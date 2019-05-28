 Затримані в Єгипті українські моряки з танкера "Sea Shark" готуються повернутися в Україну, - Кирилич

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби українського МЗС Василь Кирилич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі українські моряки із судна "Sea Shark"покинули базу ВМС Єгипту. Тепер - підготовчі формально-організаційні заходи щодо повернення в Україну. А капітана чекає консул в посольстві", - повідомив Кирилич.

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Нагадаємо, 18 травня єгипетські військові затримали судно для перевезення нафти Sea Shark із 17 українськими моряками на борту. Посольство України направило ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо утримання флотом Єгипту вантажного танкера з нафтою Sea Shark з українцями.