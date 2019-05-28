 Рада змінила межі Бахмутського району та Горлівки

За відповідну постанову проголосували 230 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Постановою змінено межі Бахмутського району Донецької області. Територія Бахмутського району збільшена на 71,7 гектари земель за рахунок передачі в його склад земель, що перебувають у віданні Гольмівської сільради Горлівської міської ради Донецької області (а саме території селища Гладосове).
Постановою затверджено територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 га.
А ты "умный" по этим постановлениям жить будешь.... - и дети твои...
Так было, есть и будет....
Подчиняйся и не жужжи...
Подчиняйся избранной ВР и не скули....
Это закон..., как бы ты не вонял на Цензоре...
И это что вообще - первостепенный закон сейчас?
Ни избирательный кодекс, ни отмена депутатской неприкосновенности, ни незаконное обогащение - а бахмутский район??
Хотя о чём я, вы же устали от войны которой под вашими окнами нет а там вообще повстанцы как сказал ваш зеигралхуем
Да и просто...теперь у людей появилась возможность оформить ту же субсидию....