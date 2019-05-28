 У деклараціях нардепів знайшли невідповідності на 8,5 млрд, - НАЗК

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наразі агентство завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72 народними депутатами України, з яких у 77 деклараціях виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень.
Повідомляється, що НАЗК склало і направило до Національного антикорупційного бюро України 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних злочинів щодо незаконного декларування та незаконного збагачення (до визнання неконституційною ст. 368-2 КК).
За даними Нацагентства, 10 висновків про ознаки кримінальних злочинів нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.
Зауважується, що за повідомленням НАБУ матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації омбудсмена Людмили Денісової стали підставою для антикорупційного бюро почати досудове розслідування.
Повідомляється, що стосовно декларації Дениса Омельяновича НАБУ почало інформаційно-аналітичну роботу, а за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено і направлено до суду 4 протоколи за частиною четвертою ст. 172-6 КУпАП.
У НАЗК додали, що нині триває повна перевірка декларацій нардепів.
А бОльшую часть они, конечно скрыли.
И не хотят уходить, вкдь еще не всё украли.
Неужели за 5-летний деребан Украины кому-то придется ответить?
ПОСЛЕ СМЕНЫ ВЛАСТИ и НАПК НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ.........................
А ВОТ и ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Очередная попытка Дмитрия Святаша сбежать за границу потерпела фиаско
https://antikor.com.ua/articles/306115-ocherednaja_popytka_dmitrija_svjatasha_sbehatj_za_granitsu_poterpela_fiasko
Поскольку первая попытка побега не удалась, Святаш начал блефовать, запугивая судей и прокуроров своей мнимой поддержкой Владимира Зеленского и команды "ЗЕ" для решения как своих личных проблем, так и проблем ГК "АИС".
Но так как Владимир Зеленский распустил парламент и досрочно лишил Святаша депутатского статуса, блеф Святаша был не долгим и раскрылся жесткой критикой новоизбранного Президента. Вероятно после этого Святаш начнет снова делать ставку на проверенные методы привлечения титушек и угрозы физической расправы.
Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщили, что в 2018 году Дзержинский районный суд Харькова запретил Дмитрию Святашу выезд за пределы Украины ввиду завладения последним совместно с бизнес-партнером Василием Поляковым мошенническим путем денежными средствами АТ "УкрСибБанк" в размере более 2-х млрд. гривен.
Как сообщают около судебные круги, каждое судебное заседание, на котором рассматривается вопрос об отмене ограничения выезда Святашу, сопровождается присутствием в зале судебных заседаний молодых людей спортивной наружности, которые пытаются оказывать моральное давление на суд.
Сотрудники Дзержинского районного суда Харькова сообщают, что готовятся к новой волне так называемых "судебных титушек", которых политик использует для оказания морального давления на судей.