 Після заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов.

"З нас сміялися, звинувачували в популізмі, говорили, що "не спрацює". Спрацювало. За офіційними даними поліції, за рік заборони нічної торгівлі алкоголем кількість п'яних ДТП в місті знизилася на 75 відсотків (!), а бійок і хуліганства на 20", - написав він.

Філатов зауважив, що міська влада і надалі буде непохитна у питанні нічної торгівлі алкоголем, "попри протидію корумпованої податкової, яка пачками видає ліцензії на торгівлю алкоголем всім підряд".

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"Знайте, що ті, хто продовжує споювати людей ночами, мають документи від ДФС, що вони нібито кафе. Наприклад, торгова мережа "Лукошко". Але ми все одно не відступимо. Тому що правда - наша", - резюмував він.