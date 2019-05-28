 Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко

Про це вона сказала журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Особисто мій прогноз - Виборчий кодекс не буде ухвалено. Занадто багато поправок, контроверсійних моментів, застарілих норм. Робоча група не встигає все розглянути. Буде виноситися на наступний пленарний тиждень, а чим ближче до виборів, тим менше депутатів у залі. Навіть якщо робоча група все встигне, я впевнена, що депутатів не буде", - зазначила Ірина Луценко.

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