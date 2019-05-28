 Після заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов.
"З нас сміялися, звинувачували в популізмі, говорили, що "не спрацює". Спрацювало. За офіційними даними поліції, за рік заборони нічної торгівлі алкоголем кількість п'яних ДТП в місті знизилася на 75 відсотків (!), а бійок і хуліганства на 20", - написав він.
Філатов зауважив, що міська влада і надалі буде непохитна у питанні нічної торгівлі алкоголем, "попри протидію корумпованої податкової, яка пачками видає ліцензії на торгівлю алкоголем всім підряд".
"Знайте, що ті, хто продовжує споювати людей ночами, мають документи від ДФС, що вони нібито кафе. Наприклад, торгова мережа "Лукошко". Але ми все одно не відступимо. Тому що правда - наша", - резюмував він.
недавно мне сын говорит, что ночью слышит голоса какие-то...
я не верил...а когда лег в его комнате ночью, то сам чуть не поседел...
гребные китайские рации в коробке с его игрушками ловили диспетчера такси
Запрет продаж приводит к тому, что народ с избытком запасается спиртным, а потом его и принимает во внутрь.
Когда спиртное можно купить в любое время, многие доже чисто из лени его не покупают ночью.
Водка в малых дозах полезна в любом количестве.
хоча організаційні методи не дають максимальних результатів...
треба виховання з дитячого)) садка проводити,
крім алкоголя є ще інша дурь, яка сприяє дтп не гірше бухла!
Что бы в городе не найти при желании где выпить?
Да ну!?....
ну тогда понятно кто пролоббировал запрет...
В Украине точно....
А в гарному Мисти Тернополь я никогда раньше не видел вечером на улицах столько пьяных.
Даже не половина, а три четверти!
Я ж говорю, набрали на всяк выпадок и бухают в скверах, пока все не вылакают.
Всем подряд? А надо - не всем? Разные у нас с Филатовым понятия о коррупции.