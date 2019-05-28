EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  985  12
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1095) військовополонені (276) моряки (589) Одеса (1900) Сенат США (94)

 Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків

В Одесу приїхав сенатор США Джеймс Ленкфорд - він планує зустрітися з командувачем Військово-морських сил України генералом Прикордонної служби та представниками Національної поліції і обговорити плани зі звільнення військовополонених українських моряків.

Ленкфорд взяв участь у спільному брифінгу з представниками парламенту і місцевих властей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я був в Україні кілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це виключно важлива частина Україна, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця усіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають на повернення моряків, яких захопили росіяни. Ми також чекаємо на їхнє швидке повернення. Ми продовжуємо співпрацю із Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри й економічного співробітництва", – заявив сенатор.

В Одесі сенатор планує взяти участь в обговоренні дорожньої карти з повернення моряків, зустрітися із командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченком, начальником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-лейтенантом Сергієм Косіком і представниками Національної поліції.

Читайте також: Позиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков

Після консультацій в Одесі Ленкфорд полетить до Києва для подальшого обговорення питання, пише "Думська".

Ленкфорд – республіканець зі штату Оклахома. З 2016 року політик входить до сенатського комітету з розвідки. У листопаді 2017 року він вже відвідував Україну – провів День ветеранів із бійцями 45-ї бригади Національної гвардії Оклахоми, яка тоді перебувала в Україні.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129208
 
   
 Топ коментарі
 
а че там консультироваться, если до конца мая не отпустят украинских моряков домой и не вернут корабли - отключайте уже наконец свифт этим мокшанским рептилоидам - и всего делов, судя по всему уже давно напросились!!!!!
 показати весь коментар
 
Какие консультации,вмандячить по хуйлобаду Томагавками и вся консультация ... Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 7499
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а че там консультироваться, если до конца мая не отпустят украинских моряков домой и не вернут корабли - отключайте уже наконец свифт этим мокшанским рептилоидам - и всего делов, судя по всему уже давно напросились!!!!!
 показати весь коментар
 
 
щас начнется визг и вой из мокшанских болот Американский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков - Цензор.НЕТ 4649
 показати весь коментар
 
 
Какие консультации,вмандячить по ********* Томагавками и вся консультация ... Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 7499
 показати весь коментар
 
 
консультації це добре, головне шоби кацяпам від них, консультацій), не було покращень!
 показати весь коментар
 
 
Напередодні "корисних санкцій" наші друзі прагнуть погодити "розмір користі"...
 показати весь коментар
 
 
Хорошо,что приехал.Значит морской трибунал для цивилизованного мира не пустой звук.Если проводят консультации по дорожной карте,то что-то делают,а не просто выражают обеспокоенность.Очень надеюсь,что наши моряки скоро будут дома
 показати весь коментар
 
 
.Сегодня 101 годовщина создания АДР 1918-36гг. Хоть Баку и был захвачен в 1920г. массонской 11 армией .но в горах( сейчас Россия часть забрала себе,в т.ч. и Бактрию=Бахдадию-отсюда Бакы(Баку-хребет АгаБах,р.Габах=Бахты=Ахты)) на севере власть их была установленна только в 1936г, а бои шли до 1938г. и были задействовани огромные силы войск и НКВД, так как зимой, осенью и часть весны -снег все проходы перекрывал в горах.Суды-Тройки расстреливали пленных,дома взрывали, а семьи за Урал.Это все спрятали под названием"Хновское восстание" АДР впервые дала женщинам право голоса на выборах.Армия закупала дерижабли и была очень боеспособной(40тыс).Она пошла в уезд Джаваншир(Карабах),куда вторглись с фронтов мировой недобитые дашнаки,хотя мировое правительство и дало им часть Иреванского(азерского)ханства.Уход армии оголил Дербендское направление для 200000 большевиков.Оттуда они и вторглись.Посмотрим как правительство сегодня отметит праздник(100 летний юбилей 60млн.народ не удовлетворил).Слава защитникам той войны,защитникам МндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим=Рамул)=Од(АзАта)ЭрБэйДжана !!! А также Свободу Украинским Морякам!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАмериканський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків
 
 
 
 
 
 вгору