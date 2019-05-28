 Рішення Міжнародного трибуналу зламало плани РФ, яка хотіла використати наших моряків як розмінну монету, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter написав глава МЗС України Павло Клімкін.

"Рішення в Гамбурзі зламало російську логіку, за якою вони хотіли використати наших хлопців як розмінну монету, зігравши на політичній кон’юнктурі. Тепер разом з друзями і партнерами перетворимо символічну перемогу у практичні важелі. І обов’язково повернемо моряків додому", - написав він.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.