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 Скасування мажоритарки на цих виборах можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу, - Сергій Соболєв

Україна має шанс провести позачергові вибори парламенту без мажоритарної системи. Цей пункт можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу.

Про це журналістам сказав Сергій Соболєв ("Батьківщина"), передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Один з варіантів, який пропонувався, - повноцінний Виборчий кодекс на наступні вибори, чергові або позачергові, а на поточних виборах - спробувати максимально використовувати відкриті списки, прибравши мажоритарну частину для недопущення корупції на мажоритарних округах", - заявив нардеп.

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На запитання, наскільки така пропозиція відповідає правовому полю, оскільки виборча кампанія вже стартувала, Соболєв заявив: "Практика зміни виборчого законодавства знає історію, коли між першим і другим туром ми міняли виборчий закон. Всі це прекрасно пам'ятають. Питання, чи є політична воля змінити ситуацію з корупцією на мажоритарних округах".

Також парламентарій заявив, що "Батьківщині" вигідно проведення виборів з 5-відсотковим бар'єром проходження в парлам6ент, однак політсила підтримає 3-відсотковий бар'єр, щоб дати можливість новим політичним силам потрапити в Раду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129229
 
   
 Топ коментарі
 
На это Розенблат с Грановским и Кононенко пойти не могут. Им надо посоветоваться с шефом, с начальством - с Петром Лексеичем.
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Представьте, как вчера ЗЕюлька на Свободе Слова продвигала "цей перший крок відходження від старої виборчої системи "- сколько своего мастерства старой лживой политической суки оан выложила в эфир, чтобы сейчас эта ее преданная рать в ВР начала выполнять задачу от ЗЕ на условиях выполнения которой она станет премьером, а за спиной у нее поставили Садового для остраски не получить бабке этот пост
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так Сергей Соболев и Батькивщина всеравно не будет голосовать
у них договрняки с коломойским чтоб провалить етот закон
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Отмену мажоритарки на этих выборах можно записать в переходные положения нового Избирательного кодекса, - Сергей Соболев

новоизбранные депутатишки тоже будут переходными?)))
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На это Розенблат с Грановским и Кононенко пойти не могут. Им надо посоветоваться с шефом, с начальством - с Петром Лексеичем.
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Против открытых списков Слуга Народа и БЮТ, патамуша там лиц нет. Там только эфемерная торговая марка.

Покажите мне тот округ, где бы по открытым спискам Тимошенко набрала бы большинство )))
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То, что пёрднул какой-то жирный говорун - это одно,

а то, что подал Зелемойский в Раду - это совсем другое


Зеленський подав у Раду законопроект про вибори з закритими списками
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Представьте, как вчера ЗЕюлька на Свободе Слова продвигала "цей перший крок відходження від старої виборчої системи "- сколько своего мастерства старой лживой политической суки оан выложила в эфир, чтобы сейчас эта ее преданная рать в ВР начала выполнять задачу от ЗЕ на условиях выполнения которой она станет премьером, а за спиной у нее поставили Садового для остраски не получить бабке этот пост
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Хахах поняли, что на мажоритарках слуга народа возьмет 70-80% мандатов ))
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даже 115-117 %

именно поэтому Зелемойский и против мажоритарки и открытых списков
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Ну так прийміть цей кодекс! Він ж уже в 1 читанні проголосований. Чому не можна прийняти кодекс і вже ввести відкриті списки? нафіга ці перехідні періоди? Ніби ж усі за відкриті списки - тут має бути консенсус.
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Если примут кодекс, то выборы все равно пройдут по старому закону.
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І то правда, треба було спочатку законодавство міняти, а потім вибори оголошувати...
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Сегодня ВР , если отменит мажоритарку для ЗЕ руками ЮЛЬКИ получит - большинство Слуги в ВР плюс Юльку в премьеры! Украина этого не переживет!
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Без Тимошенко змін на краще в країні не буде! А Юлькою чи Надькою будеш називати свою маму. Доперло, малолітнє продажне лайно?
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Она инкубаторская, не наезжай на нее так... обидится.
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в переходный период надо записать зелебобу Скасування мажоритарки на цих виборах можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу, - Сергій Соболєв - Цензор.НЕТ 2228
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Отмену можеритарки + 3% + закрытые списки, протягивают зелепутинцы, ибо им сейчас так выгодно, завтра пан Свинорчук (представитель Зели в ВР) будет нести другой бред...
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Садовому и Юльке БЕНЯ пообещал корыта - ах как сейчас все светятся , как светятся даже львивськи патриоты , лижущие копыта Коломойскому
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А почему не подымут вопрос о количестве депутатов?
Когда было население в Украине 52 млн.человек-- 450 депутатов,
а сейчас не наберут и 40 млн населения.
По справедливости депутатов должно быть до 350человек.
Зачем эта обуза.? Кроме самого, его у него 5-6 помощников,
водилы, референтки, масажистки и прочее.Оплату жилья и
все другие льготы - мат.помощи, оздоровительные -- всё
за счёт работающих.
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А почему ты спустя неделю пересказываешь слово в слово то, что жирный представитель Зелемойского в Раде уже рассказывал ?
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Вспомните интервью Бени Гордону - он мечтает видеть Украину парламентской - у Юльки появился шанс осуществись сорвавшийся договрняк еще с Януковичем-Медведчуком . Это ее последний шанс , она костьми ляжет и сделает ЗЕельку просто картинкой представительсой куклой Украины
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Карабас Барабас не зря ездил ночами на репетиции к Юльке - разыгрывается сценарий перехода Украины к парламентской республике через премьерство Тимохи
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Ваще-то так интересно получаются-***** из ВР сами решают как их нужно выбирать.Потом сами решают какая зп им положена,какие льготы...Это избиратель должен решать
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какой именно избиратель ?

по фамилии Коломойский или по фамилии Ляшко ?
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Зеленский -президент и Юля-премьер,этого порохоботы не выдержат.
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