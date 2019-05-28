 Нацполіція замість дільничних вводить поліцейських офіцерів громад: перші 34 уже заступили на службу. ВIДЕО

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації проекту на Софійській площі в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За його словами, поліцейські офіцери громад працюватимуть у 30 тис. населених пунктів, у яких проживає приблизно 28 млн осіб.

Поліцейські громад відрізнятимуться від дільничних тим, що відповідатимуть лише за свою територіальну громаду, в межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет.

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Вони не залучатимуться до інших правоохоронних завдань, наприклад, конвоювання затриманих.

На цей момент на службу заступають перші 34 офіцери громад.