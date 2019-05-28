 СБУ проведе 29-31 травня антитерористичні навчання під Запоріжжям. Можливе введення особливого режиму

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління СБУ в області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
"Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні СБУ.
Навчання відбудуться в районі населених пунктів, розташованих недалеко від південно-східної частини Запоріжжя: Новоолександрівка, Степове, Лежино, Новооленівка, Кушугум, Григорівка і Ростуще.
Тут проходять автомобільні траси в напрямку великих міст Мелітополя, Бердянська (обидва – Запорізька область) і Маріуполя (Донецька область).
У навчаннях також будуть задіяні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, представники органів влади та місцевого самоврядування.
СБУ закликає громадян зберігати спокій, а в разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб повідомляти правоохоронцям.
Як повідомлялося, раніше відбулися широкомасштабні навчання Об'єднаних сил у відповідь на маневри Росії біля українського кордону.
Возможно под шумок учений кого то ловят. Это два.
расстрелять ...
потомучто клоуны против танков не ефективны
в которой был ребёнок и устроили бойню с целью ликвидации
Лесника ( Олег Мужчиль )
скорее всего бандиты в погонах планируют какую нибудь
гадость под видом учений
предлагали нардепу Савченко устроить бойню на улицах Киева
что нового задумали продажные твари ?
учитывая опыт Крыма могут легко устроить заваруху под видом учений