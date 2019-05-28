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Все про:Азовське море (1095) Керченська протока (196) Росія (17256) Зеркаль (152)

 Україна має намір домагатися міжнародного статусу для Керченської протоки, - МЗС

Україна має намір домагатися визначення статусу Керченської протоки як міжнародного.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародного. Це зніме дуже багато питань, які досі існують, і правову невизначеність, в тому числі - питання спекуляцій Російської Федерації про статус Керченської протоки як міністерство внутрішніх справ. Вони в своїй внутрішній риториці дійшли до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство в Керченській протоці. Тому для нас важливо зараз забезпечити подання наших інтересів саме в міжнародному арбітражі", - сказала заступниця міністра.

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Водночас, Зеркаль наголосила на важливості договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року.

"Навіть на останніх слуханнях голова трибуналу посилався на цю угоду як угоду, яке забезпечує свободу судноплавства в Керченській протоці. Тому я вважаю, що угода виконує зараз свою функцію, і Україна буде виходити у вирішенні цього питання з принципу доцільності. Угода є комплементарною до міжнародної морської конвенції", - зазначила заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129202
 
   
 Топ коментарі
 
П"ять років чого чекали?Чи Петро не дозволяв?
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Какой бы ни был статус, рашка бы всё равно ничего бы не выполняла...
Ну, ничего, заплатят "по гамбургскому счёту" ещё сполна.
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Зеркаль молодец! Чем больше слушаю, тем больше нравится!
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Ага ще тільки має наміри? Ну ну далеко підете ви зі своїми "намірами"!!!
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Так за 5 лет правления пидорошенко было не до этого ! Побольше бы таких людей как Зеркаль которые так любят свою РОДИНУ УКРАИНУ!!!
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Так і про те ж. А на рахунок "любви к Родине" я б Вам рекомендував не поспішати.- особливо що стосується чиновників.
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Конкретика проста - результатом "любви к Родине" чиновників повинен бути рівень життя простих українців а не рівень життя самих чиновників. Так заведено у всіх цивілізованих країнах Світу. Я проти Зеркаль нічого не маю більше того симпатизую їй але і тільки.
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Речь идет о Елене Зеркаль и больше ни о ком . А она сделала очень и очень много для УКРАИНЫ а не для себя как чиновница!
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Зеркаль самая умная и профессиональная в МИДе после Климкина и очень опасная, в частности своей внешностью деточки -веточки Никто не ожидает, что на самом деле, это бультерьер, который рвёт свою жертву пока она подаёт признаки жизни. Тож самое и Климкин хитрожопый, циничный, мстительный и злопамятный бульдог, под маской колхозного бухгалтера. Для того, чтоб натравить весь мир против козлорыловки нужно иметь недюжие способности интригана и афериста мирового уровня. Это профи подковёрных схваток бульдогов.
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Зеркаль молодец! Чем больше слушаю, тем больше нравится!
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петины "принципы целесообразности" погубят Украину...
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Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют..
___________
Это правда снимет вопросы?
Будет отлично
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Для начала надо посадить Кучму который ради подписания договора о дружбе согласился на нынешней статус Керченского пролива и Азовского моря
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Какой бы ни был статус, рашка бы всё равно ничего бы не выполняла...
Ну, ничего, заплатят "по гамбургскому счёту" ещё сполна.
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И смысл того договора что был подписан он что привел страну к процветанию или все таки затянул обратно в ссср, уверен что второе
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з кацапами шось треба робити - якось знищувати - а потім все інше!
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Логично. Стоит в одностороннем порядке разорвать существующий договор - и возникнет "правовой вакуум". Потому что новый статус пролива возможен только при договорённости с рашкой, а она на переговорах будет исходить из позиции "Крым наш". И переговоры зайдут в тупик.
Главная проблема в том, что обычные принципы морского права в Азовском море трудноприменимы по географическим причинам. Во-первых, это малые размеры моря (нет места традиционным "зонам") и его мелководность, в результате чего приходится плавать только каналам на дне. Например, если разделить тот же пролив ровно посередине, то канал будет проходить на одной половине, а вторая будет не судоходна
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Нельзя Керченский пролив сделать международным, не отменив российско-украинский договор ,по которому и Азовское море и пролив являются ввнутренними водами
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Еще раз повторюсь скажите "спасибо" Кучме за сложившуюся ситуацию разрешить данную ситуацию можно только двумя способами :
1. военным, но он для нас пока ! неприемлем
2.Подождать пока начнет разваливаться империя на куски но это займет немало времени и тогда что то получится и с Крымом ис проливом и морем все остальные пути это глухой тупик а если и будут решения международных инстанций то параша будет ложить большой болт да говорить об этом надо и не забывайте у неё 2 арсенал ядерного оружия в мире даже с Северной Корей Трамп разговаривает и здесь опять "спасибо" Кучме
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На второй пункт какой срок отводится?
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