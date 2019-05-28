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 Рішення Міжнародного трибуналу зламало плани РФ, яка хотіла використати наших моряків як розмінну монету, - Клімкін

Міжнародний трибунал ООН з морського права своїм рішенням зламав логіку РФ, яка планувала використовувати військовополонених моряків як розмінну монету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter написав глава МЗС України Павло Клімкін.

"Рішення в Гамбурзі зламало російську логіку, за якою вони хотіли використати наших хлопців як розмінну монету, зігравши на політичній кон’юнктурі. Тепер разом з друзями і партнерами перетворимо символічну перемогу у практичні важелі. І обов’язково повернемо моряків додому", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків

Рішення Міжнародного трибуналу зламало плани РФ, яка хотіла використати наших моряків як розмінну монету, - Клімкін 01

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129217
 
   
 Топ коментарі
 
Кремльблядские крысы в шоке, дрыстоган работает на полную мощность. Ладно бы трибунал втихоря прошмакал - дауж беспредел беспредельный Но, он признал, что крымнаша это Украина и соотверственно вокруг, её территориальные воды. И козлорыловка совершила акт пиратского терроризма и за это будет обязательно посажена на бутылку. Ща, важно, чтоб об этом говорили из каждого утюга. Чем успешно и занимается команда президента Украины Порошеко. Нашего настоящего президента Нашей настоящей Украины..
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Напрасно ты опускаешь руки и паникуешь Могу посоветовать хорошего психиатра, который самого Шарикова наблюдал. Соглашайся хуже чем щас не будет.
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У кремлядей нет никаких планов, сплошной экспромпт.
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а тех 8 вояк шо по синьке заблукали в ордило кто освобождать будет или они менее ценнее моряков в стране где, по сути, то и флота нету)
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канешна, моряков похерили при Порохе и про них каждый день вспоминают, а вот про пехоту в количестве 8 человек, котырых похерили при зебили не вспоминают вообще)))
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8 человек тоже при порохе, были бухими...
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То они наверное праздновали пАбЄду зебилов вот и заблудились...
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Коли хтось начинає кричати "мивсєхпєрєігралі", я чомусь впадаю в меланхолію...
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То есть в случае обмена их обменивать не будут?
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь? или как обычно?
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чисто кацапская манера обосраться. уже вполне сформировалась на момент "победы" под Бородино....
так да или нет? ответишь, или дальше будешь жЁпПу не по назначению использовать?
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вобщем зассал кацап. предсказуемо. держи последний талончик на 11.80 и шуруй сшибать милостыньку на другую паперть, ущербное.
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Ви маєте на увазі генетичний дефект кацапів ? Це дійсно біда для всього людства . Он скільки крові і страждань лише в Африці від "допомоги" Кацапії .
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я имел в виду вещь попроще, но ход Вашей мысли мне нравится
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Расскажи про сговор Зелемойского с ******, а то как он на передовой, так не стреляют.
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Смени пластинку уже, задолбали запоребриковые...
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************** крысы в шоке, дрыстоган работает на полную мощность. Ладно бы трибунал втихоря прошмакал - дауж беспредел беспредельный Но, он признал, что крымнаша это Украина и соотверственно вокруг, её территориальные воды. И козлорыловка совершила акт пиратского терроризма и за это будет обязательно посажена на бутылку. Ща, важно, чтоб об этом говорили из каждого утюга. Чем успешно и занимается команда президента Украины Порошеко. Нашего настоящего президента Нашей настоящей Украины..
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Напрасно ты опускаешь руки и паникуешь Могу посоветовать хорошего психиатра, который самого Шарикова наблюдал. Соглашайся хуже чем щас не будет.
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Это не так, пока что мировое сообщество показало полную беспомощность.

За акт пиратства РФ получила лишь решение суда, которое РФ не признает, и не собирается выполнять.
Реальных, последствий для РФ нет, абсолютно никаких.
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Так дело-то, "по сути", ещё не рассматривалось... (Уточняю "по сути" - не словесный оборот, а "точный юридический термин").
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праздновать победу будем когда и моряки и другие заложники и военнопленные будут дома
с бешеной собакой тяжело справиться только одним решением суда...
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Праздновать победу будем тогда, когда будет получена практическая выгода от всей этой операции, если она вообще будет. (Имеется ввиду введение новых санкций против РФ за нарушение морского права). Иначе вся эта операция - преступление ВГК.
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ты считаешь, что признание крымнаша территориею Украины и соответственно акватории вокруг территориальными водами Украины международным требуналом, это преступление за которое этот самый трибунал должен ответить самым суровым образом. Я ничего не упустил
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Ты всё упустил: и смысл моего поста, и развитие своего логического мышления.
Перечитай ещё раз.
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По всем законам и Крым украинский. Но ты можешь направить в Симферополь танковую роту?
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Ты малодушный трус. И свою трусость пытаешься оправдывать всякими сомнительными логическими умозаключениями.
А ещё в тебя воткнули ненависть к Пороху, который является настоящим украинским президентом, а не шавкой кремля.
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Ты - *******. И глупость свою пытаешься прятать под шароварным шапкозакидательским патриотизмом.
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А ты хам и свинья. И ненавидишь Украину.
Вали за поребрик.
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Дитино добре що ти такий , але тут ....................................? Я не знаю , можливо і лишаайся . Бо ви ті хто змете богообраних .
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Реакція Російської Федерації на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, що зобов'язав Москву звільнити захоплені в ході конфлікту в Керченській протоці кораблі і їх екіпажі, стала цілком передбачуваною. У той час як в Києві говорили про переконливу дипломатичну перемогу, МЗС Росії заявив, що юрисдикція трибуналу не поширюється на простір Азовського моря і Керченської протоки.
Росія не брала участь в засіданнях Міжнародного трибуналу ООН з морського права саме з цієї причини, а в засіданнях арбітражу, який буде розглядати російсько-український конфлікт по суті, збирається брати участь з однією-єдиною метою: щоб довести, що арбітраж не має права виносити будь-які рішення. Тому навіть якщо припустити, що через кілька років Росія програє арбітраж, це її аніскільки не потурбує.Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав рішення Міжнародного морського суду історичним. І в цій оцінці він має цілковиту рацію: вперше в новітній історії продемонстровано, що країна може без особливих проблем для себе ігнорувати міжнародне морське право і у світової спільноти немає ніяких серйозних важелів впливу на неї. У Києві кажуть, що наполягатимуть на нових, «гамбурзьких» - за назвою міста, в якому працює трибунал - санкції проти Росії, якщо вона не буде виконувати рішення суду. Але після обрання новим президентом України колишнього шоумена Володимира Зеленського, який говорить про прагнення скоріше закінчити війну з Росією, Захід готується не до посилення, а до ослаблення санкцій.

І навіть якщо уявити собі, що нові санкції будуть дійсно введені - чи змусить це Росію відмовитися від свого бачення ситуації в Керченській протоці?«Тому що Крим - наш»
Адже справа, в кінці кінців, не в самій цій ситуації, а саме в міжнародному праві як такому. Суть міжнародного права насамперед у повазі до нього самих держав, а не тільки в можливостях тиску на них. Росія була однією з країн-підписантів Будапештського меморандуму, гарантом територіальної цілісності України, що не завадило їй напасти на цю країну і анексувати Крим. При цьому в Москві продовжують вважати, що не порушили Будапештський меморандум, як не порушили і російсько-українські угоди, в яких було зафіксовано визнання обома країнами територіальної цілісності один одного. «Тому що Крим - наш».
Точно так же Росія не визнає юрисдикції Міжнародного морського суду на тій підставі, що акваторія Азовського моря і Керченської протоки - внутрішні води Росії і України, отже, міжнародне морське право на них не поширюється. На якій підставі у внутрішніх водах Росії і України можна затримувати українські судна, відповіді немає, тому що діє зовсім інша логіка - логіка вседозволеності.Підготовка до капітуляції
Світовій спільноті поки що не вдалося за допомогою санкцій впливу змусити Росію змінити свою політику, а велика частина українського суспільства «втомилася від війни» і морально готова до капітуляції перед колишньою метрополією.
Цей запит на капітуляцію вловила нова влада. Новий президент Володимир Зеленський і глава його адміністрації Володимир Богдан вже говорять про якийсь референдум або опитування, яке дозволило б українській владі піти на прямі переговори з Кремлем.
Новий начальник Генштабу генерал Руслан Хомчак вже встиг заявити, що посилати кораблі в Керченську протоку було не можна, тобто по суті, поклав відповідальність не на російську сторону, яка влаштувала піратський акт в протоці, а на українське керівництво, яке діяла відповідно до норм міжнародного морського права (знову-таки , якщо погодитися з рішенням трибуналу ООН).
І це, звичайно, не обмовка генерала і не випадкові висловлювання політиків. Це дійсно підготовка до капітуляції. Її логіка дуже проста: якщо на Росію не можна впливати за допомогою міжнародного права, а війну потрібно припиняти «будь-яким шляхом», то залишається тільки здатися на російських умовах.Жертва агресії стає добровільною здобиччю
І якщо така капітуляція України Зеленського відбудеться, ми знову переконаємося в тому, що знали з кінця 30-х років минулого століття: коли агресор порушує норми міжнародного права, а світ не може його зупинити, жертва агресії рано чи пізно стає його добровільної здобиччю - під радісні оплески свідків її зникнення з політичної карти світу, та й багатьох жителів самої демонтованої держави.
Правда, потім починаються інші, куди більш страшні війни - що неминуче в умовах, коли міжнародне право перестає працювати. Але це вже наступний акт трагедії.
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Почему текст не на русском, а то зебы, похоже, даже не понимают - за что Вас послать.
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То есть решение трибунала было для них неожиданным? Сказочный... э-э-э ... сказочник.
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И вообще меня беспокоит вот это: "Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация."
Совершенно очевидно что россудьи вынесут любое решение, в том числе что 2 + 2 = 5, если это будет нужно *****. Таким образом, вопрос в том сколько судей будет в трибунале от россии. Если больше двух, то очевидно решение будет не в нашу пользу. Потому что в этом трибунале решение выносилось в отношение 19 к 1. Против было естественно существо в судейской мантии из россии.
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Как же это оно сломало? РФ чхать хотело на ООН и всякие там трибуналы.
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Поки що слова Клімкіна про "рішення зламало плани Кремля" є передчасними. І ***** стопудово спробує обміняти наших моряків наприклад на Кирила Вишинського. В жодному разі на таке не можна погоджуватись, а за Вишинського слід вимагати Сєнцова, Кольченка, Клиха та інших - УСІХ наших.
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А санкції то не за горами...І такі,що мама- не горюй...
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разменной монетой морячков разиграл именно петруха и его чоколадная челядь,чтобы отложить выборы,да не вышло. этой мразоте похер на человеческие жизни
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Обменять их на шоколадного кабана. Хотя вряд ли ***** станет своего липецкого кореша в лефортово держать. Поедут вместе в панаму оффшорчики открывать.
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зашёл на форум Цензора, попал в дурдом Рішення Міжнародного трибуналу зламало плани РФ, яка хотіла використати наших моряків як розмінну монету, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4997
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення Міжнародного трибуналу зламало плани РФ, яка хотіла використати наших моряків як розмінну монету, - Клімкін
 
 
 
 
 
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