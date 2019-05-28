 Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один "втомлений міст". Зараз про новий "міст Кличка" на написав лише ледачий.
Всі зненацька стали "спеціалістами" в будівництві і закупівлях. Київське обласне територіальне відділення АМКУ теж не змогло оминути увагою найобговорюванішу у столиці подію з точки зору дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво моста. Отже, 27 травня Київське тервідділення розпочало своє розслідування. Нагадаємо, тендер на будівництво моста виграла компанія "Спецавто-Буд", сума укладеного договору становить 255 566 506,90 грн. Про результати повідомимо. "Диванних фахівців" теж запрошуємо долучатися, інформація про закупівлі тут", - повідомив він.
Сколько желающих вставлять палки в колёса тем кто действительно дело делает.
мости рахують на корозійну стійкість, і, стійкість(кацяпською))-устойчивость))),
всі інші тензори, міцності), зазвичай дають меншу міцність, чим корозійна стійкість!
тому ти такий розумний!
міст не зі шкла) зроблений, а з залізо-бетону, сталі і тд!
2.бюджет строительства 420 млн грн,(15,67 млн долл), что в 4 раза дороже аналогичного моста в Китае .
3. в 1 й день пошли трещины на защитном слое стекла ( это как раз ответ тебе на предмет тензоров напряжений и деформаций, прочностных параметров материалов, модуль Юнга и коэффициент Пуассона)
2. В Китае совершенно другая финансовая система. Чтобы знать точно почему и как отличаются стоимости проектов, нужно сравнивать всё - от чертежей до последней цифры в смете.
3. Скорее всего, диверсия (выстрел).
Нету тела, нету дела.
крысы,начните трусить мобильных операторов за неприкрытый картельный сговор по установлению пакетов " 4 тижні" (((
А в цій ситуації бюджет не отримає рівним рахунком нічого... хіба, що клерка якогось кличкового накажуть показово...
Молодці... вірний шлях обрано...популізм наше всЬО.
Тільки арка пейзаж псує..
Чому вважаю,що якщо і були елементи корупції,то не значні?Тому,що будівництво цього мосту весь час було на слуху і контролі.Там проблема з ЮНЕСКО була за порушення буферної зони Софії Київської і Лаври.Ось це мене більше хвилює