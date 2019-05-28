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Все про:декларація (534) депутат (871) НАЗК (581)

 У деклараціях нардепів знайшли невідповідності на 8,5 млрд, - НАЗК

Національне агентство з протидії корупції під час перевірки декларацій нардепів за 2017-2019 роки виявило недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі агентство завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72 народними депутатами України, з яких у 77 деклараціях виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень.

Повідомляється, що НАЗК склало і направило до Національного антикорупційного бюро України 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних злочинів щодо незаконного декларування та незаконного збагачення (до визнання неконституційною ст. 368-2 КК).

За даними Нацагентства, 10 висновків про ознаки кримінальних злочинів нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.

Зауважується, що за повідомленням НАБУ матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації омбудсмена Людмили Денісової стали підставою для антикорупційного бюро почати досудове розслідування.

Повідомляється, що стосовно декларації Дениса Омельяновича НАБУ почало інформаційно-аналітичну роботу, а за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено і направлено до суду 4 протоколи за частиною четвертою ст. 172-6 КУпАП.

У НАЗК додали, що нині триває повна перевірка декларацій нардепів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129235
 
   
 Топ коментарі
 
И это только проверили 110 из 450 депутатов Рады, а если проверить областных и городских депутатов то там несколько бюджетов страны наворовали.
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Этим подлым депутатам по 51грн штрафа выписать.
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И это ж только надводная часть, как в айсберге, та, что на виду.
А бОльшую часть они, конечно скрыли.
И не хотят уходить, вкдь еще не всё украли.
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За решту- прихованих 850 млрд , члени агенства отримали скромні, символічні презенти.
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давайте дадим пацанам с вр время до осени может они передумают . что скажете прохосрань?
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Не, ну им это время реально нужно. Еще что-то урвать, где-то замести следы. А вам тут роспуск Рады подавай... Редиска вы.
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Я тоже за дефолт, потому что тогда я смогу за доллары купить в несколько раз больше гривень.
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Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского -- читай ФСБ
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Зебилам всё простит ********** Зебло. Ворон ворону, как говорится То свои родненькие барыги.
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Когда уже Голобородько их расстреляет ? 😕. Или купили уже артиста ? 😱 Или не уже ? 😂
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И это только проверили 110 из 450 депутатов Рады, а если проверить областных и городских депутатов то там несколько бюджетов страны наворовали.
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здание Банковой окружать колючкой под напряжением и делать элитную тюрьму для депутатиков попередних созывов
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Вот по этому раду и нельзя распускать, а прямо с заседания в СИЗО.
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И это ж только надводная часть, как в айсберге, та, что на виду.
А бОльшую часть они, конечно скрыли.
И не хотят уходить, вкдь еще не всё украли.
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О-па, понеслась душа в Рай. )))
Неужели за 5-летний деребан Украины кому-то придется ответить?
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А ХДЕ ТАМ ПОРОХОБОТЫ? У деклараціях нардепів знайшли невідповідності на 8,5 млрд, - НАЗК - Цензор.НЕТ 515

ПОСЛЕ СМЕНЫ ВЛАСТИ и НАПК НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.........................

А ВОТ и ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Очередная попытка Дмитрия Святаша сбежать за границу потерпела фиаско
https://antikor.com.ua/articles/306115-ocherednaja_popytka_dmitrija_svjatasha_sbehatj_za_granitsu_poterpela_fiasko
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Как сообщалось ранее, после смены власти, народный депутат от партии "Возрождение" Дмитрий Святаш пытается сбежать за пределы Украины.

Поскольку первая попытка побега не удалась, Святаш начал блефовать, запугивая судей и прокуроров своей мнимой поддержкой Владимира Зеленского и команды "ЗЕ" для решения как своих личных проблем, так и проблем ГК "АИС".

Но так как Владимир Зеленский распустил парламент и досрочно лишил Святаша депутатского статуса, блеф Святаша был не долгим и раскрылся жесткой критикой новоизбранного Президента. Вероятно после этого Святаш начнет снова делать ставку на проверенные методы привлечения титушек и угрозы физической расправы.

Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили, что в 2018 году Дзержинский районный суд Харькова запретил Дмитрию Святашу выезд за пределы Украины ввиду завладения последним совместно с бизнес-партнером Василием Поляковым мошенническим путем денежными средствами АТ "УкрСибБанк" в размере более 2-х млрд. гривен.

Как сообщают около судебные круги, каждое судебное заседание, на котором рассматривается вопрос об отмене ограничения выезда Святашу, сопровождается присутствием в зале судебных заседаний молодых людей спортивной наружности, которые пытаются оказывать моральное давление на суд.

Сотрудники Дзержинского районного суда Харькова сообщают, что готовятся к новой волне так называемых "судебных титушек", которых политик использует для оказания морального давления на судей.
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А чого ти думаєш соєві показились? Кінець підкрадається зненацька!)))
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это та партия которой управляет каламойский?) странно чё бежать то при кукле ручной президенте
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Миллиарды... Да это лишь зёрнышко в мешке.И то мыши схрумают вмиг - у нас это запросто.
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8.5 млрд гривен ЭТО премии НАШИХ самых бедных народных депутатов.
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Ой, они сопли будут жевать до морковкиного заговенья!
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Платить премии самому себе - не преступление. НАБУ закрыло дело против экс-главы НАПК Корчак...
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Якщо з 8,5 мільярдів витратити мільярд, то можна спробувати зібрати антиМайдан липко-коричневих.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ деклараціях нардепів знайшли невідповідності на 8,5 млрд, - НАЗК
 
 
 
 
 
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