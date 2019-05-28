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 "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу

Цими вихідними, 25-26 травня, відбулася масштабна ІТ-конференція - "Форсайт 1.9 Майбутні", присвячена електронному документообігу (ЕДО).

Організатор події, компанія Linkos Group, 19 років поспіль створює зручні в користуванні програмні рішення для оптимізації бізнес-процесів та відмови від паперових документів. Сьогодні повністю звільнити роботу підприємств та державних органів від паперу вже не тренд, а необхідність. І для неї є всі цифрові рішення - запевняють очільниці Linkos Group Олеся Линник і Олеся Білоусова. Своїми програмними продуктами компанія допомагає бізнесу ставати більш оперативним та продуктивним.

Форсайт 1.9 Майбутні від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу 01

На одному з найкращих бізнес-майданчиків столиці, КВЦ "Парковий", зібралися лідери ринку з різних галузей, стратегічні бізнес-партнери та співробітники - усі, хто впроваджує та активно використовує безпаперові технології від Linkos Group. Програма M.E.Doc, веб-сервіс СОТА та КЕП, розроблені компанією, дозволяють легко та швидко впровадити е-обмін на підприємствах. Програмні продукти враховують потреби різних клієнтів - ФОПів, малого та середнього бізнесу й великих корпорацій.

Як на практиці відбувається впровадження ЕДО, які складнощі доводиться долати та які переваги отримує компанія у разі переходу на електронний формат документів розповідали клієнти Linkos Group у форматі відкритого діалогу:

  • БаДМ;
  • Soсar;
  • ДТЕК;
  • Епіцентр;
  • Billa.

Представники цих відомих брендів поділилися власним досвідом, розповіли про емоційну готовність співробітників та клієнтів працювати без паперу та значні переваги у вигляді пришвидшення бізнес-процесів, економії коштів, збільшення ефективності бізнесу в цілому.

Модерував захід та розважав публіку дотепними жартами відомий телеведучий Олександр Скічко. А завершував перший день виступ футуристичного та приголомшливого гурту ONUKA!

Наступного дня, 26-го травня, програма IT-конференції була присвячена найближчим планам компанії. Linkos Group першими започаткували електронну звітність і документообіг у нашій країні, на черзі: е-чек та е-ТТН, адже найкращий спосіб передбачити майбутнє - створити його.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129232
 
   
 Топ коментарі
 
"Программа M.E.Doc, веб-сервис СОТА и КЭП, разработанные компанией..."
Источник: https://censor.net.ua/n3129232

А компания поделилась успешным опытом заражения огромного количества украинских пользователей вирусом Petya?
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Где траву такую берете?

На фото вообще-то руководитель Linkos Group как-то не сильно похож на "него".
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Это за вами будущее? "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 5054 Это та компания, которая в 2017 вирус Petya A по всей стране разогнала и положила на лопатки кучу предприятий (в том числе и великий дтэк, ха-ха)"Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 4174 "вирусная атака на украинские компании началась через обновление программы "M.E.doc.""
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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какое будущее? вы из команды линника? не палитесь так
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этот Линник тот еще русофил. Знаю его еще по Бэст про.
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он еще и коррупционер и продвигает свои "программки" за счет своих "связей" в государственных органах. Здоровая конкуренция - это не про компанию линкос груп. Как же пафосно назвались "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 1997
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Где траву такую берете?

На фото вообще-то руководитель Linkos Group как-то не сильно похож на "него".
 показати весь коментар
 
 
Это за вами будущее? "Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 5054 Это та компания, которая в 2017 вирус Petya A по всей стране разогнала и положила на лопатки кучу предприятий (в том числе и великий дтэк, ха-ха)"Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу - Цензор.НЕТ 4174 "вирусная атака на украинские компании началась через обновление программы "M.E.doc.""
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
 показати весь коментар
 
 
В 1919 году вирус испанки заразил почти 30% населения Земли. Это я к тому, что нужно лечиться. А чтобы впредь не болеть - прививаться. В нашем бизнесе прививка - киберзащита. Кто был защищен - не пострадал.
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Нужно добавиь, что слив инфы в Рашу идет очень быстро.
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"Linkos Group первыми начали электронную отчетность и документооборот в нашей стране"

они про ПриватДос знают?
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"Программа M.E.Doc, веб-сервис СОТА и КЭП, разработанные компанией..."
Источник: https://censor.net.ua/n3129232

А компания поделилась успешным опытом заражения огромного количества украинских пользователей вирусом Petya?
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Я якраз вчасно зіскочив з Медка Коли всіх тероризував Пєтя, я вже користувався Сонатою. Проблем не було. А Ощадбанк тоді саме від Медка дуже сильно постраждав
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Удобные в пользовании?

Это был съезд петросянов или таки ИТ-конференция?
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Тільки Соната. Проста і надійна програма. Я Медок давно закинув, бо дуже ж вони сильно намагаються бабки качати. Одна проблема, що Соната податкові накладні на узгодження не хоче відправляти. Хоча це не страшно, я просто в PDF формат ПН переводжу і звичайною поштою кидаю на узгодження, а потім реєструю.
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Цензор.НЕТНовиниТехнології"Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу
 
 
 
 
 
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