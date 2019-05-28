 Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, у першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №8369 "Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", №8051 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Також на порядку денному парламентаріїв проекти постанов №8576 та №8292 щодо змін в адміністративно-територіальному устрої Донецької та Львівської областей.
Окрім того, депутати розглянуть у першому читанні законопроекти №6447 "Про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій", №9400 щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, №10181 щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби. У другому читанні парламентарії спробують ухвалити законопроект №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів".
Також, згідно з порядком денним, депутати мають розглянути законопроекти №9438 щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права, №9353 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування".
Також на порядку денному соціальні питання. Зокрема, законопроект №7113 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок" та №8528 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів", №6350 щодо надання відпустки усиновлювачам під час усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
На порядку денному Ради у вівторок також - розгляд у другому читанні законопроекту №7486 "Про внесення змін до закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних".
У першому читанні планують розглянути проект закону №9290 щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, №8237 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності", №8305 щодо зловживання опікунськими правами.
Верховна Рада у вівторок також планує ухвалити проект постанови №10125 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації".
Окрім того, Рада планує призначити слухання "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки", позачергові вибори сільських та селищних голів та затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2019-2023 роки.
а к умным и т.д. гадя не имеет никакого отношения
Намедни мну вычитало в закрытой ветке сайта биоэнергетиков такую любопытную инфу
Дескать, энергетика теперешней Савченко и образца 2010 не совпадает. Кроме этого, она не совпадает с энергетикой матери и сестры. Такое возможно только в случае если к нам заслали двойника Савченко. А как же мать и сестра. Просто тут фсё. Настоящая Надежда содержится в даче ФСБ и если родственники не согласятся на подмену, то её уничтожат. Возможно, подкрепили это соглашение, материальными благами. Ничего нового, супруга путина Людмила, до недавнего времени скрывала, что настоящего путина образца 2002г, убили в 2011 году.
Нуно, СБУ срочно провести верификацию личности Савченко, в том числе и на генетическом уровне. Потому что у ней изменился цвет глаз с зелёных на голубые. И это дело государственных принципов
А Вас?