 Рада змінила межі Бахмутського району та Горлівки

За відповідну постанову проголосували 230 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постановою змінено межі Бахмутського району Донецької області. Територія Бахмутського району збільшена на 71,7 гектари земель за рахунок передачі в його склад земель, що перебувають у віданні Гольмівської сільради Горлівської міської ради Донецької області (а саме території селища Гладосове).

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Постановою затверджено територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 га.