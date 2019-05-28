 "Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прес-служба банку.

Зазначається, що оскаржене рішення суду за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави.

Також банком була подана апеляційна скарга на рішення за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

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"З огляду на це, зазначені судові рішення не набули законної сили і не мають жодних правових наслідків", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

У той же час, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".