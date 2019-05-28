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Все про:алкоголь (630) Дніпро (84) ДТП (2324) Філатов (162)

 Після заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75%

За офіційними даними поліції за рік заборони нічної торгівлі алкоголем кількість п'яних ДТП в місті знизилася на 75%, а бійок і хуліганств - на 20%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов.

"З нас сміялися, звинувачували в популізмі, говорили, що "не спрацює". Спрацювало. За офіційними даними поліції, за рік заборони нічної торгівлі алкоголем кількість п'яних ДТП в місті знизилася на 75 відсотків (!), а бійок і хуліганства на 20", - написав він.

Філатов зауважив, що міська влада і надалі буде непохитна у питанні нічної торгівлі алкоголем, "попри протидію корумпованої податкової, яка пачками видає ліцензії на торгівлю алкоголем всім підряд".

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"Знайте, що ті, хто продовжує споювати людей ночами, мають документи від ДФС, що вони нібито кафе. Наприклад, торгова мережа "Лукошко". Але ми все одно не відступимо. Тому що правда - наша", - резюмував він.

Після заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75% 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129225
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец, Борис Альбертович.
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А если запретить автомобили то вообще ДТП не будет.
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Кто ищет, то всегда найдет, как там у классика говорили: "Наша марка - баба Тамарка" После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75% - Цензор.НЕТ 1793
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евробляхеры поехали зеленского поздравлять в киев
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еще одна иллюстрация того, как действуют законы и антикоррупционные органы у нас в стране...
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Я тоже не поверил когда твой однофамилец в отставку подал рапорт.
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а как там эффективность комендантского часа в лугандонии?
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И запретить по кабакам подносить пойло. И карать за нарушение вплоть до уголовного преследования и конфискации питейного заведения. По всей Украине, на уровне закона
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***
недавно мне сын говорит, что ночью слышит голоса какие-то...
я не верил...а когда лег в его комнате ночью, то сам чуть не поседел...
гребные китайские рации в коробке с его игрушками ловили диспетчера такси
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пахнет фальсификацией данных. ментам не впервой, впрочем...
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Наглый киздеж!
Запрет продаж приводит к тому, что народ с избытком запасается спиртным, а потом его и принимает во внутрь.
Когда спиртное можно купить в любое время, многие доже чисто из лени его не покупают ночью.
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Вот-вот: запасается и пьёт дома, а не идёт или едет бухим за добавкой
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В одиночку пьют самые отявленные алкаши.
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А многие и глупой ночью не ленятся пойти добавить....
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рассмешил, да что бы тот кто забухал или хочет забухать из за лени не пошли за бухлом в любое время года и суток, НЕ ВЕРЮ!
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Да-да, бухло полезно, наркотики не вредны, а Зе наш президент!
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Адназначчна!!!

Водка в малых дозах полезна в любом количестве.
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в 1986 году так же было озвучено после взрыва на ЧАЭС что и радиация оказывается полезна в малых дозах, но с дозировкой тогда видимо переборщили малеха.
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А если прекратить продавать мандаты депутатам, воровство в Украине тоже сократится процентов на 75.
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добре шо є дійсне зниження дтп!
хоча організаційні методи не дають максимальних результатів...
треба виховання з дитячого)) садка проводити,
крім алкоголя є ще інша дурь, яка сприяє дтп не гірше бухла!
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Рішення, що забороняє торгувати алкоголем у нічний час є протиправним, незаконним та таким, що порушує законні права щодо придбання алкогольних напоїв у зручний час з огляду на наступне:Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.Згідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.Аналізуйте судовий акт: Місцева рада не може забороняти або обмежувати торгівлю алкоголем у нічний (ВСУ від 24 травня 2016 року у справі №2а-54/10)Відповідно до пп . 9 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.Згідно до пп. 4 п. б ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.У відповідності до абз . 2 п. 7 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року зручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій інших форм власності встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за погодженням з власником цього об'єкта.Згадайте новину: Суд скасував заборону на продаж алкоголю в МАФах. Київрада прийме нове рішенняЗ вищенаведених положень законодавства випливає , що:1.Сільські, селищні та міські ради уповноважені встановлювати виключно режим роботи суб'єктів господарювання.2.Сільські, селищні, міські ради уповноважені лише погоджувати режим роботи суб'єктів господарювання, встановленого такими суб'єктами.3.Жодним нормативно-правовим актом не визначено повноважень органу місцевого самоврядування щодо встановлення постійних часових обмежень щодо торгівлі (реалізації) алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.4.Встановлення Рішенням часових обмежень щодо торгівлі (реалізації) алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива порушує права споживача на придбання вказаної продукції у зручний для нього (населення) час.Аналогічної позиції дотримується і судова практика , відповідно до якої аналогічні рішення сільських, селищних та міських рад щодо обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива були скасовані судами. Зокрема, Верховний Суд України щодо справи № 2а-54/10 у своїй Постанові від 24.05.2016 року (далі - Постанова), якою було визнано протиправними та скасовано підпункти 1, 1.1, 1.2 та 2 пункту 1 рішення Міськради від 27 травня 2009 року № 37 «Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 8 квітня 2009 року № 54», зазначив, що реалізація повноважень органу місцевого самоврядування по забороні продажу алкогольних напоїв могла реалізовуватись тільки шляхом погодження з власниками режиму роботи відповідних торгових закладів чи відділів, а прийняття органом місцевого самоврядування рішення про заборону (обмеження) торгівлі алкогольними напоями у місті у нічний та ранковий час є протиправним та незаконним, адже встановлення відповідних заборон (обмежень) виходить за межі повноважень органу місцевого самоврядування.
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Филя - долевой в половине ТРЦ Днепра. Ему-бы волю , он снесёт нах все несетевые магазы , как сносит МАФы. Великий , **** , радетель трезвой жизни.
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Доречі, це абсолютно неправомірно та незаконно.
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Воспитывайте своих чад правильно! И будет Вам счастье!Просто полиция должна работать не компанейщиной, а регулярно.И без взяток.В Грузии полицейские поздних посетителей ресторанов развозят по домам.Я когда -то в начале далёких семидесятых жил в пригороде Харькова ,а девчёнку после танцев провожал в криминальный район Харькова - знаменитую Тюринку.Припозднился,около часа ночи. .До вокзала км 6.Так ментовский патрульный уазик подобрал на трамвайной остановке и доставил к вокзалу бесплатно,успел на ночную электричку.Запомнил,потому что больше такое не повторялось никогда.Мне вообще везло на порядочных ментов среди общей массы .Само присутствие опрятных полицейских стабилизирует обстановку везде.А таксисты обязательно будут продавать и алкоголь и наркотики в погоне за жёлтым тельцом.Проходили.
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Нормальне обмеження. Підтримую. Вчора не подививсь на годинник, спізнивсь на дві хвилини і на касі мені поспівчували. Пожартував, що у мене сьогодні зірки склались на виконання сімейних обов'язків, посміялись і я пішов. Пляшка залишилась на касі
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Треба було просто й демонстративно відкрити пляшку на касі і тоді вас просто забов'язали її купити.
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Все це маячня. Як кажуть свиня грязюку завжди найде...
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не верю....
Что бы в городе не найти при желании где выпить?
Да ну!?....
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На кафе і ресторани заборона не поширюється.
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Ned Stark - Після заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75% - Цензор.НЕТ 7412

ну тогда понятно кто пролоббировал запрет...
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Ну навряд чи, бо наливають як в крутих ресторанах, так і в ригаловках... І так не тільки в Дніпрі, але й в Києві чи навіть деяких європейських містах - в магазинах не продають, а в барах можна.
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Ned Stark - ну так одна мафия я думаю и рыгаловки и рестораны держит...

В Украине точно....
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А если запретить автомобили то вообще ДТП не будет.
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Сказочный путин, история введения такой чуши, всегда приводила к росту коррупции, смертности и преступности. И что самое смешное, я лично знаю чиновников в Днепре, занимающихся отловом продающих после десяти, не одного разумного довода запрета привести не смогли.
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В Днепре разве какая-то другая Украина? Что это за федеративные наклонности?
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У Києві і Львові давно такі обмеження...
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В Киеве - аж целый месяц!
А в гарному Мисти Тернополь я никогда раньше не видел вечером на улицах столько пьяных.
Даже не половина, а три четверти!
Я ж говорю, набрали на всяк выпадок и бухают в скверах, пока все не вылакают.
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Хоч у Миколаїві права громадян не обмежують. З якого переляку якийсь клоун може щось таке забороняти? Ми що, федерація? Українець по всій Україні має однакові права.
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"несмотря на противодействие коррумпированной налоговой, которая пачками выдает лицензии на торговлю алкоголем всем подряд"

Всем подряд? А надо - не всем? Разные у нас с Филатовым понятия о коррупции.
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)) а, ночи в днепре короткие. когда наступит сентябрь, снова всё пойдет в рост.
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Давно пора по всій Україні впровадити! У ВСІХ регіонах це дало ефект!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля заборони на продаж алкоголю вночі кількість ДТП в Дніпрі знизилася на 75%
 
 
 
 
 
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