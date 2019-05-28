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Все про:Аваков (1118) Нацполіція (7615) реформи (1561)

 Нацполіція замість дільничних вводить поліцейських офіцерів громад: перші 34 уже заступили на службу. ВIДЕО

В Україні дільничних поступово замінюватимуть поліцейські офіцери громад.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації проекту на Софійській площі в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За його словами, поліцейські офіцери громад працюватимуть у 30 тис. населених пунктів, у яких проживає приблизно 28 млн осіб.

Поліцейські громад відрізнятимуться від дільничних тим, що відповідатимуть лише за свою територіальну громаду, в межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет.

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Вони не залучатимуться до інших правоохоронних завдань, наприклад, конвоювання затриманих.

На цей момент на службу заступають перші 34 офіцери громад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129222
 
   
 Топ коментарі
 
Шериф, как и судья, должны избираться общиной, а не назначаться фиглярами и аваковыми.
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Это была лживая савецкая пропаганда. Персонажи типа Аниськина существовали только в кино. "Голобородько" - яркий пример наследственной совковой пропаганды Нацполіція замість дільничних вводить поліцейських офіцерів громад: перші 34 уже заступили на службу - Цензор.НЕТ 9443
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Зачем он им? Сейчас полицаев так зашугали, что даже дубиной пользоваться бояться.
А с планшетом можно в игры поиграть, скоротать тяжёлые рабочие будни.
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Шериф, как и судья, должны избираться общиной, а не назначаться фиглярами и аваковыми.
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Только вот не шериф, а Шефир у зебила в друзьях и на должности
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Знову буде лайно як завжди..аваківськи дереформовані хабарники..Ми вже маємо патрульну полюцію)) Осередок злочинців і гнид.
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Основное ядро там все же не безнадежно.
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Это была лживая савецкая пропаганда. Персонажи типа Аниськина существовали только в кино. "Голобородько" - яркий пример наследственной совковой пропаганды Нацполіція замість дільничних вводить поліцейських офіцерів громад: перші 34 уже заступили на службу - Цензор.НЕТ 9443
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зато воспитывали нравственность и доброту у будущих поколений. А сейчас???
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Поясняю, по закону на одного участкового должно быть не более 3000 тыс человек. Но в реальности больше раз в 10 раз. Также участковый заступает на суточное дежурство, дежурство в ровд, конвоирование преступников, выселение по решению суда, общественные мероприятия, футбольные матчи, охраной преступников в больницах, выезды на скоропостижные смерти, сопровождение тел в морг, проверкой подсудимых по ночам. Теперь вопрос, когда же ему выполнять непосредственно работу?
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Вообще участковых надо отменить.... Админрешения должен принимать только суд. А то у нас участковых вызывают на все, от затопления соседей до поиска инопланетян. Нет уголовного нарушения, значит иди в суд.... А не дергай участковых
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прикольно и кого нужно вызыть при затоплении, судью?
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его нужно вызывть ДО затопления. А протокол должен сосатвлять мент.
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Мент не должен составлять протокол. Это гражданской правовые отношения. Составляет смету ущерба и идёте в суд.
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Мент - работник муниципалитета, это его обязанность следить за порядком.
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Мент работает по закону. Затопления не является административным или уголовным нарушением. Это подпадает под гражданской правовые отношения, которые по закону рассматривает районный суд. У нас просто закон дурной, что на все вызовы обязаны выезжать, а так бы ещё е по телефону посылал бы....
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далось тебе то затопление. Сосед громко музыку ночью включил, кого вызывать. Судью?
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Громкая музыка это админнарушение. Милиция.
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Дежурный наряд, либо дежурный участковый. Но надеюсь эту службу уберут. Чтоб граждане, как положено шли в суд защищать свои права
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А то привыкли, что за вас все сделает участковый... Во всех странах идут в суд, а у нас милицию вызывают
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что бы идти в суд, нужны основания, т.е. протокол нанесения ущерба.
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Igor Cherniavskyi О чем этот спор? Участковый никогда не занимался затоплениями. Максимум открыть дверь в его присутствии.
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"Полицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет."

Неужели раньше было подругому?
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отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают,
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Конфетка та же, только обвертка будет ярче и красивее.
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В работе участкового романтики не много. Полуразложившиеся жмурики, бомжи, семейные и междоусобные разборки, пьяные драки, цыгане, наркоманы, алкаши, беспризорники, проститутки, и прочий сброд. Но кто-то всю эту работу должен делать...
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как и у всех ментов, разгребать мусор.
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Потому у нас не комплект участковых. Нормальный там долго не работает. Считаю так, нет уголовного нарушения идите нах.... Или в суд
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Помер родственник. Раньше вызывал участкового и тот быстро и профессионально всё протоколировал. Теперь нужно идти в суд...
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Да знаю, что изменилось, я уже 4 года как уволился. Но не скажу как сейчас. Раньше было по разному, даже в одном городе отличались по районам. В одном районе всегда выезжал следственно-оперативная группа и врачи, в другом районе врач и участковый. Если человек молодой или были следы неестественно смерти, отправляли в смэ на вскрытие. Пожилых, если нет следов и подозрений, а также есть показания врача про историю хронических болезней, то не забирали
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Неужели раньше этого небыло? Всегд у чачасковый отвечал только за свой УЧАСТОК, от этого у него такое название.
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В общине избираются шериф,судья и мер. Если этого нет,то и общщины нет. Суспильный договор и республика громад а не бутофорные реформы.А в представительной демократии депутаты должны не заботиться о людях а выполнять дерективы громад и отстаивать их интерес Не справляется,громада его меняет.
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Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
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Только прикол, что у нас нарушением считается хранения без цели сбыта, а также ст 177 покупка самогона... Но вот хранение с целью сбыта, нет нарушения согласно кодексу.
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Набрал в Гугле: Самогонный аппарат купить. Результатов: примерно 999 000 (0,59 сек.)
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И? Наберите в гугле gps трекер они тоже запрещены СБУ.... Зайдите в даркнет, наберите наркотики, оружие и удивитесь.
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В СССР участковых заманивали квартирами на участке, что будут делать сегодня?
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Никто не пойдёт туда работать, это самая неукомплектованная служба, потому как они занимаются всем, на них все гав..но скидывают в милиции. Кто не придёт, или меняет должность или увольняется. И правильно делают, я бы брал туда тех, кто кричит, что милиция ничего не делает
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Кроме зарплаты в 1000 долларов, туда сложно заманить
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Нацполіція замість дільничних вводить поліцейських офіцерів громад: перші 34 уже заступили на службу - Цензор.НЕТ 8296
вроде шерифы у нас уже, не?
имхо от "офицеров общин" воняет регионами и децентрализацией(
РИГОВ ГЭТЬ!
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Ещё в конце 19 века, по всей Европе существовала подобная система. Были деревенские "шуцманы". Они ведали надзором за правопорядком в пределах населённого пункта. Замыкались на участки, которые располагались в крупных населённых пунктах, которые, чаще всего, были низовыми административными центрами... Почитайте Гашека, "Похождения бравого солдата Швейка", Чапека - "Сатирический детектив"... Там эта категория полицейских очень подробно описана, хотя, и в сатирическом, ключе...
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Видели бы вы анкеты, разосланные управлением полиции в громады.Самое дешевое - канцтавары- 500 грн. в месяц. Автомобиль- 400000- 500000 грн. И почемуто указан Рено Дастер .Помещение- если нет, но надо построить 1 млн-1,5 млн грн. Комьютор, интернет, планшет, бензин......... Вообщем ВСЕ обеспечение за счет громады Список на 2 листа. Но подчиняется этот полицейский МВД, т.е. Авакову. Вообщем очередная пиар компания. Я не знаю, что там за громады, которые согласились повесить себе на щею эту финансовую гирю. Нормальные, адекватные местные советы , прочитав эту анкету, сказади ; а не пошли бы вы ....
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Посмотрите сколько стоит бумага а4. 400 тыс это 15 тыс долларов. Это новый авто. Рено дастер неприхотлив, внедорожник. Если это не село на 10 человек, то раз потратиться раз на долгие годы могут
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Пусть тратится на все это МВД. Иэ Госбюджета. Там увеличили расходы на МВД на 2019 год ну просто базсовестно на много. Или просят денег из- за бугра.А громадам есть на что деньги тратить.Тем более, что подчиненность этих участковых не перешла к местной власти. Они, как и раньше, подчиняются МВД. Зато машину им подавай. Сколько Приусов разбили подчиненные Авакова? Все это попытка переложить на местные власти финансирование полиции. Не более.
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Вместо полицейского Андрія, охранять какое-то учреждение, общественный порядок, дежурить на выборах и конвоировать злочинців, будут опер Олександр та слідчий Іван, які замість бути в дільниці тепер будуть десь там.
реформаторы-идиоты ахахахахаха.
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Не варто було чіпати "на злам" інститут дільничих - 75% всіх злочинів в країні розслідувало 12 500 дільничих, а вся корумпована "армія" Авакова, Луценко та СБУ лише 25% разом узяті. Отримаємо посади "шерифів" які в провінції будуть передаватися в спадок від батька до сина і обростати кумами та сватами, але в кінцевому результаті цього отримаємо міліцію (народні дружини) які будуть лінчувати злочинців та псевдоправоохоронців.
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