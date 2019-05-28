 На окупований Донбас проїхала 21 вантажівка з хімреагентами для очищення води

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідував 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Для жителів Донбасу направлено хімічні реагенти для очистки води загальною масою 420 тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом за минулу добу, 27 травня, через КПВВ на Донбасі прослідувало 37,6 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Сами чуть болотную воду не пили т.к хлора не было.
ржачка чтобы не плакать...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Что интересно, жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Достаточно сказать, что Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо тюрьмы выбрал луганскую шахту, который даже в шахте грабил своих коллег.
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.