 Скасування мажоритарки на цих виборах можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу, - Сергій Соболєв

Про це журналістам сказав Сергій Соболєв ("Батьківщина"), передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Один з варіантів, який пропонувався, - повноцінний Виборчий кодекс на наступні вибори, чергові або позачергові, а на поточних виборах - спробувати максимально використовувати відкриті списки, прибравши мажоритарну частину для недопущення корупції на мажоритарних округах", - заявив нардеп.
На запитання, наскільки така пропозиція відповідає правовому полю, оскільки виборча кампанія вже стартувала, Соболєв заявив: "Практика зміни виборчого законодавства знає історію, коли між першим і другим туром ми міняли виборчий закон. Всі це прекрасно пам'ятають. Питання, чи є політична воля змінити ситуацію з корупцією на мажоритарних округах".
Також парламентарій заявив, що "Батьківщині" вигідно проведення виборів з 5-відсотковим бар'єром проходження в парлам6ент, однак політсила підтримає 3-відсотковий бар'єр, щоб дати можливість новим політичним силам потрапити в Раду.
у них договрняки с коломойским чтоб провалить етот закон
новоизбранные депутатишки тоже будут переходными?)))
Покажите мне тот округ, где бы по открытым спискам Тимошенко набрала бы большинство )))
а то, что подал Зелемойский в Раду - это совсем другое
Зеленський подав у Раду законопроект про вибори з закритими списками
именно поэтому Зелемойский и против мажоритарки и открытых списков
Когда было население в Украине 52 млн.человек-- 450 депутатов,
а сейчас не наберут и 40 млн населения.
По справедливости депутатов должно быть до 350человек.
Зачем эта обуза.? Кроме самого, его у него 5-6 помощников,
водилы, референтки, масажистки и прочее.Оплату жилья и
все другие льготы - мат.помощи, оздоровительные -- всё
за счёт работающих.
по фамилии Коломойский или по фамилии Ляшко ?
мы выдержим