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Все про:Мексика (20) МЗС (1754) безвізовий режим (768) Погорельцев (8)

 Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС

Вчора, 27 травня, вперше в історії офіційні Київ і Мехіко провели повномасштабні переговори з консульських питань.

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев заявляє, що Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів з метою скасування візових вимог до громадян обох країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

27 травня вперше в історії проведено повномасштабні переговори між Україною та Мексикою з консульських питань. Зокрема, головне питання переговорів - скасування візових вимог для громадян України та Мексики.

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"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", - повідомив Погорельцев.

"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", - зазначив Погорельцев.

Як повідомлялося, 8 травня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129198
 
 
 Топ коментарі
 
з кацапами в нас також "безвіз", курва. Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 3076
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От якби зробили кацапським уєздом, не доведи Боже, то ви б більше зраділи Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 6455
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От якби зробили кацапським уєздом, не доведи Боже, то ви б більше зраділи Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 6455
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з кацапами в нас також "безвіз", курва. Украина на финише переговоров о безвизе с Мексикой, - МИД - Цензор.НЕТ 3076
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ну как сказать...
одного кацапа недавно довёл до истерики, когда доказал, что украинский паспорт стоит больше, чем книжица с курицей-мутантом..... Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС - Цензор.НЕТ 5972
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Через Мексику очень удобно в США заезжать, теперь уже точно ни какие стены Трампу не помогут...
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Та да, можна вже їхати, текілу пить?
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Это конечно сильный безвиз, оттуда в США пёхом можно просочиться
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А Америка от них вторую китайскую стену строит.
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українці прийдуть в Мексику і через суд Печерський стіну похирять.
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За лысого на МИД поставят и все исправят. Выездные визы.
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Все в Мехико друзья ,на стадионе Ацтека встречаемся по субботам и воскресеньям .. Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС - Цензор.НЕТ 3019
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Молодец Зе!
Неделю у власти и уже безвиз с Мексикой!!! Вот это, я понимаю работа!!! Даешь безвиз с Зимбабве, вам же тикать надо же будет куда-нибудь!
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Ну тепер зручніше буде кокс з Мексики возить )))
Взагалі скільки людей з України щороку відвідує Мексику? Мабуть тис 5 максимум, бо це дохрена далеко і дорого.
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Причем здесь то,сколько людей посещают страну ？Это просто повышает рейтинг Украинского паспорта.Чем больше стран с безвизом,тем выше рейтинг.
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