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 Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП

У Солом'янському райсуді м.Києва 27 травня за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в недостовірному декларуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

27 травня 2019 року  в Солом'янському районному суді. Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про звинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Так, на засіданні прокурором САП оголошено обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.

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Наступне засідання заплановане на 23 серпня 2019 р.

Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень відповідно.

Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129209
 
 
 Топ коментарі
 
И эта чушка тявкает на Зеленского)0)) В Европе он уже давно бы забыл про любые должности. Ну ничего, 21 июля вместе с радой весь этот мусор окажется на помойке.
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Гарно ПОПіки мальдівськи спрацювали .. Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 5805
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.Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 7684 Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 481
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Вот такой пердомонокль, Гуперлуп
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Та куда ему до коломойских-рабиновичей-ахметовых-мертвечуков...я уж не говорю про кремлёвский кооператив "озеро"(ОПГ).
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Реформатор хренов-- тюрьма и конфискация !!! Все гребут как перед смертью как ві уже запарили Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП - Цензор.НЕТ 3591
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Не трогайте Омеляна, він ще не всі поради президенту дав
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И эта чушка тявкает на Зеленского)0)) В Европе он уже давно бы забыл про любые должности. Ну ничего, 21 июля вместе с радой весь этот мусор окажется на помойке.
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В наступній Раді такого сміття буде ще більше.
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Гарно ПОПіки мальдівськи спрацювали .. Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 5805
.
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.Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП - Цензор.НЕТ 7684
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Этого дефективного послать куда подальше и забыть!
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Нормальный у тебя сокамерник будет, подымешь свой интеллектуальный уровень))
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Как шо, увольнение, аппеляция, восстановление в должносим и компенсация зп. Схемка так работает
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короче), буде крутитися, як лайно в ополонці, до завершення будівництва гіперлупи)) Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП - Цензор.НЕТ 234
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И будет оправдательный приговор
С такими следователями можно при толпе хебила замочить, и то ничего не докажут. И, да, порохобота мне жалко, бо вымирающий вид
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А УМЕЕТ ЛИ ВООБЩЕ СЧИТАТЬ ЭТОТ СОЕЫЙ УБЛЮДОК ? УЧИЛ ЛИ ОН ВООБЩЕ АРИФМЕТИКУ?
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Как только Омельян начал по делу критиковать Зеленского сразу дело завели, как в лучшие времена Януковича
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Сергей Титаренко 7980c65d - это правда.....

Но с другой стороны кто же ему мешал подавать правильные декларации?
Не такие там и большие суммы...
Сам подставился на радость реваншистов...
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А толку если закон о незаконном обогащении отменили.
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зе-дебилы! оббвинительный акт и решение суда это разные вещи! там нет состава преступления! это был черный пиар для того чтобы завалить потенциального кандидата в президенты! я думаю уже секрет что Омелян должен был идти второй колонной если СМИ завалят Пороха!Это пустое дело!
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Пидорошенковец что ты жрешь что у тебе емеля КАНДИДАТ в ПРЕЗИДЕНТЫ или методичку старую до 21 апреля взял, Мне интересно кто сейчас ЖД управляет зарплату АМЕРИКАНСКУЮ ПОЛУЧАЕТ ! ЧЬИХ РОДНЯ БУДЕТ,
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