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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4850) Зеленський (1453) виборчий закон (67) недоторканність (419) незаконне збагачення (40) Стефанчук Руслан (11)

 Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук

Ухвалення закону про зняття недоторканності з депутатів є для нового президента України Володимира Зеленського пріоритетним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі ICTV у понеділок, 27 травня.

"Президент не вірить в ефективність роботи цієї Верховної Ради. Проект закону про депутатську недоторканність №7203 був ініційований Порошенком ще у 2017 році, він уже перебуває у Верховній Раді", - розповів він.

Стефанчук додав, що Зеленський бачить для себе три першочергові завдання - це скасування депутатської недоторканності, реформа виборчого кодексу та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук

Нагадаємо, на позачерговому засіданні в середу, 22 травня, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії парламенту проекти законів президента Володимира Зеленського про зміну системи виборів депутатів парламенту і щодо публічних закупівель у період виборів. Проектом закону пропонувалося встановити вибори народних депутатів України за пропорційною виборчою системою, а також зменшити до 3% прохідний поріг у Раду.

Зазначимо, що відповідно до законодавства з моменту, коли указ президента про розпуск Верховної Ради набуде чинності, змінювати виборче законодавство заборонено. Таким чином, найімовірніше, наступні вибори Верховної Ради відбудуться за чинною змішаною системою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію

Водночас документ зареєстрували в парламенті майже через годину після початку позачергового засідання Ради.

Напередодні, в Адміністрації президента відбулися консультації Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, головами фракцій і груп. Після їхнього завершення стало відомо, що президент ініціює позачергове засідання парламенту в середу для внесення змін у виборче законодавство.

Також 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради й призначення позачергових виборів на 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129214
 
 
 Топ коментарі
 
відсутність недоторканості більше загрожує опозиційним депутатам, а не провладним
давайте закон про імпічмент
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Щас Ылита начнёт доказывать обратное.
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тю - а как же уменьшение стоимости тарифов - я так не играю - обманул и сильно зеля )))))
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Чомусь пригадався один ыз лозунгів Югги Луцика на парламентських виборах 2002 року. Він вимагав " "Скасувати депутатську недоторканність!!!"
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Т.е. Вы намекаете, что Владимир Александрович - просто банальный плагиатор?.... Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4340
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Ну и принимайте законы, которые вам необходимо в распущен вами парламенте. Кто же против. Только следует помнить, что порядочный человек нивжисть не станет работать на упыря, который выгнал его с работы. Ни за какие коврижки, не станет даже разговаривать с дебилом. Сильно вумный вот и епашь сам. А мы понаблюдаем со стороны и прокомментируем с ехидной лыбой.
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Один відомий "лідер" фракції та його "симпатики" у раду пройшли зі знятою недоторканістю... Так що підтримка вже є...
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Якщо ви про БПП, то вони 5 років звизділи одне, а робили зовсім інше - СУПЕРБРЕХУНИ, мля!!!
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В 14 начинала рада работу с 6 тысяч зарплаты сейчас 65 плюс премия это раз ! Они уже принимали решение по снятию и отправили в суд до СЕНТЯБРЯ правда год НЕ УТОЧНИЛИ !
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Сорри, но зарплата 6000 грн. депутату - просто маразм....Он должен получать не меньше 2000 - 3000 тыс. евро, но быть подсуден, как любой гражданин страны...никаких отмазок за неправильную парковку возле Рады или в другом месте и т.д... Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1446
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А про Закон об импичменте президенту -- почему-то скромно промолчал.....
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А-а-а. Это тот Свинарчук, что рассказывал, что зелепутинцы за открытые списки, только подали законопроект про закрытые...
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Щас Ылита начнёт доказывать обратное.
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ну как - ты курочки с утра маминой поел? не голодный хоть? и только не нервничай - тут зеков беглых в реале .ну как вчера у нас в Одессе - не будет - вот оно уже и счастье этого дня)))))
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Я же тебе уже писал, шо маца с кошерным салом гораздо вкуснее. А курочку у нас только внучка любит.
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тю - а как же уменьшение стоимости тарифов - я так не играю - обманул и сильно зеля )))))
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обманул беня. точнее, надругалась эта сволочь над всей страной, но легендарным 73% это только в кайф, похоже... Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9939
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так мы можем на выборах в Раду показать - шо таки нас обманывать - ходить без мандатов)))))
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Ви з вашими соєвими уродами за 5 років уже ПОКАЗАЛИ,мля!!! і народ ВАС уже ОЦІНИВ!!! і в липні ще раз ОЦІНИТЬ!!!
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яркий пример "сцы в глаза - божья роса". Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1521
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Я Вас умоляю, не делайте своей голове нервы, дайте мальчику немного поработать.
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и шо даже неможно над ним слегка посмеяться ? не это не по нашему - вы таки думаете шо у него совсем нет чувства юмора? - вон вчера на Привозе, не как не могли порешать, в какую партию будут записывать убежавшие жулики - и вы знаете почти победили зеленые,ну вы та меня поняли - даже рыба смеялась )))))
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Вон газ потихоньку цена падает, какого тебе еще надо.))
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а закон об импичменте президента не первоочередная...
Каждый диктатор так бы и действовал...
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Достатньо закон про слідчі комісії прийняти.
п.с.А хто, мля, 5 років обіцяв і не прийняв ці закони, маючи більше 300 голосів - срана соєво-ригова більшість, на чолі з попереднім гарантом.
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ну да... на фиг деп. неприкосновенность! запугивать депутатов руками квакваковских костоломов дешевле, чем покупать за бенинино бабло! я нигде не ошибся? а, зелебобики? Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2903
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відсутність недоторканості більше загрожує опозиційним депутатам, а не провладним
давайте закон про імпічмент
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честному человеку ничего не угрожает
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ха-ха-ха! претендуешь на вакансии в 95-м? умничка! Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3058
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ты это на Лифт рассчитываешь? - куда уже лыжи направил? рассказывай - может ты не туда хочешь - тут подскажут куда тебе надо )))))
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ага.. розкажи це хлопцю та дівчині з Рівного, яких затримали по закону рашкі федерейшн - за несанкціонований пікет.
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Нужно всех посадить в тюрьму ,а потом кто не корупционер выпускать.
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О,уже существует забегали с гречкой.А кричали что Янукович подкупает
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Винник, мля, "самий чесний із самої чесної партії"...
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Так гречку хоть сьесть можно, а 73% на последних выборах поимели даже без маленького сухарика. Вот что "животворящее слово с ТВ" делает.
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Вофка идет на 3 буквы...
У нас парламентская страна....
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А ведь лолка продолжает лезть а политику именно чтоб иметь недоторканнiсть и избежать тюряги! Поэтому будет в три горла истерить.
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Нужно одновременно снимать неприкосновенность с депутатов и принимать закон об импичменте, тогда будет честно.
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Піздно всрались- ця рада могла, але не зробила. А тепер навіть якщо РАПТОМ ЗАХОЧЕ, то не зможе, бо не встигне...
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ну и жирный этот стефанчук, куда там свинарчукам двоим вместе взятым Одна из первостепенных задач Зеленского - снятие депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 618
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Начинать нужно с себя, сначала президентская недоторканность а потом и депутатская!
Пример надо показать с себя!
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начинать нужно с депутатов, потому что от них это зависит. Иначе потом передумают.
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його і так ніхто не зачепить якщо буде підгодовувати всіх охочих - а він буде, в мене навіть сумнівів немає.
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У нас ПАРЛАМЕНТСКАЯ - президентская страна !
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Тю, тоже таке згадав. Він нікому нічого не обіцяв, і все тут.
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Чтобы запугивать демократическую оппозицию Голоса и БПП посадками через ручные купленые суды.
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пока не будет веры силовикам и судам, этого делать никак нельзя. иначе, может закончиться сильным перекосом власти в сторону силовиков.
либо очертить четкий перечень правонарушений, например уголковка особо тяжкая и т.п.
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То есть ПЕРВЫЕ два пункта своей предвыборной программы оно типа уже выполнило, раз переходит сразу к третьему?!
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Если примут закон,то половина кандидатов в депутаты отсеется,ибо не будет "крыши" ...))
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А где проект закона об импичменте..?? Ну тот который чувак с ксивой презЕдента обещал подать первым..??
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Снятие неприкосновенности - это когда любой силовик сможет прессовать депутата в своих интересах? А как же независимость ветвей власти?
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А где программа на первые 100 дней... которая по словам рябой кепки была готова на 95% месяц назад..??
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Первой задачей должно быть посадить главноторгующего соевого предателя !!!
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Цирк уже закончился! Пора бы очнуться.
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Добре, посадіть. А ДАЛІ ЩО?! Що далі?! зЕбіли, пілять. Та ви хоч дійсно ту раду розстріляйте, А З КРАЇНОЮ ЩО РОБИТИ ЗБИРАЄТЕСЬ? Хоча ні, Беня ж сказав, до дефолту довести, от що ви збираєтесь. Дефолт, шоб повна задниця, щоб за безцінь все і відразу. Беня ж ненаситний, порода в нього така, маланська. А ви зЕбіли йому в тому допомагаєте, придурки.
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Это очень важно для банды Коломойского. Если снимут неприкосновенность, то тогда незачем парится на выборах ВР. Проще сфабриковать депутату обвинение и этим заставить его голосовать так как нужно узурпаторам команды ЗЕ. Для Коломойского главное - никаких расходов, он же из-за копейки удавится.
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И чем депутатская неприкосновенность всем так мешает? Лучше бы КЗОТ на них распространили! Невыплата з/п или увольнение за прогулы. А так - работа у них такая, что неприкосновенность нужна. Чтобы иметь возможность быть независимыми. А при необходимости эту неприкосновенность ВР и так может снять. За 5 лет этого "цирка" уже были случаи.
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Да вот только он обещал ни одного законопроекта не подавать до выборов. А это 2 месяца бездействия.
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Очень большая разница. Без камуфляжа на передовой может ходить только диверсант врага.
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Слева - никогда не служивший, не имеющий военного образования человек.
Справа: создатель современных ВСУ, офицер запаса.
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«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Странное дело: такое впечатление, что все предыдущие президенты дружно плюнули Зелюку в компот, в смысле, заразили его избирательным склерозом - сразу после инаугурации Зелюк забыл словосочетание «законопроект об импичменте президента». Или вышеупомянутый законопроект так дорог Зелюку, шо он решил бережно хранить его под подушкой и никому не показывать?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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