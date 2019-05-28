 Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев заявляє, що Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів з метою скасування візових вимог до громадян обох країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

27 травня вперше в історії проведено повномасштабні переговори між Україною та Мексикою з консульських питань. Зокрема, головне питання переговорів - скасування візових вимог для громадян України та Мексики.

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"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", - повідомив Погорельцев.

"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", - зазначив Погорельцев.

Як повідомлялося, 8 травня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.





