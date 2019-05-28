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Все про:Київ (6102) міст (206) будівництво (399) тендер (118) Антимонопольний комітет (123)

 Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України перевіряє дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один "втомлений міст". Зараз про новий "міст Кличка" на написав лише ледачий.
Всі зненацька стали "спеціалістами" в будівництві і закупівлях. Київське обласне територіальне відділення АМКУ теж не змогло оминути увагою найобговорюванішу у столиці подію з точки зору дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво моста. Отже, 27 травня Київське тервідділення розпочало своє розслідування. Нагадаємо, тендер на будівництво моста виграла компанія "Спецавто-Буд", сума укладеного договору становить 255 566 506,90 грн. Про результати повідомимо. "Диванних фахівців" теж запрошуємо долучатися, інформація про закупівлі тут", - повідомив він.

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Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві 01
Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129226
 
   
 Топ коментарі
 
Вашу, блин...
Сколько желающих вставлять палки в колёса тем кто действительно дело делает.
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дело делает? А бабло при этом пилится, ничего? в Три цены Шулявский мост Микитась делает норм?Пешеходно велосипедный тоже в 3 ценника упал? Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 8223
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представь,не мостостроитель, но что такое тензоры напряжений и деформаций, прочностные параметры материалов, модуль Юнга и коэффициент Пуассона знаю. Инженер- электронщик по 1 му образованию. Только эти знания ничего общего с распилом бюджета Киева НЕ ИМЕЮТ. Кто такие Непоп,Микитась,Новиков знаешь наверное?
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Вашу, блин...
Сколько желающих вставлять палки в колёса тем кто действительно дело делает.
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Ви же бачите скільки неадекватних людей з*явилося останнім часом
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дело делает? А бабло при этом пилится, ничего? в Три цены Шулявский мост Микитась делает норм?Пешеходно велосипедный тоже в 3 ценника упал? Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 8223
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Ты - мостостроитель ? Тензоры напряжений и деформаций, прочностные параметры материалов, модуль Юнга и коэффициент Пуассона - твои друзья ?
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представь,не мостостроитель, но что такое тензоры напряжений и деформаций, прочностные параметры материалов, модуль Юнга и коэффициент Пуассона знаю. Инженер- электронщик по 1 му образованию. Только эти знания ничего общего с распилом бюджета Киева НЕ ИМЕЮТ. Кто такие Непоп,Микитась,Новиков знаешь наверное?
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Не знаю и знать не хочу. Какие у тебя конкретно претензии к данному проекту ?
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Прекратите кормить бота из Австралии.. !
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я теж не місто будівник)), але читали нам в КПІ строй-мех))
мости рахують на корозійну стійкість, і, стійкість(кацяпською))-устойчивость))),
всі інші тензори, міцності), зазвичай дають меншу міцність, чим корозійна стійкість! Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 5636
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И какая коррозионная стойкость должна быть у стекла ?
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ти, я так зрозумів)) з парашки)) пишеш і використовуєш впн)))
тому ти такий розумний! Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 9332
міст не зі шкла) зроблений, а з залізо-бетону, сталі і тд!
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Вообще-то в Киеве только что открылся мост из стекла, если ты не в курсе. Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 7650
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1. проект украден у швейцарцев https://kiev.informator.ua/2019/05/08/proekt-mosta-klichko-v-kieve-ukrali-u-shvejtsarskih-arhitektorov-chto-govoryat-v-merii/

2.бюджет строительства 420 млн грн,(15,67 млн долл), что в 4 раза дороже аналогичного моста в Китае .
3. в 1 й день пошли трещины на защитном слое стекла ( это как раз ответ тебе на предмет тензоров напряжений и деформаций, прочностных параметров материалов, модуль Юнга и коэффициент Пуассона)
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1. Это всегда очень мутно доказывать или опровергать. С таким же успехом, могут собачиться производители самолётов: там всегда два крыла, хвостовое оперение, фюзеляж, закрылки и проч.
2. В Китае совершенно другая финансовая система. Чтобы знать точно почему и как отличаются стоимости проектов, нужно сравнивать всё - от чертежей до последней цифры в смете.
3. Скорее всего, диверсия (выстрел).
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"3. Скорее всего, диверсия (выстрел)." - в курсе ,что третье стекло вчера треснуло на глазах посетителей, в т.ч. журналистов и видеокамер, без выстрелов и диверсий?
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Нет, не в курсе. Вот это уже интересно. Но, вовсе необязательно тут "карупция". Может быть масса инженерных причин - вплоть до криворукой сборки.
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Ну ты ж веришь в бредовую идею Кличко про выстрел - скажи уже, что стреляли с автоматов и попали во все стекла.
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Куликов прокомментировал это так - стреляли в кличко, но пуля от него срикошетила и разбила стекло под ногами.
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які колеса? )))))))) вам з впна) видніше! діло там точно є, по типу л.космоса)))
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Законопослушному гражданину Кличко нечего боятся каких то там расследований, так ведь?
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Питання лише чому це не перевірялося перед початком будівництва цього мосту Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве - Цензор.НЕТ 7611
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"Преступление" было совершено, теперь "Наказание".
Нету тела, нету дела.
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А я и не писал такого. Использовал кавычки.
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Байкар Крилов: "А виноват ты в том, что хочется мне кушать..."
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Поясню свою фразу. До тех пор пока нет действий все законно. Процессуальные действия можно начинать только в случае совершения действия. Выяснить законно или не законно были проведены мероприятия вообще дело суда. Не стоит бежать впереди поезда. Еще увидим, когда судить будут только за то что ПОДУМАЛ, СОБИРАЛСЯ и т.д.
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Зрозумів. Дійсно, що вже зараз деякі хочуть судити за слова.
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Вообще то не понятно, чего люд перевозбудился. Проверка тендерной документации на соответствие понесенным расходам -нормальная практика. Это все равно, что сравнить плановую себестоимость с фактической. Планировали 100, заплатили 150. Возникают вопросы откуда взялись лишние 50. И тогда должна уже работать следствие, выяснить где заказчик взял лишние 50 и куда исполнитель их дел. Если найдут состав преступления бегом в прокуратуру. Прокуратура в суд. и т.д.
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"Перевозбудился" тому, що зараз усі питання політизують із метою принизити усі партії.
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А шо у нас есть партии? С программами, с идеологическими принципами - нет, не вижу.
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Формально партії є. Вибори скоро відбудуться, тому вони кидаються лайном.
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Партиями эти громадські утворення не можна називати.
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Вообще то проверки начинаются после здачи последнего "Акта приймання виконаних будівельних робіт" по завершению строительства.
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Наскільки мені відомо, то закупівлі матеріалів завжди повинні пройти тендер. Тому контракт теж повинен був пройти тендер.
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Підрядник не повинен "вилізти" вище, чим проектно-кошторисна вартість робіт. І ціни на матеріали перевіряють після здачі об"єкта в експлуатацію прокуратура та КРУ.
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Я нещодавно подібним займався і побачив, що перед закупівлею товарів для бюджетною організацією спочатку був тендер.
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Взагалі то в будівництві всі ************** від кошторисної вартості робіт (саме на яку і проводиться тендер), щоб не її перевищити.
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Взагалі то не "**************", а підписують бухгалтерські документи. Главбух не дасть гроші, якщо закупівля не пройшла тендер.
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В будівництві такого немає. Є чіткі рамки кошторису, є проектний перелік робіт із затверженими розцінками робіт, вище яких не вскочиш (це можливо, але потрібно вносити зміни до проекту проектантами) приблизні ціни по проектному кошторису на матеріали, але остаточну вартість матеріалів дає видадкова накладна, де остаточна ціна закупівлі матеріалів, котру потім "пробиває" КРУ та прокуратура.
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головне купити якісне, нехай і дорожче.. а не ганятися за дешевим непотрібом
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Дійсно, що при тендерах завжди купують неякісне. Тому якість закупівель треба враховувати.
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Питання я б поставив ще інакше, чому Антимонопольний комітет не займається справді важливими монополіями Фірташа, Ахметова і інших достойних представників олігархату, а займається одним єдиним мостом, якою моли б зайнятися депутати Київради, створивши відповідну комісію?
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патамуша это честные бизнесмены и друзья Бени. Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 3804
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Не будьте такі категоричні. Не зовсім друзі, скоріше конкуренти, іноді партнери. Єдине, що постійне - члени одного клубу олігархів. Ворон ворону око не виклює. 😊
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Це трохи в бік від цієї теми, але ваше питання дійсно актуальне, бо ми не чули про них.
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Навпаки, шановний Алі, я вважаю, що це саме димова завіса, яка буде тривалістю як добрий серіал. Це для глядачів. А справжні гроші і особливо великі гроші ******* тишу...
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Перед початком будівництва було ніколи. Всі були зайняті питанням кому і скільки препаде... Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 4793
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Проверили бы до этого - ты бы выл, что таким образом пытаются затянуть открытие моста..
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Похоже начинают рыть под мера Киева.
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Ты уже просчитал проектно-сметную стоимость строительства?
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а шо там розслідувати? там всі дружні кумпанії вітальки)))
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Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве

крысы,начните трусить мобильных операторов за неприкрытый картельный сговор по установлению пакетов " 4 тижні" (((
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Тобто з обл енерго, на ринку зв'язку проблем нема?
А в цій ситуації бюджет не отримає рівним рахунком нічого... хіба, що клерка якогось кличкового накажуть показово...
Молодці... вірний шлях обрано...популізм наше всЬО.
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Пи*ька - зачем на другие темы перескакиваешь? Сейчас мост обсуждается.
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Прекрасні краєвиди...
Тільки арка пейзаж псує..
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Потрібно було зносити, а не чекати, вже б щось нове збудували і забули.
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Да бросьте вы, нормальная арка - можно подсветить как радугу, можно в жовто-блактиний.. или вообще динамическую подсветку пооставть. История "дружбы народов" - конечно бред, мышебратья нам не братья, но сооружение довольно красивое...
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От раніше саме у цьому була суперечка. Як тільки цю арку не називали! Я пам*ятаю "Хомут дружби народів" Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 3441
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АМКУ кишенькова контора мародера Порошенка через них було подаровано два обленерго Ахмєтову який став монополістом на ринку України і труба яка качає солярку з ворожої Москковії в ЄС Мєртвєчуку.
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Думаю,що з тендерами там все законно.Але нехай комісія перевірить,щоб поставити крапку в цій історії.
Чому вважаю,що якщо і були елементи корупції,то не значні?Тому,що будівництво цього мосту весь час було на слуху і контролі.Там проблема з ЮНЕСКО була за порушення буферної зони Софії Київської і Лаври.Ось це мене більше хвилює
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Шакали, заворушилися, прозріли! Лізете із своїми "розслідуваннями" туди, де люди щось роблять для міста! Аби тільки насрати в душу! Ідіть розслідуйте монстри-монополії - Укрзалізницю, Ринатку та інших. Слабо?
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Кстати, а когда откроют мост? Официально. После его проверки госорганами и выдачи разрешения (как это делается во всем мире, да и в Украине по законам положено), а не после слов Боксера о его открытии?
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Чувствуется экономия на порохоботах. Им в нагрузку дали Боксера отбеливать. Вот точно та же компания, которая топила за Петю, теперь получила методички про Кличко )))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАнтимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві
 
 
 
 
 
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