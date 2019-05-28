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 "Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

"Приватбанк" подав апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання націоналізації незаконною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прес-служба банку.

Зазначається, що оскаржене рішення суду за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави.

Також банком була подана апеляційна скарга на рішення за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

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"З огляду на це, зазначені судові рішення не набули законної сили і не мають жодних правових наслідків", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

У той же час, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129231
 
   
 Топ коментарі
 
"Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 8184 Ні, не вийде. А ось упоротих ЗЕків ще раз пограбує. Але ж вам не шкода. Для Бені ж?
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Да-да, с небольшим уточнением.
Почки для каламойского должны продать те, кто отдал голоса на выборах за его аватар
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а Беня знает и согласился? камикадзе по Украински - Банзай))))
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А он может не согласиться с подачей апелляций? "Приватбанк" подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 7957
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когда там зеленский дефол обьявит? а то уже по каналу Г+Г кричат что это полезно
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Беня согласен на компенсацию после национализации Рошен
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вы знаете - умный Петя отдал Рошен в управление Ротшильдам - у них даже Беня не чего не заберет -ну ведь он не хочет шоб в Израиле ему не были рады - как то так)))
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Не рошен, а кондитерской фабрики им. Карла Маркса.
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можна закладатися - відіб'є Беня приват чи ні.
я таки думаю, що ДА - бо хто чи що йому завадить ?
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У вас есть сомнения в честности и неподкупности Украинских судов, тем более после потужной судебной реформы?
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судді то нові не з'явились - всі ті самі.
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Я згоден, ті самі судді і залишились при кориті, та ще і потрібних собі людей трохи влада понабирала. Але нам п'ять років розповідали про потужну судову реформу, а вийшов з того всьго потужний пшик. А Приват, на мою думку, Беня відбере, тому що не все там так, як нам розповідали.
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та плювати як там.
від цього залежить кількість грошей в наших кишенях - отже Беню на три букви.
так вчиняють у всіх державах.
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Згоден, але не тільки Беню а й інших алігаторів , які висмоктали з багатостраждальної України та її народу останнє.
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До Бєні я так розумію питань немає?)
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Забере. Після чого виведе кошти ще раз і закриє.
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Ситуація в країні така, що треба вміти на льоту двічі перевзутися. Чим більше, тим краще.
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Думаю все согласятся отдать Бене "Рошен" в качестве компенсации, а не платить бюджетные деньги. Правда, 24%? "Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 8261
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Ні, не вийде. А ось упоротих ЗЕків ще раз пограбує. Але ж вам не шкода. Для Бені ж?
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За то что Пеця и его чиновники по своей тупости или же специально провели национализацию Привата с нарушениями - об этом даже петин кореш Грановский заговорил.
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Цей гiвнюк вкрав грошi вкладникiв.А зараз збираеться забрати ще й державний банк.Радiйте дебiли.Вкинути гада до мiшка i американцям здати.
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Я вважаю що потрібно продати по одній нирці кожного українця, а гроші віддати рятівникові України- Ігорю Валерійовичу Коломойському!
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Да-да, с небольшим уточнением.
Почки для каламойского должны продать те, кто отдал голоса на выборах за его аватар
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Нє, нє, нє. Рошен має бути націоналізований, як приватизована з порушеннями кондитерка Карла Маркса. Так само ДТЕК і Метінвест.
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Зараз голова наглядової ради Привату - турецький пройдисвіт Енгін Акчакоча. Він крав у Турції, потім втік, коли прийшов Ердоган у 2004му, і вже крав в Нігерії і Киргизстані від МВФ. Потім він вдало крав з Янеком. Тепер краде з Мародером. Шахрайку Яресько пам'ятаєте, що підписала кабальний договір з МВФ? А Гонтареву? Тож нічого дивного
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> Тепер краде з Мародером
тобто, Вова Зейло вже Мародер?
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Доки Вова не має своєї більшості, щоб поміняти главу Нацбанку, Генпрокурора, СБУ, прем'єра, проводити необхідні закони... в нього влади фактично нема. Досьогодні влада залишається в руках(в мішках з накраденими грошима) Порошенка.
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і вчителі не отримають обіцяних $4000? то, виходить, Вова здорово нає.... обдурив свій лохторат?
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Беню обязаны задержать и передать сотрудникам ФБР для суда в США. Если это не сделают в ближайшее время то проблемы которые этот ******** поц создает будут только увеличиваться. А лучше "сердечный приступ"...
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