 Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі ICTV у понеділок, 27 травня.
"Президент не вірить в ефективність роботи цієї Верховної Ради. Проект закону про депутатську недоторканність №7203 був ініційований Порошенком ще у 2017 році, він уже перебуває у Верховній Раді", - розповів він.
Стефанчук додав, що Зеленський бачить для себе три першочергові завдання - це скасування депутатської недоторканності, реформа виборчого кодексу та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні в середу, 22 травня, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії парламенту проекти законів президента Володимира Зеленського про зміну системи виборів депутатів парламенту і щодо публічних закупівель у період виборів. Проектом закону пропонувалося встановити вибори народних депутатів України за пропорційною виборчою системою, а також зменшити до 3% прохідний поріг у Раду.
Зазначимо, що відповідно до законодавства з моменту, коли указ президента про розпуск Верховної Ради набуде чинності, змінювати виборче законодавство заборонено. Таким чином, найімовірніше, наступні вибори Верховної Ради відбудуться за чинною змішаною системою.
Водночас документ зареєстрували в парламенті майже через годину після початку позачергового засідання Ради.
Напередодні, в Адміністрації президента відбулися консультації Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, головами фракцій і груп. Після їхнього завершення стало відомо, що президент ініціює позачергове засідання парламенту в середу для внесення змін у виборче законодавство.
Також 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради й призначення позачергових виборів на 21 липня.
Каждый диктатор так бы и действовал...
п.с.А хто, мля, 5 років обіцяв і не прийняв ці закони, маючи більше 300 голосів - срана соєво-ригова більшість, на чолі з попереднім гарантом.
давайте закон про імпічмент
співчуваю...
У нас парламентская страна....
Пример надо показать с себя!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
либо очертить четкий перечень правонарушений, например уголковка особо тяжкая и т.п.
Справа: создатель современных ВСУ, офицер запаса.
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Странное дело: такое впечатление, что все предыдущие президенты дружно плюнули Зелюку в компот, в смысле, заразили его избирательным склерозом - сразу после инаугурации Зелюк забыл словосочетание «законопроект об импичменте президента». Или вышеупомянутый законопроект так дорог Зелюку, шо он решил бережно хранить его под подушкой и никому не показывать?