 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Мін'юсту Павло Петренко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Гендерні квоти на виборах – це більше, ніж про розподіл місць у парламенті. Це про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків.
Ми можемо пишатись, що у нинішньому скликанні Верховної Ради найвищий відсоток жінок за всю історію незалежності – 11,5%. Тим не менше, середній показник у світі – 23%. У скандинавських країнах, які традиційно очолюють рейтинги рівня життя у світі, – 40% і більше. Нам точно є, куди зростати", - написав він.
За його словами, 52% населення України – жінки, 60% виборців - теж жінки: "Вони заслуговують більш широкого представництва на виборних посадах".
"Закликаю парламент підтримати Законопроект 1456 щодо 30% виборчої квоти для жінок.
Депутати VIII скликання Верховної Ради прийняли багато дійсно реформаторських законів. Впевнений, у народних обранців вистачить політичної волі зробити ще один крок назустріч прогресивним змінам та справедливості", - резюмував Петренко.
Если боритесь за равноправие, то и должно быть равноправие.Женщина то или мужчина, они должны попасть на то или иное место не по квоте, а благодаря способностям! Никто не мешает партиям привлекать в свои ряды больше толковых женщин, сделайте праймерис....и все будет открыто и справедливо.
PS Раз уж пошла такая жара, давайте и в шахты женщин по квоте засунем. хочу-нехочу не канает - так положено!
"Бляха-муха" -- квоту одобряэ....))
Те женщины, которые хотят в Раду, те идут и даже проходят. Вон, на Юлю посмотрите.
А если избиратели выберут женщин меньше 30%, то что, объявлять выборы недействительными?
А если выберут одних женщин, то как быть с правами мужчин? Давайте установим квоты и для мужчин.
А может, поделим Раду на мужскую и женскую половину и будем проводить выборы по двум спискам, мужскому и женскому? Так это все равно, что расписаться в неполноценности женщин, типа без "костылей" они не способны ничего добиться. И если в спорте это понятно, т.к. женщины изначально физически слабее мужиков, то тут мы распишемся в социальной неполноценности женщин.
второй - квоты на баб в парламенте
Уже коробит от этих тварей.
" почему из-под прокси, кстати?" - нервы сдают видя навалу проплаченных соевых тварей (не против прихильників Порошенко, а именно от проплаченных коробит)
ну меня и банят регулятерно. Потому и из под прокси.
"проплаченность" - не обязательно получение наличными за посты.
"проплаченность" - это паразитирование в том или ином виде на или возле нечестных схем, и, следовательно, сопротивление наведению порядка (в том числе замусориванием лживыми постами форумов)...
а если развить твой тезис, то непроплаченных вообще не останется: ведь корнем симпатий к той или иной политсиле является личный интерес? не? тогда ведь те, кто повелись на обещания пособий, к примеру, тоже проплачены?
логично...
тогда формулирую так:
- мне симпатичны люди стремящиеся соблюдать общечеловеческие нормы морали и культуры;
- мне неприятны люди осознанно пытающиеся паразитировать на других;
хотя если не будет вторых - то не будет эволюции.
общий вывод - всё есть так, как должно быть.
тогда вопрос самому к себе - а чем я недоволен?
спасибо.
удачи.
Набридло охоронців та водіїв навколо себе бачити, приспічило повій з ескорт-послуг та секретарок.
На землі 3,5 мільярди чоловіків, жоден з яких не може народити дитину. Чому ж жінки відмовляються від того, що їм Богом призначено, що можуть лише вони, щоб робити те, що є кому робити і без них?
Никто не обратил внимания, что на таких скриншотах в основном всегда женские аккаунты? Когда я (автор текста) мониторил группы за Зеленского - тоже чаще всего непонятные дифирамбы разводили однотипные женские аккаунты. Причем это было похоже именно на работу ботов, под каждым постом бессвязные сообщения вроде "мы вам верим", "у вас все получится!", "Народ с вами, Владимир Александрович!"...
Может, все-таки лучше с умными мужчинами дело иметь?
Типова демагогія. І порушення базових норм конституції
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно - политической и культурной деятельности
, пердунів та засранців!
Пройшов медкомісію і ЗНО-балатуйся.Не пройшов-іди додому.Не зважаючи,чоловік ти чи жінка