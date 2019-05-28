 Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, у першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №8369 "Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", №8051 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Також на порядку денному парламентаріїв проекти постанов №8576 та №8292 щодо змін в адміністративно-територіальному устрої Донецької та Львівської областей.

Окрім того, депутати розглянуть у першому читанні законопроекти №6447 "Про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій", №9400 щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, №10181 щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби. У другому читанні парламентарії спробують ухвалити законопроект №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів".

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Також, згідно з порядком денним, депутати мають розглянути законопроекти №9438 щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права, №9353 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування".

Також на порядку денному соціальні питання. Зокрема, законопроект №7113 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок" та №8528 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів", №6350 щодо надання відпустки усиновлювачам під час усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

На порядку денному Ради у вівторок також - розгляд у другому читанні законопроекту №7486 "Про внесення змін до закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних".

У першому читанні планують розглянути проект закону №9290 щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, №8237 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності", №8305 щодо зловживання опікунськими правами.

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Верховна Рада у вівторок також планує ухвалити проект постанови №10125 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації".

Окрім того, Рада планує призначити слухання "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки", позачергові вибори сільських та селищних голів та затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2019-2023 роки.