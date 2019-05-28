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 Суспільство
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Все про:підтоплення (35) ДСНС (1877)

 На заході України оголосили загрозу затоплення доріг, заплав і сільгоспугідь

На заході України сьогодні, 28 травня, очікується продовження підвищення рівнів води, що сприятиме затопленню доріг, заплав і сільгоспугідь.

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні продовжиться підвищення рівнів води на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав і сільгоспугідь.

Крім того, 28 травня на річках басейну Прип'яті - на 0,2-0,8 м над рівнями станом на 08:00 24 травня з подальшим затопленням заплав, с / г угідь і господарських будівель. Можливе затоплення доріг місцевого значення, господарських об'єктів і с / г угідь в кількох селах Любешівського та Маневицького районів Волинської області, а також Сарненського району Рівненської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень води в Закарпатській та Івано-Франківській областях спадає, підтоплень будинків уже немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129210
 
 
 Топ коментарі
 
Местные сами вырубывают леса,а потом удивляются что их затапливает
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А тепер разом скажіть---Дякуємо Петро!!!!
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Ну так лес рубят - щепки летят... А вы думали вырубка лесов сотнями тысяч гектар бесследно пройдет?
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Потрібно вводити Надзвичайний стан і задіювати Нацгвардію та ЗСУ для подолання наслідків повені. Влада не має бути бездіяльною як порошенко!
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в нас є голова рнбо .. нехай діє або йде з посади.
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Ну так лес рубят - щепки летят... А вы думали вырубка лесов сотнями тысяч гектар бесследно пройдет?
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Насправді проблема в тім що змінюється гідрологія, збільшується інтенсивність та кількість опадів, збільшується кількість води в річках під час дощів, а в нас десятки років не було таких злив і мости на дорогах і самі дороги будувались без врахування потреби скидання води під час повеней. Забудова в селах та містах велась в зонах підтоплення, де будуватись аж ніяк не можна! Тому проблему потрібно вирішувати на національному рівні! Дороги мають перероблятись, щоб вода вільно сходила навіть за умов повеней, мають будуватись додаткові містки та дренажні колектори для скидання паводкових вод! Старі русла річок та повеневі русла мають звільнятись від будь якої забудови та насаджень, для вільного збросу води в річки! Русла річок мають чиститись від бруду та зарослів, яких повінь понесе за собою і заб'є канали під мостами! Перед мостами мають облаштовуватись бетонні загородження які будуть зупиняти дерева та сміття перед самим мостом, щоб не було закупорки канала сміттям.
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Еще и климат меняется... Если раньше был дождь, то сейчас -- тропический ливень, вместо ветра -- ураган, торнадо....
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Местные сами вырубывают леса,а потом удивляются что их затапливает
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Невже там всі лісоруби?Немає не вчителів,ні лікарів,всі з топорами?А дівають вони його куди?Порошенко винищів ліси у Карпатах,тільки в нього була змога продавати ліс до Європи.
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Палка двух концов... Простым местным жителям местные царьки в виде нач. лесхоспов, глав райгосадминистраций и сельских советов не сильно то и дают рубать самостоятельно. Тех кого ловят ждет публичная порка, штрафы и сроки. А вот они то и организовывают массовую незаконную вырубку. Вот тут ты и прав, подключаются простые работяги типо лесорубов, водителей за энную плату... Вот если б эти простые начали посылать нах...ер таких "хозяйственников" типо "Хочешь рубать на тебе бензопилу и топор, иди...", "Хочешь перевезти незаконно срубленный лес, вот тебе ключи от машины, вези..." и сообщали б полицаям (хотя они п...дары имеют в этой сфере свою долю), то незаконных рубок было б на порядок меньше. А так беда и у каждого своя правда...
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Все природные богатства принадлежат народу.Так что люди берут своё
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Даешь больше рубленого леса! Пятилетку за 2 года! А если серьездно, то печалька... сказки с пеньками уже реальность...
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Да задолбали уже каменты с вырубленным лесом, тут не столько про вырубленный лес как аномально большие осадки на Западе Украины.Франык Львов Ужгород Черновцы Ровно Винница - везде превышение нормы осадков!
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Сама статья да... про анимальные осадки. Причинно-следственную связь слышал?
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З винищенням карпатських лісів змінюється клімат не тільки на ЗУ, але і на значній території України, що і приводить до таких наслідків.
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В соседней ветке порохоботы на говно изошлись, что это Зе виноват. Чуть ли не лично каждое дерево спилил))))
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А Бурабк в это время цепляеться за зРаду, что бы не посадили.
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Граница Гаити и Доминиканской Респ. видна с космоса. Леса вырублены под самую границу Так что "ми йдемо своїм шляхом",только не в Европу , а в Гаити
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так лісовози не глохнуть кожен день...хтось хатиночку хоче в конча заспі добудувати чи офшорик поповнити...місцеві також в темі,але вони ріжуть гілку на якій сидять бо отримують із барського столу малу долю...коротше планета залізяка заселена роботами-біо...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа заході України оголосили загрозу затоплення доріг, заплав і сільгоспугідь
 
 
 
 
 
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