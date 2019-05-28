 Україна має намір домагатися міжнародного статусу для Керченської протоки, - МЗС

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародного. Це зніме дуже багато питань, які досі існують, і правову невизначеність, в тому числі - питання спекуляцій Російської Федерації про статус Керченської протоки як міністерство внутрішніх справ. Вони в своїй внутрішній риториці дійшли до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство в Керченській протоці. Тому для нас важливо зараз забезпечити подання наших інтересів саме в міжнародному арбітражі", - сказала заступниця міністра.
Водночас, Зеркаль наголосила на важливості договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року.
"Навіть на останніх слуханнях голова трибуналу посилався на цю угоду як угоду, яке забезпечує свободу судноплавства в Керченській протоці. Тому я вважаю, що угода виконує зараз свою функцію, і Україна буде виходити у вирішенні цього питання з принципу доцільності. Угода є комплементарною до міжнародної морської конвенції", - зазначила заступник міністра.
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Это правда снимет вопросы?
Будет отлично
Ну, ничего, заплатят "по гамбургскому счёту" ещё сполна.
Главная проблема в том, что обычные принципы морского права в Азовском море трудноприменимы по географическим причинам. Во-первых, это малые размеры моря (нет места традиционным "зонам") и его мелководность, в результате чего приходится плавать только каналам на дне. Например, если разделить тот же пролив ровно посередине, то канал будет проходить на одной половине, а вторая будет не судоходна
1. военным, но он для нас пока ! неприемлем
2.Подождать пока начнет разваливаться империя на куски но это займет немало времени и тогда что то получится и с Крымом ис проливом и морем все остальные пути это глухой тупик а если и будут решения международных инстанций то параша будет ложить большой болт да говорить об этом надо и не забывайте у неё 2 арсенал ядерного оружия в мире даже с Северной Корей Трамп разговаривает и здесь опять "спасибо" Кучме