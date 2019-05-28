 У деклараціях нардепів знайшли невідповідності на 8,5 млрд, - НАЗК

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі агентство завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72 народними депутатами України, з яких у 77 деклараціях виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень.

Повідомляється, що НАЗК склало і направило до Національного антикорупційного бюро України 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних злочинів щодо незаконного декларування та незаконного збагачення (до визнання неконституційною ст. 368-2 КК).

За даними Нацагентства, 10 висновків про ознаки кримінальних злочинів нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.

Зауважується, що за повідомленням НАБУ матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації омбудсмена Людмили Денісової стали підставою для антикорупційного бюро почати досудове розслідування.

Повідомляється, що стосовно декларації Дениса Омельяновича НАБУ почало інформаційно-аналітичну роботу, а за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено і направлено до суду 4 протоколи за частиною четвертою ст. 172-6 КУпАП.

У НАЗК додали, що нині триває повна перевірка декларацій нардепів.

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