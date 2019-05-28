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Все про:ВР (4850) Горлівка (129) Донецька область (2241)

 Рада змінила межі Бахмутського району та Горлівки

Верховна Рада ухвалила урядовий проект постанови 8576 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області".

За відповідну постанову проголосували 230 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постановою змінено межі Бахмутського району Донецької області. Територія Бахмутського району збільшена на 71,7 гектари земель за рахунок передачі в його склад земель, що перебувають у віданні Гольмівської сільради Горлівської міської ради Донецької області (а саме території селища Гладосове).

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Постановою затверджено територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 га.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129237
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю если бы вы проживали там, то для вас это было бы ПЕРВОСТЕПЕННЫМ законом..

Хотя о чём я, вы же устали от войны которой под вашими окнами нет а там вообще повстанцы как сказал ваш зеигралхуем
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Как кто? Все кто считает Шо на дАЛбасЄ гражданская вАйна...
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Поясняю: там проходит линия разграничения. Прибавленные территории Горловского района означают "отбитые у врага земли". Их же необходимо присоединить к опр. админ. единице Свободной части Украины. Ближайшая - Бахмутский район. Вот и присоединили. Т.е. *вернули наши земли и воссоединили с Украиной*! Это хорошо. Но пусть ВР не дремлет и в отношении других законов!
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Как кто? Все кто считает Шо на дАЛбасЄ гражданская вАйна...
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Тупая рада с тупыми постановлениями.
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Полиграф Полиграхович-007 - Рада изменила границы Бахмутского района и Горловки - Цензор.НЕТ 9486

А ты "умный" по этим постановлениям жить будешь.... - и дети твои...
Так было, есть и будет....
Подчиняйся и не жужжи...
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Полнейший даун - что ты несёшь, тварь кремлеботская? ))
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Goldman Sachs - тварь это ты - необразованный охлос....

Подчиняйся избранной ВР и не скули....
Это закон..., как бы ты не вонял на Цензоре...
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Почмему вы так считаете? Если в целом то да, я согласен. Но если в пАЧпортах стоит Горловский район село такое то, а Горловка под рашистами и человеку нужно какие то административные вопросы порешать?
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Какие?
И это что вообще - первостепенный закон сейчас?
Ни избирательный кодекс, ни отмена депутатской неприкосновенности, ни незаконное обогащение - а бахмутский район??
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Думаю если бы вы проживали там, то для вас это было бы ПЕРВОСТЕПЕННЫМ законом..

Хотя о чём я, вы же устали от войны которой под вашими окнами нет а там вообще повстанцы как сказал ваш зеигралхуем
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бред полный пенсию украинскую получать не мешает но порешать какие то там вопросы мешает . удали не позорься.
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Ты бы лучше свой бред удалил и не позорился...
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Мудила, при чем тут пенсия? Пенсию карточку оформил и снимай свою пенсию хоть в Харькове или во Львове. Речь идет об административных вопросах где нужно переоформлять какую то недвижимость, землю, наследство. Короче Шо я тут тебе расписываю. Ты наверное из зебилов...
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дурень как это повлияет на переоформления того что ты болванчик написал ? а ну ка пример давай распиши умник а я посмеюсь. у меня отец подарил дом в носовке семье которая ухаживала за бабушкой . переоформляют уже 5ть лет . и что если носовку определить как другой район это ускорит переоформление .? жду.
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Зебилам объяснять бесполезно. Почитай, что люди по этому поводу пишут. А заниматься ликбезом для зебилов не намерен.
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ответ ни о чем я тоже так могу тупой прохобот сказать нечего .
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такие вещи с передачей земли делают иногда для того что бы было легче потом их ******** . разные районы разные администрации . но что бы точно говорить об этом надо посмотреть карту донецкой области . хотя бы проверить кто там сейчас украинская армия или сраная днр .
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Баран, районная администрация по всем документам должна находиться в Горловке, а там сейчас рашисты. По этому принято было решение изменить территориальный устрій и определить ее под администрацию подконтрольную Украине. Вот и все. Уже кучу таких территорий утвердили, а ті только проснулся. Война идет с козлорылыми и это на долго. Или ты еще не понял зебил?
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Кроме пенсионеров есть еще много людей которые требуют социальной защищенности...это и инвалиды...и матери одиночки....
Да и просто...теперь у людей появилась возможность оформить ту же субсидию....
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еще один с приветом . теперь про субсидию . какая товарищ разница в каком районе живешь когда оформляешь эту подачку от порошенковского жлоба?
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вот тебе с товарищ с приветом вопросик . у тебя оформлены все документы на наследство ты приходишь в районную администрацию и что тебе там скажут . а скажут так у вас тут другой район прописка другая и тд. и снова ад по кругу. ну и как быть ? пришел оформлять субсидию а в паспорте прописка в другом районе как ты думаешь оформишь?
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Вот это поработали на славу ,вот это труженики ,надо всем выдать по литру молока... Рада змінила межі Бахмутського району та Горлівки - Цензор.НЕТ 786
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Точно такие же мысли! За пять лет нихрена толком не сделано, больше переименованиями занимались и болтовнёй
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О, да.... Как посмели тронуть ваших идолов))) Любите палачей и убийц???
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Поясняю: там проходит линия разграничения. Прибавленные территории Горловского района означают "отбитые у врага земли". Их же необходимо присоединить к опр. админ. единице Свободной части Украины. Ближайшая - Бахмутский район. Вот и присоединили. Т.е. *вернули наши земли и воссоединили с Украиной*! Это хорошо. Но пусть ВР не дремлет и в отношении других законов!
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толку то оно под днр..это как небо красить или писять в днепр и пукать в лужу...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада змінила межі Бахмутського району та Горлівки
 
 
 
 
 
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