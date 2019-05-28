 Україна має намір домагатися міжнародного статусу для Керченської протоки, - МЗС

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародного. Це зніме дуже багато питань, які досі існують, і правову невизначеність, в тому числі - питання спекуляцій Російської Федерації про статус Керченської протоки як міністерство внутрішніх справ. Вони в своїй внутрішній риториці дійшли до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство в Керченській протоці. Тому для нас важливо зараз забезпечити подання наших інтересів саме в міжнародному арбітражі", - сказала заступниця міністра.

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Водночас, Зеркаль наголосила на важливості договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року.

"Навіть на останніх слуханнях голова трибуналу посилався на цю угоду як угоду, яке забезпечує свободу судноплавства в Керченській протоці. Тому я вважаю, що угода виконує зараз свою функцію, і Україна буде виходити у вирішенні цього питання з принципу доцільності. Угода є комплементарною до міжнародної морської конвенції", - зазначила заступник міністра.