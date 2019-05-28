EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  12375  223
Все про:Зеленський (1453) проекти (33)

 Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт"

Команда Зеленського запустила beta-версію проекту LIFT, у межах якого, за ідеєю авторів, мають об'єднатися кваліфіковані фахівці та інновації, щоб "забезпечити позитивні зміни в країні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні команди Зеленського в Facebook.

"Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін! Ми запускаємо beta-версію проекту LIFT: https://lift.net.ua/. Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, до проекту може долучитися будь-хто: "Ми об'єднали кращі рекрутингові компанії і фахівців, які будуть ретельно стежити за процесом відбору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський

На думку ініціаторів проекту, LIFT як інноваційна платформа допоможе:
- знайти вакансію, стати фахівцем і працювати на зміни країни;
- розповісти ідею, яка вирішить складні питання або буде корисною для країни;
- презентувати продукт, який принесе позитивні зміни на державному рівні.

Запрошуються всі: команда Зеленського запустила соціальний ліфт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129199
 
   
 Топ коментарі
 
Ліфт - це той на якому моторолу покатали.
 показати весь коментар
 
Уборщицы, водители, секретари и курьеры не могут быть заполнены сотрудниками "95-го" квартала.....нужны новые лица... Приглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт" - Цензор.НЕТ 1045
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Ви - не народ України. Ви липко-коричнева купка шанувальників мародера.
 показати весь коментар
 
Проза жизни в том, что умные всегда в меньшинстве...
 показати весь коментар
 
 
Помнится был один недочеловечек в лугандонии,с лифтом совершенно не сдружился ,как бы с ЗЕлюком чего не вышло!)))))
 показати весь коментар
 
так цей ліфт вже на всю силу працює, засновники та сценаристи 95 кварталу вже приїхали на верхні поверхи, а оголошення про його роботу , це інфа для лохів.
 показати весь коментар
 
 
В этот "лифт" кроме Юзика из Кв95 больше никто не поместится.
 показати весь коментар
 
Какое то безграмотное чмо ваяло сей сайт лифта...

Кто переведет с зебильно...что означает вот это предложение??
Соціальний ліфт відкрито!
Станьте частною командиром, подъезжайте идемю, презентуйте готовый продукт
 показати весь коментар
 
 
А вот это..??
ЛИФТ - проект Команди Зеленого, проходящий в собачьих рядах спецназа и инновации. Внедрение позитивных взглядов на украинский и национальный комплексный культурный розвиток.
 показати весь коментар
 
 
А это...??
Вступление в команду по коже, что нужно сделать, чтобы сыграть команду, пока не закончился проект
 показати весь коментар
 
 
А это вообще шедевр....написано не просто по зебильному...а еще и зебильным алфавитом...
Выезд корупційної и бюрократичної складової відборі
 показати весь коментар
 
 
Простите...а что они предлагают разорвать ..??
Інноваційна платформа, яка по-новому розривить моживості нашої країни
 показати весь коментар
 
 
Зебени застряли...на полу.... Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 2058
* * * * * * * * * * * * * * * - Принимая во внимание тот факт, что ваша семья застряла на полу и ревизии. *
 показати весь коментар
 
на ліфтє вже прієхалі каламойский, богдан, разумков. тепер ліфт можна відключити.
 показати весь коментар
 
 
Юзика сейчас поднимут...и выключат....если сам не сгорит во время подьема такой тушки.... Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 6189
 показати весь коментар
 
 
Лифт в подземелье ? Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт" - Цензор.НЕТ 5136 У нас достаточно специалистов во всех отраслях и миллионы идей.Надо создавать условия и платформу для релизации этих идей,чтобы специалисты не мотались по всему миру а работали дома
 показати весь коментар
 
Глядя на эту поделку...которую товаришЧи зебени громко назвали сайтом проекта.....становится понятно....что они тупо спионерили где то шаблон сайта....и у них не хватили мозгов его даже нормально превести....
Тексты полный бред....как гугл преводчик перевел...так все и написано.... смесь украинского и рускаГа....
Бред в тексте....

1.Приведите короткий описательный текст (не более 500 символов).
2.Ми хочемо бачити:3.Назву проекту;
4.Його суть та мета;
5.Чим проект может быть полезен для всех, кто хочет питаться и пить;
6.Признаться в напряженной обстановке, и ваш проект должен быть проверен аудитором. *
 показати весь коментар
 
Мы в один город приехали. Не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал. "Приезжайте в наш город, вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе". Так упрашивал - мы поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а по приглашению.
 показати весь коментар
 
 
Домашние яйца...для кожных покровов.... это шедевр... А розовые продукты ...это наверное и есть те самые влажные мечты зебеней...

Проект «Командиры Зеленого», платформа, готовая к отправке для новых людей: новые люди на национальном и социальном уровне, инновационные идеи и розовые продукты, такие как домашние яйца для кожных покровов Украины.ВІДГУКНУТ
 показати весь коментар
 
Наші предки вже бачили один "соціальний ліфт". Під французький шлягер "кто бьіл ничем, тот станет фсєм".
 показати весь коментар
 
 
Это блоХер о рассказал как ему платят и сколько..?? Почему умолчал кто платит..?? Беня...лично..или кто то из зебеней...??
 показати весь коментар
 
 
Є ідея!!!!! Пропоную заповнювати вільні місця в команді "Квартал 95" теж за допомогою ліфта, фунікулера, канатної дороги або ескалатора! Голосуймо ЗЕ!
 показати весь коментар
 
 
Шо ж так вату корежит то, шо ахметорошеновских сепаров от корыта сунут ))))
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт"
 
 
 
 
 
 вгору