово "курировать", применимо к Бабичу, равно как и сам уход Суркова, больше в формате постановочного действа, но для Украины не сулящее ничего хорошего.
На данный момент многие СМИ, журналисты, а так же так называемые лидеры общественного мнения уже связывают уход Суркова с недавно прозвучавшим заявлении Медведчука о выходе из переговорного процесса Россия-Украина. Причем, степень ура-патриотической шизофрении, в контексте данных событий, разрывает здравый смысл в клочья, информирует enovosty.com/news.
Например, такая "говорящая голова" как Лиза Богуцкая уже успела связать уход Медведчука и Суркова с поражением Порошенко, якобы отвечавшего за возвращение Украины в орбиту РФ. Что же, видимо в бытность хорошо налаженных поставок из Аргентины Лизочке подвезли неплохую партию высококачественных латиноамериканских эманаций, которых в суррогатном виде хватит ей надолго. Но все же, как говорится, вернемся к нашим баранам, не забывая о контексте нарративов так называемых ЛОМов.
Дело в том, что в краткосрочные планы Кремля никогда не входило возвращение Украины в орбиту РФ, ибо это долгосрочная перспектива. А вот что входило, так это возвращение оккупированного Донбасса Украине, на условиях России, под соусом автономии. Для того чтобы постичь эту незыблемую истину, достаточно прочитать работы и речи Суркова.
По сути, уход Владислава Суркова это отнюдь не поражение, а наоборот, победа его концепции. Смена лиц в переговорном процессе, к которым привык среднестатистический украинец и подача "автономии" под новой приправой, которая не пришлась бы по вкусу старой команде, но которую, при посредничестве ЛОМов с сомнительной родословной, но серьезным влиянием на массы "¾-х" без труда скормят нужной аудитории, дабы даже и вопросов посторонних не возникло в процессе поедания просроченных полуфабрикатов.

Стоит отметить, что сам процесс автономии "по Сурковски" будет проводиться через бывших "регионалов", не имеющих за собой кровавых преступлений и повышенной токсичности у масс, и которых можно без труда выводить на передний план дискуссии. Что, в принципе, уже и происходит.
К слову сказать, не забываем о Медведчуке, за которого сейчас весьма активно заступаются евродепутаты, опять же, с сомнительной родословной. Данная игра в ворота Минских соглашений явно ведется пророссийскими политиками европейского плацдарма для повышения цены Медведчука как переговорщика, особенно на момент выхода из процесса значительного числа людей старой команды, сохранявшей приемлемый для Украины баланс и накануне выборов в Верховную Раду.
В итоге, мы получаем самую, что ни на есть откровенную реализацию плана Суркова, по интеграции в здоровый организм Украины Донбасских метастаз, не излеченных, а по-прежнему заражённых "русским миром". И все это будет происходить под одобрительный гул информационных ретрансляторов новой власти. Хотя, почему "будет"? Уже происходит…
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А понту, Єгоре? Луцик все одно залишиться в/о до створення нової більшості в новій Раді. Але з мажоритаркою навіть нова Рада може залишити Луцика. У Пєті накраденого бабла вистачить купити всіх в країні, хто купується
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О забули тобі Іване Сулейманов заплатити. Вже всіх купили на крадені гроші, залишився ти один. Чекай, скоро приїдемо. Думаю, що за 20 гр. зійдемося?
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Нет. И не формально и не фактично.
"Война, это... война" " Тот самый Мюнхгаузен"
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Зімін і його "сміттєва" команда взявся за прокурора.Донбас уже заблокували, підприємства допомогли забрати сепарам, розганяє "зраду" далі. А чому ти "правдолюб" не збираєш підписи за відставку Рюкзакова? Скрізь розгул злочинності, вернулися беркутята і його Нацсуки бігають за політиками, одіті в форму беркута, замість того, щоб протидіяти злочинності. А чому немає ніякої реакції на те, що назначили люстрірованого Богдана? Російська консерва Зімін під приекриттям "патріотизма" далі гадить Україні. Прокурор Вівсянка його влаштовував, він ні разу не кричав, що треба його звільнити і його зам Кузьмін "мурка" також влаштовував.
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Какого генпрокурора Рада способна будет одобрить? Или там свой заместитель есть который в.о. будет? Посмотрел замов, там все Петины.
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В октябре 2017 года народный депутат из БПП Иван Винник обратился с запросом в МИД РФ по поводу паспорта Соболева. Посольство россии в Киеве ответило, что «сведений о выходе Соболева из российского гражданства в установленном порядке не имеет»[4][5].
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Да, нужно уволить Генерального прокурора и назначить первым замом Лысого с 95-го квартала, а шо б место не пустовало
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Колись Марчук (СБУ) розповідав, що є такий вид підсадки в органи влади, навіть у вищі ешелони людей, які будуть провокувати нестабільність і колотнечу в країні. Людей цих, як кажуть, внєдряють з молодого віку.Живе собі , як громадянин країни, борець за справедливість, а в якийсь момент починає гадити . Чомусь тоді подумалось про соболєва, бо про богдана тоді ще не чула.
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Сакварелидзе прокурором. Тот быстренько наведет порядок.
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