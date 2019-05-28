 Україна на фініші переговорів про безвіз із Мексикою, - МЗС

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев заявляє, що Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів з метою скасування візових вимог до громадян обох країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
27 травня вперше в історії проведено повномасштабні переговори між Україною та Мексикою з консульських питань. Зокрема, головне питання переговорів - скасування візових вимог для громадян України та Мексики.
"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", - повідомив Погорельцев.
"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", - зазначив Погорельцев.
Як повідомлялося, 8 травня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
одного кацапа недавно довёл до истерики, когда доказал, что украинский паспорт стоит больше, чем книжица с курицей-мутантом.....
Неделю у власти и уже безвиз с Мексикой!!! Вот это, я понимаю работа!!! Даешь безвиз с Зимбабве, вам же тикать надо же будет куда-нибудь!
Взагалі скільки людей з України щороку відвідує Мексику? Мабуть тис 5 максимум, бо це дохрена далеко і дорого.