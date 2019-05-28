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 Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок у другому читанні спробує ухвалити законопроект №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів".

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, у першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №8369 "Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", №8051 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Також на порядку денному парламентаріїв проекти постанов №8576 та №8292 щодо змін в адміністративно-територіальному устрої Донецької та Львівської областей.

Окрім того, депутати розглянуть у першому читанні законопроекти №6447 "Про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій", №9400 щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, №10181 щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби. У другому читанні парламентарії спробують ухвалити законопроект №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів".

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Також, згідно з порядком денним, депутати мають розглянути законопроекти №9438 щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права, №9353 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування".

Також на порядку денному соціальні питання. Зокрема, законопроект №7113 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок" та №8528 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів", №6350 щодо надання відпустки усиновлювачам під час усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

На порядку денному Ради у вівторок також - розгляд у другому читанні законопроекту №7486 "Про внесення змін до закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних".

У першому читанні планують розглянути проект закону №9290 щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, №8237 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності", №8305 щодо зловживання опікунськими правами.

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Верховна Рада у вівторок також планує ухвалити проект постанови №10125 "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації".

Окрім того, Рада планує призначити слухання "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки", позачергові вибори сільських та селищних голів та затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2019-2023 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129201
 
   
 Топ коментарі
 
тебе не хватает таблеток от жадности Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 5118
а к умным и т.д. гадя не имеет никакого отношения
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тебя тупости не хватает? или крови?
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Мне не хватает честных,порядочных,справедливых,умных,профессиональных людей в парламенте Украины,мне не хватает достойной власти ,мне не хватает фабрик,заводов,газет,пароходов,дорог,мостов и многого,многого другого. Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 1268
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Мне не хватает честных,порядочных,справедливых,умных,профессиональных людей в парламенте Украины,мне не хватает достойной власти ,мне не хватает фабрик,заводов,газет,пароходов,дорог,мостов и многого,многого другого. Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 1268
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тебе не хватает таблеток от жадности Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 5118
а к умным и т.д. гадя не имеет никакого отношения
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Странно, а зачем же тогда главнокомандующий пэтя вручил ей звезду Героя Украины а все мартышки в зРаде носили футболки с её портретом Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 246неувязочка... Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 1365
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люди склонны ошибаться. вот недавно вообще зелёную соплю президентом выбрали... так что оно после этого перестало быть тем, чем оно есть? отнюдь.
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Это хорошо,что мы наконец-то выяснили тайну твоего появления на свет .. Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 9472я то предполагал ,что это какой-то генный сбой или мутацию а тут выясняется ,что просто ошибка .. Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 8572
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ну ты, стахановец, хоть слегка в тему попадай. нельзя ж такую откровенную халтуру гнать. премию снимут. Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 5243
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Снимут ? Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 10000Так уже сняли во втором туре Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 10000Других премий мне не надо ...
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держи талончик и береги здоровье: ветер с Финского залива в начале лета бывает коварным.
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фуу,какое старьё Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 9330видимо ты совершенно не способен к развитию ,удивительным открытиям и новым познаниям Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 5948ты застрял в своей парадигме идиота и раздаёшь талончики направо и налево ,может до болезни ты кондуктором был ... Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 287
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Обманула Надя и Президента, и народ Украины . Обманула его ожидания. Да и насчет голодовки наверно обманула.
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Репост

Намедни мну вычитало в закрытой ветке сайта биоэнергетиков такую любопытную инфу
Дескать, энергетика теперешней Савченко и образца 2010 не совпадает. Кроме этого, она не совпадает с энергетикой матери и сестры. Такое возможно только в случае если к нам заслали двойника Савченко. А как же мать и сестра. Просто тут фсё. Настоящая Надежда содержится в даче ФСБ и если родственники не согласятся на подмену, то её уничтожат. Возможно, подкрепили это соглашение, материальными благами. Ничего нового, супруга путина Людмила, до недавнего времени скрывала, что настоящего путина образца 2002г, убили в 2011 году.
Нуно, СБУ срочно провести верификацию личности Савченко, в том числе и на генетическом уровне. Потому что у ней изменился цвет глаз с зелёных на голубые. И это дело государственных принципов
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Так она же отказалась кровь сдавать . А насильно нельзя , не имеет юридической силы.
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Я считаю, что по результатам суда, после суда, президент должен лишить Надю звания Герой Украины. Статья у нее антигосударственная. Это не драка и не дтп.
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По результатам суда окажется,что невиноватая Надя а обвинения ложны ..
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Мене дуже хвилює питання: А шо там в кацапів? Рада сегодня рассмотрит изменения к военным стандартам, обращение о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин - Цензор.НЕТ 2493
А Вас?
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мне тоже неприятно, что там давно ничего не взрывалось, не падало и т.д. Рада сегодня рассмотрит изменения к военным стандартам, обращение о нарушении прав коренных народов в РФ и повышение соцзащиты беременных женщин - Цензор.НЕТ 6925
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Судьбоносная повестка дня ...и вообще реформаторская ВР .Один спикер чего стоит , как издевательство над здравым смыслом.Кравчук,Мороз,Плющ просто чурбаны рядом с Парубием.Не зря ему пообещали место в "новой" партии Порошенко.Ценный кадр .
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Да они там друг друга стоят. Пагубий, Югик, Трупчинов, Пашинский, козак Гаврилюк... Продолжать можно долго. Справки у всех есть?
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На России коренные народы обижены,опущены,ущемлены
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А какое нам дело до бурятов и прочих чукчей? Рада сьогодні розгляне зміни до військових стандартів, звернення про порушення прав корінних народів у РФ і підвищення соцзахисту вагітних жінок - Цензор.НЕТ 4864
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А меня волнует судьба кореного народа русских в РФ!
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Українці - це поляни, деревляни, сіверяни і т.д. і т.п...а русскіє (національність(?), яку створив Джугашвілі), від кого походять? від Пушкіна? де етнічні межі поселення цих русскіх? чому ніколи не було і не планується держави русскіх? як по мені, то савєцкіі русскіх вже ТАМ зачекалися...
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Ну российскую Думу волнует же украинцы в Украине и вопрос украинского языка в Украине
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А права українців, як корінного народу значної частини території Російської Федерації, у Російській Федерації не порушуються?
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Это да. Украинцев в Сибирь ссылали начиная с 1600 -х годов. Они там поселения организовывали, казачьи крепости. Это считается коренным народом Сибири?
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Не, украинцы в Сибири не коренные. ИТут речь идет о коренных. А это всевозможные палеоазиаты и кавказцы.
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блеать. коренных народов РФ. нарушают права. А как же с коренным народом Украины? Все в порядке? Сколько этнических украинцев в 10ке самых богатых украинцев?
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Именно поэтому принят закон о государственном языке украинском . А что касается богатства , так это личная работа в бизнесе. Государство не определяет этнический состав богачей. Как пойдет. Оно только налоги определяет, и для всех без учета национальности .
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снимайте неприкосновенность. меняйте выборчий кодекс. импичмент и след. комиссии. вводите высшую меру за коррупцию. и тогда ВСУ окрепнет до уровня способного поставить точку в победе над врагом. а, сейчас советские принципы бумагомарания работают на врага.
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Ну тогда почему не спрашибали у Вальцмана где взял деньги на приобретение фабрики К. Марска, не спрашивали Ахметова, Суркисов, Фирташа и тп. Они могут показать налоги с 90-91г и отчитаться? Изчначально были неравные условия, и это никакой не бизнес. Это дерибан. Эти евреи не платили ничего в казну с доходов, украли все что можно, А теперь вам говорят открывайте бизнес. Гордон признавался что до 96г не платил налоги, тк никто не платил. Хорошее обьяснение. МНогие платили как полагается. А теперь украинцы холуи и еврейской "элиты" и себя же в стране. Можно говорить на мове, ходить в вышиванке и быть ***** антиукраинской- Причем тут закон о государственном языке?
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Порошенко - этнический украинец. Никого с фамилией Вальцман у него нет в роду. Это все брехня российская. Поэтому как раз здесь ты попал пальцем в небо - есть украинец среди богачей - Порошенко.
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Если Порошенко с рождения носит фамилию Порошенко- это не значит что он украинец. Я читал что его отец изменил фамилию при оформлении брака на фамилию жены. И етественно дети с рождения носят фамилию Порошенко. Есть ген еврейства, который легко определить в евреях. Но кто ж на такое пойдет))
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Я могу тебе до прадедушки его фамилию написать: нет такой фамилии. Его родители: отец - Порошенко, мать- Григорчук; дедушка по отцу - Порошенко, бабушка - Руденко; прадедушка по отцу - Порошенко, прабабушка - Иваненко .
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Хрен с ним этим импичментом и недоторканностью..... Сколько важнейших тем и как мало времени. А еще про мамонтов и динозавров ни слова не сказали
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Если Порошенко с рождения носит фамилию Порошенко- это не значит что он украинец. Я читал что его отец изменил фамилию при оформлении брака на фамилию жены. И етественно дети с рождения носят фамилию Порошенко. Есть ген еврейства, который легко определить в евреях. Но кто ж на такое пойдет.
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Нет такой фамилии в родословной Порошенко. Его родители: отец - Порошенко, мать- Григорчук; дедушка по отцу - Порошенко, бабушка - Руденко; прадедушка по отцу - Порошенко, прабабушка - Иваненко .
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Нелогично: если бы Попошенко был евреем, то зачем он так беспокоится об армії, віре, мові? Вот например Зеленский - этнический еврей, и он не очень волнуется о Томосе в православии и украинском языке как государственном.
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Рада уже ничего не рассмотрит. Посмотрел заседание. Пустой зал и вещают сепары на трибуне. Там уже все поняли, ищут нового хозяина или работу.
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