 Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні команди Зеленського в Facebook.
"Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін! Ми запускаємо beta-версію проекту LIFT: https://lift.net.ua/. Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, до проекту може долучитися будь-хто: "Ми об'єднали кращі рекрутингові компанії і фахівців, які будуть ретельно стежити за процесом відбору".
На думку ініціаторів проекту, LIFT як інноваційна платформа допоможе:
- знайти вакансію, стати фахівцем і працювати на зміни країни;
- розповісти ідею, яка вирішить складні питання або буде корисною для країни;
- презентувати продукт, який принесе позитивні зміни на державному рівні.
Кто переведет с зебильно...что означает вот это предложение??
Соціальний ліфт відкрито!
Станьте частною командиром, подъезжайте идемю, презентуйте готовый продукт
ЛИФТ - проект Команди Зеленого, проходящий в собачьих рядах спецназа и инновации. Внедрение позитивных взглядов на украинский и национальный комплексный культурный розвиток.
Вступление в команду по коже, что нужно сделать, чтобы сыграть команду, пока не закончился проект
Выезд корупційної и бюрократичної складової відборі
Інноваційна платформа, яка по-новому розривить моживості нашої країни
* * * * * * * * * * * * * * * - Принимая во внимание тот факт, что ваша семья застряла на полу и ревизии. *
Тексты полный бред....как гугл преводчик перевел...так все и написано.... смесь украинского и рускаГа....
Бред в тексте....
1.Приведите короткий описательный текст (не более 500 символов).
2.Ми хочемо бачити:3.Назву проекту;
4.Його суть та мета;
5.Чим проект может быть полезен для всех, кто хочет питаться и пить;
6.Признаться в напряженной обстановке, и ваш проект должен быть проверен аудитором. *
Проект «Командиры Зеленого», платформа, готовая к отправке для новых людей: новые люди на национальном и социальном уровне, инновационные идеи и розовые продукты, такие как домашние яйца для кожных покровов Украины.ВІДГУКНУТ