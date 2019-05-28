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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4850) вибори (3865) Луценко Ірина (224)

 Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко

Нардеп від БПП Ірина Луценко вважає, що Виборчий кодекс не буде ухвалено цим складом парламенту.

Про це вона сказала журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Особисто мій прогноз - Виборчий кодекс не буде ухвалено. Занадто багато поправок, контроверсійних моментів, застарілих норм. Робоча група не встигає все розглянути. Буде виноситися на наступний пленарний тиждень, а чим ближче до виборів, тим менше депутатів у залі. Навіть якщо робоча група все встигне, я впевнена, що депутатів не буде", - зазначила Ірина Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування мажоритарки на цих виборах можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу, - Сергій Соболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129238
 
 
 Топ коментарі
 
Соево-бобовые, так как так вышло, что абсолютно все, кто лез в ВР к корыту власти, первым обещали открытые партийные списки и отмену мажоритарки, но так за пять годков того не осилили?
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Что и требовалось доказать.

"Мы хотели, но не успели.
Выбирайте нас снова и вот тогда мы все сделаем"

Наперсточники!
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кто бы сомневался. Не для этого они лезли по крови майданцев с лозунгом - Новый избирательный закон.
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- Бляха-муха, - добавила от себя Ирина Степановна
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- Факап, чуваки - сказали зе-бенятки в щёчку.Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9736
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Коломойский + Зеленский. Рано еще, надо дать еще время, ещё не все прозрели. Приберегите плакат на осень.
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Не стоит меня провоцировать, я всегда найду ответ.
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Вредничаю на такие фотки, знаешь прекрасно.
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И добавили: "Мы сделали их вместе, вы парвали эпоху!!!"
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кому про шо, а удмурдам про щёки и про фак Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 3391
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И не говорите. Самое интересное, что все эти перлы с одного только выступления. Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1682
Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9563
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лучше про мразь тысячелетия напиши
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А кто и чего про Беню не знает? Зачем писать-то. Скоро сами будете жрать приготовленные этим поваром блюда.
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что иранда петрухи блюдо было вкуснее? приправа там с шоколадом. Попробуй и другое . От сладкого диабет.
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Извини, не поклонница кошерной кухни и Бени.Так что ешьте сами это другое. Приятного аппетита, не обляпайтесь.
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Я дам вам клей щоб склеїти люстерко. Избирательный кодекс не будет принят текущим составом Рады, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1428
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Мадамс милиться в мажиротарщики? В кого з парттоваришів прагне округ похєрити?
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Соево-бобовые, так как так вышло, что абсолютно все, кто лез в ВР к корыту власти, первым обещали открытые партийные списки и отмену мажоритарки, но так за пять годков того не осилили?
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Ну, не успели...
С одним языком сколько парубию пришлось мучаться...
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который будет отменен Венецианской комиссией.
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кто бы сомневался. Не для этого они лезли по крови майданцев с лозунгом - Новый избирательный закон.
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Что и требовалось доказать.

"Мы хотели, но не успели.
Выбирайте нас снова и вот тогда мы все сделаем"

Наперсточники!
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Нужно показать списки этих уродов и навегда запретить быть дупутатми.
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А кто?
Конечно он.
За неделю не успел сделать то, на что им 5 лет не хватило.
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а нащо він Раду розпустив? були би вибори на пару місяців пізніше, зате прийняли би закони.
Я би теж не ходила на роботу, якби мене звільнили, лол.
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А ты думаешь они бы работали ? Летом ? А при увольнении есть срок положенный по закону на отработку
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тоді би можна пеняти на них з чистою совістю. А наразі винуватий виключно Зеля.
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Они отказали Зеленскому в отмене мажоритарки.
Обвинили его в том, что он против открытых списков.

И в конце-концов, отменят мажоритарку и оставят закрытые списки (может быт, а может и нет).
Кидалы и обманьщик!
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Вранье - Он предлагал ввести пропорциональную систему выборов с закрытыми списками. Кроме этого, проходной барьер для прохождения в парламент планируется снизить с 5% до 3%.
https://ru.tsn.ua/politika/zelenskiy-vnes-zakonoproekt-ob-izmeneniyah-izbiratelnoy-sistemy-v-parlament-1349484.html
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Вранье от Петра лексеича и его коррумпированной когорты,ВАЗу пришлось идти на уступки иначе движения от зрады никакого не было
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Не скажете, когда обещанную Богданом запись со встречи с главами фракций увидим? С прошлой недели ждём посмотреть, что там было. Очень хочется увидеть как он там в поте лица за отмену мажоритарки и открытые списки воевал. Но не торопятся что-то у зе-бени..
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А зачем вы твари,это народу пять лет назад обещали ???
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А вот до октября бы точно... почти успели.
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Ира, вынеси козла. Из Генпрокуратуры. Своего козла.
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"Чем ближе к выборам, тем меньше депутатов в зале" - сказала луценко.
Оно и понятно: лето на дворе, хочется отдохнуть. Ведь за год хорошо поработали, хоть и почти не ходили на заседания. В среду и пятницу там ввегда полупусто.
Зато какие схемы проворачивали! Сколько наворовано, сколько рейдерских захватов;
янтарь, лес - деньги текли рекой, поэтому уходить совсем не хочется, еще не все украдено.

Зачем нам этих дармоедов так много? Оставить штук сто и хватит с головой.
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В итоге эти сто будут красть за четверых)))
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И в основном должны быть профессионалы- юристы,правоведы
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У нас всі президенти і прем*єри обіцяють ці відкриті списки вже років 10. І ніхто це не зробив. Яник обіцяв і вернув мажоритарку, Петя обіцяв і не зробив і Зєля так само обіцяв, а в Раду подав закон із закритими списками. Бо політикам усіх мастей це невигідно...
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бага яга ожила... зРада не успевает... за 5 лет не успела...
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Срочно снимать надо депутатскую неприкосновенность, ограничить время нахождения в ВР до одного созыва и сократить оклады до 2-3 средних зарплат.
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Эти дармоеды не пойдут на самобичевание,они не той закалки
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Это кодло никогда не проголосует против самих себя.Система коррупции создавалась почти 30 лет.
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Заборонити всім діючим депутатам вносити свої кандидатури на парламентські вибори в зв'язку з невиконанням обіцянок перед своїми виборцями (прийняття відповідних законів). Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7408
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Они не читали законопроект Зеленского.
Они не читал проект избирательного кодекса.
Потому, что у них нет времени. Они заняты.
Обсуждением того, что они не читали.
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Избирательный кодекс не будет принят текущим составом Рады, - Ирина Луценко

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НАРОД ЭТО ДАВНО ПОНЯЛ ЗА 5 лет ВАШЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

ВЛАСТИ ЖИВУЩЕЙ ПО ПОНЯТИЯМ ЗАКОНЫ - НЕ НУЖНЫ.









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А чого так , Ірино Степанівна ? Вашому кагалу він буде заважати знову пролізти своїми дупами в Раду ?
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Чекайте новий виборчий кодекс у наступному тисячолітті гідності.

Хоч насправді досить було б відмінити незаконне рішення КС, яким він незаконно відмінив злочинну політреформу 2004 року - єдине реальне досягнення папєрєднього переможного Майдану. Правда, тоді й повноваження президента значно зменшилися б... Виборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 504
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Что то порохоботов поубавилось с поражением Петра лексеича и женщина третьего тысячелетия дурку гонит
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КОРРУПЦИОНЕРАМ НЕ НУЖНЫ ОТКРЫТЫЕ СПИСКИ ПОТОМУ и МЕНЯТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ ВЫ НИЧЕГО НЕ ХОТИТЕ

И ТАК ВСЕ 5 лет ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ ПОД КОВРОМ......................................................

В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ.
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Мерзотніше Ради не було, ніж ця. Так і можна її назвати - Рада Ірусіка. І все стане зрозуміло.
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соєвим гнидам на чолі з Мародером 5 років не вистачило виконати обіцянку парашенка 2014 року! як комусь повилазило і подобається оцей бедлам, то обирайте цих потвор далі
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Все правильно: барыжной Раде не стоит омрачать 5 лет чистейшего саботажа какой то реальной реформаторской деятельностью.
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А навіщо вибори? Згодом всі закони можна буде приймати в кнесеті обітованої ,завізувати коломоєм і підписати гідрантом - і буде закон який треба ,а не який потрібен !!!
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Гнида позорная со своим шоблом неудосужились проголосовать закон за пять лет!!! Забирай своего троля и пи...дуйте в Италию. Вам же там очИнь нДравится пАкупать весЧи!
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Ірочко, ви вже мітлу приготували для втечі ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиборчий кодекс не буде ухвалено поточним складом Ради, - Ірина Луценко
 
 
 
 
 
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