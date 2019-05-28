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 СБУ проведе 29-31 травня антитерористичні навчання під Запоріжжям. Можливе введення особливого режиму

Служба безпеки України вирішила провести тактико-спеціальні антитерористичні навчання із запровадженням особливого режиму 29-31 травня в Запорізькому районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління СБУ в області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Навчання відбудуться в районі населених пунктів, розташованих недалеко від південно-східної частини Запоріжжя: Новоолександрівка, Степове, Лежино, Новооленівка, Кушугум, Григорівка і Ростуще.

Тут проходять автомобільні траси в напрямку великих міст Мелітополя, Бердянська (обидва – Запорізька область) і Маріуполя (Донецька область).

У навчаннях також будуть задіяні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, представники органів влади та місцевого самоврядування.

СБУ закликає громадян зберігати спокій, а в разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб повідомляти правоохоронцям.

Як повідомлялося, раніше відбулися широкомасштабні навчання Об'єднаних сил у відповідь на маневри Росії біля українського кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129233
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно показывать сепарью которого там вдосталь! Что для сохранения территориальной целостности армия, СБУ, Нац гвардия сделают все!!!! Донбасса 2014г не будет! Бабье сепарское танки не остановит!
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тoгда нужнo прoвoдитъ в Мелитoпoле
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СБУ проведе 29-31 травня антитерористичні навчання під Запоріжжям. Можливе введення особливого режиму - Цензор.НЕТ 8528 автомобили с Зе!нашлёпками досматривать особенно тщательно. пассажиров можно мордой в пол.
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в учении учавствует лига смеха и 95 квартал
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СБУ не забуло що воно не має права вводити особливий режим який обмежує права та свободи громадян України та осіб які перебувають на території України на законних підставах? Будь які обмеження прав та свобод громадян можуть бути введені тільки введенням особливого правового режиму Надзвичайного стану або Воєнного стану! Інакших особливих правових режимів, які можуть обмежувати права і свободи громадян Конституцією України не передбачено! Тому хай СБУ к іздує в зону ООС і там тренується!
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А може СБУ боїться тренуватись в зоні ООС і тому проводить незаконні "навчання" під Запоріжжям, щоб ворожий снаряд не долетів до бравих СБУшників? Мені здається що СБУ потрібно ліквідувати, це фейкова служба яка не виконує поставленні завдання а лише створює імітацію роботи!
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А кто тебе сказал что учения не санкционированы презом? Это раз.
Возможно под шумок учений кого то ловят. Это два.
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Я ж ніби зрозуміло написав, що обмеження прав і свобод громадян України можуть вводитись виключно введенням особливих правових режимів Надзвичайного та Воєнного стану, всі ініші варіанти не передбачені Конституцією України! Навіть проголошення АТО та ООС не є за Конституцією України причиною для обмеження прав та свобод громадян України! Тому на час навчань потрібно вводити Надзвичайний або Воєнний стан і в зоні ООС потрібно вводити Воєнний стан, щоб ввести в дію бойові статути ЗСУ і повернути нарешті все що відбувається на фронті в правове поле Конституції України!
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да, Луценко показывал видео с ловцами, предлагали Наде тысяч семь киевлян
расстрелять ...
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Нужно показывать сепарью которого там вдосталь! Что для сохранения территориальной целостности армия, СБУ, Нац гвардия сделают все!!!! Донбасса 2014г не будет! Бабье сепарское танки не остановит!
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ВОТ СРАЗУ ЧУВСТВУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА ПИШЕТ.
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Донбасса 2014 небудет, будет Днепр 2019
потомучто клоуны против танков не ефективны
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не СБУ ли это бабьё послало танки останавливать ?
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автомобили с Зе!нашлёпками досматривать особенно тщательно. пассажиров можно мордой в пол.
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СБУ, просьба пожёстче действовать с сепарами, колаборантами и другими любителями "рузького мира", не церемоньтесь пожалуйста с этими тварями!
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вспомните как СБУ устроило ночной налёт на квартиру,
в которой был ребёнок и устроили бойню с целью ликвидации
Лесника ( Олег Мужчиль )
скорее всего бандиты в погонах планируют какую нибудь
гадость под видом учений
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при днепропетровской власти запорожью не будет покоя
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хз, недавно Луценко демонстрировал видео, где два подонка-офицера СБУ
предлагали нардепу Савченко устроить бойню на улицах Киева
что нового задумали продажные твари ?
учитывая опыт Крыма могут легко устроить заваруху под видом учений
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСБУ проведе 29-31 травня антитерористичні навчання під Запоріжжям. Можливе введення особливого режиму
 
 
 
 
 
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