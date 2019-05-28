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 Остаточно засуджено до довічного ув'язнення вбивцю полковника Генштабу Юрія Щербини

Суд Києва ухвалив вирок - довічне ув'язнення - 28-річному Артему Рубану, який у квітні 2016 року вбив військовослужбовця і поранив ножем таксиста.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"За участю столичної прокуратури в апеляційному порядку посилено вирок у вигляді довічного позбавлення волі 28-річному чоловікові (киянину Артему Рубану. - Ред.), який з метою пограбування здійснив замах на життя водія таксі, а потім убив випадкового перехожого. Тяжкі злочини були скоєні 25 квітня 2016 року в Дарницькому районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник завдав ножового поранення в шию водієві таксі, який його підвозив, після чого, схопивши мобільний телефон потерпілого, втік. А вже через 20 хвилин напав на 43-річного військовослужбовця Юрія Щербину, якого випадково зустрів, тікаючи з місця злочину.

Остаточно засуджено до довічного увязнення вбивцю полковника Генштабу Юрія Щербини 01

Юрій Щербина

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваного вдалося встановити і затримати. Суд засудив його до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням, адвокат і обвинувачений подали апеляційні скарги.

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"Постановою Київського апеляційного суду апеляційні скарги захисника і обвинуваченого щодо зміни та обрання міри покарання, не пов'язаної з довічним позбавленням волі, залишені без задоволення. Убивця відбуватиме покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю", - повідомили в прокуратурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129230
 
   
 Топ коментарі
 
А лучше расстрелять, что бы говно и дальше не воняло, и меньше убытков на его содержание)))
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а порошенко - муженко - назаров в шоколаде. хотя на их совести количество жизней далеко не одна. еще и в наградах все
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Если бы как раньше пожизненное пребывание в позорной яме без света и людского общение с запретом называться человеком, а только - оно.
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"Не соглашаясь с принятым решением, адвокат и обвиняемый подали апелляционные жалобы."
А чем они не довольны?
В санаторий хотят?
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А лучше расстрелять, что бы говно и дальше не воняло, и меньше убытков на его содержание)))
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Пускай теперь клянет себя всю свою оставшуюся никчемную жизнь.
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"подобається" ... хм... ... Підтримую? - Так! Кожен покидьок має знати, що зазіхаючи на будь-яку нашу людину у погонах, він автоматично "виписує собі" щонайменше "обслуговування" усіх своїх співкамерників на усе життя, що залишилось. І що будь-який мент буде сильно хизуватися, якщо "трішечки поранить" такого мерзотника при затриманні.
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Це ж нелюд. Гуманне суспільство для таких повинно мати розстріл. Але гуманний - з відстрочкою. Щоб сидів в клітці і пару років щодня обсирався від кожного кроку за стіною: раптом це ідуть за ним, щоб виконати вирок?
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його пику треба занести до альбому Ломброзо
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Зовнішність Онопрієнка не була агресивною.
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онопрієнко був психопатом через те, що він байстрюк
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1 прицедент из пупельона приступлений таких
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с коррупционерами бы так, от них вреда не меньше простым гражданам
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОстаточно засуджено до довічного ув'язнення вбивцю полковника Генштабу Юрія Щербини
 
 
 
 
 
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