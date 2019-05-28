EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1553  82
Все про:вибори (3865) квоти (67) Мін'юст (588) гендерні проблеми (44) Петренко Павло (352)

 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок

Жінки становлять 60% виборців в Україні, і вони заслуговують більш широкого представництва на виборних посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Мін'юсту Павло Петренко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Гендерні квоти на виборах – це більше, ніж про розподіл місць у парламенті. Це про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків.

Ми можемо пишатись, що у нинішньому скликанні Верховної Ради найвищий відсоток жінок за всю історію незалежності – 11,5%. Тим не менше, середній показник у світі – 23%. У скандинавських країнах, які традиційно очолюють рейтинги рівня життя у світі, – 40% і більше. Нам точно є, куди зростати", - написав він.

За його словами, 52% населення України – жінки, 60% виборців - теж жінки: "Вони заслуговують більш широкого представництва на виборних посадах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив набирати для навчання у військових ліцеях дівчаток

"Закликаю парламент підтримати Законопроект 1456 щодо 30% виборчої квоти для жінок.

Депутати VIII скликання Верховної Ради прийняли багато дійсно реформаторських законів. Впевнений, у народних обранців вистачить політичної волі зробити ще один крок назустріч прогресивним змінам та справедливості", - резюмував Петренко.

60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129194
 
   
 Топ коментарі
 
Очередной бред. Быть тзбранным- это ПРАВО, а не обязанность. Поэтому никаких квот не должно быть. Ни у женщин , ни у мужчин Избиратель не смотрит на половую принадлежность. Установление квот для кого бы то ни было - это уже нарушение.
 показати весь коментар
 
Что за чушь?
Те женщины, которые хотят в Раду, те идут и даже проходят. Вон, на Юлю посмотрите.

А если избиратели выберут женщин меньше 30%, то что, объявлять выборы недействительными?

А если выберут одних женщин, то как быть с правами мужчин? Давайте установим квоты и для мужчин.

А может, поделим Раду на мужскую и женскую половину и будем проводить выборы по двум спискам, мужскому и женскому? Так это все равно, что расписаться в неполноценности женщин, типа без "костылей" они не способны ничего добиться. И если в спорте это понятно, т.к. женщины изначально физически слабее мужиков, то тут мы распишемся в социальной неполноценности женщин.
 показати весь коментар
 
раз уж пошла такая пьянка, то этнические украинцы это 77% населения..даёшь и тут квоты..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Очередной бред. Быть тзбранным- это ПРАВО, а не обязанность. Поэтому никаких квот не должно быть. Ни у женщин , ни у мужчин Избиратель не смотрит на половую принадлежность. Установление квот для кого бы то ни было - это уже нарушение.
 показати весь коментар
 
 
Стопудово!
Если боритесь за равноправие, то и должно быть равноправие.Женщина то или мужчина, они должны попасть на то или иное место не по квоте, а благодаря способностям! Никто не мешает партиям привлекать в свои ряды больше толковых женщин, сделайте праймерис....и все будет открыто и справедливо.
PS Раз уж пошла такая жара, давайте и в шахты женщин по квоте засунем. хочу-нехочу не канает - так положено!
 показати весь коментар
 
 
согласна на всен 500%! бред от покращунов -квоты на 45 -ти летних и тд... очередная кормушка для проверяющих
 показати весь коментар
 
А если она -- феерическая дура?
"Бляха-муха" -- квоту одобряэ....))
 показати весь коментар
 
Що за комуняцький-соціалістичний фемінізм?
 показати весь коментар
 
 
Что за чушь?
Те женщины, которые хотят в Раду, те идут и даже проходят. Вон, на Юлю посмотрите.

А если избиратели выберут женщин меньше 30%, то что, объявлять выборы недействительными?

А если выберут одних женщин, то как быть с правами мужчин? Давайте установим квоты и для мужчин.

А может, поделим Раду на мужскую и женскую половину и будем проводить выборы по двум спискам, мужскому и женскому? Так это все равно, что расписаться в неполноценности женщин, типа без "костылей" они не способны ничего добиться. И если в спорте это понятно, т.к. женщины изначально физически слабее мужиков, то тут мы распишемся в социальной неполноценности женщин.
 показати весь коментар
 
 
Никаких квот не должно быть, иначе это не демократия.
 показати весь коментар
 
 
Когда уже до квоты педикам дойдём? Петренко должен в неё попасть!
 показати весь коментар
 
 
Їх і без квот в раді на даний момент - більшість.
 показати весь коментар
 
 
раз уж пошла такая пьянка, то этнические украинцы это 77% населения..даёшь и тут квоты..
 показати весь коментар
 
 
За даними перепису населення 2001 року, етнічні українці становлять 77,8 % населення. Етнічними меншинами є росіяни (17,3 %), білоруси (0,6 %), молдовани (0,5 %), кримські татари (0,5 %), болгари (0,4 %), угорці (0,3 %), румуни (0,3 %), поляки (0,3 %), євреї (0,2 %), вірмени (0,2 %), греки (0,2 %) і татари (0,2 %).[132]
 показати весь коментар
 
 
тогда понятно. Сегодня наверное другие цифры, но пропорция остнется.
 показати весь коментар
 
Пропорции изменятся в сторону увеличения этнических украинцев, поскольку отошел Крым и Луганда не участвует - там большая часть населения относила себя к лишнехромосомному этносу
 показати весь коментар
 
 
Ну от в нас введені квоти української мови на ТБ якраз відповідають цьому показнику. Але ж ватна меншість все одно виє!
 показати весь коментар
 
 
ну это две большие разницы. в первом случае мне фишка более чем понятна, во втором - хочется материться.
 показати весь коментар
 
Какой случай первый, а какой второй?
 показати весь коментар
 
первый - квоты украинского языка в СМИ
второй - квоты на баб в парламенте
 показати весь коментар
 
 
Черепа будем мерять? Или по размеру носа определять?
 показати весь коментар
 
 
У нас выбирают не по гендерному признаку, по бабкам и лозунгам на плакатах.
 показати весь коментар
 
 
Есть хорошие деньги-придумают дорогие креативщики хорошие слована плакат, нет денег-придумают фигню, стьідно и написать будет
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Уберите наконец этих соевых гнид!
Уже коробит от этих тварей.
 показати весь коментар
 
 
в аптеках элениум кончился? почему из-под прокси, кстати?
 показати весь коментар
 
 
"в аптеках элениум кончился? " - самовнушением стараюсь держать себя...

" почему из-под прокси, кстати?" - нервы сдают видя навалу проплаченных соевых тварей (не против прихильників Порошенко, а именно от проплаченных коробит)
ну меня и банят регулятерно. Потому и из под прокси.
 показати весь коментар
 
отдельная тема...
"проплаченность" - не обязательно получение наличными за посты.
"проплаченность" - это паразитирование в том или ином виде на или возле нечестных схем, и, следовательно, сопротивление наведению порядка (в том числе замусориванием лживыми постами форумов)...
 показати весь коментар
 
я не о том. меняю формулировку: с чего ты взял, что "проплаченных" очень много? ты ж ни про кого ничего надёжно не знаешь. у тебя перед глазами только их слова.

а если развить твой тезис, то непроплаченных вообще не останется: ведь корнем симпатий к той или иной политсиле является личный интерес? не? тогда ведь те, кто повелись на обещания пособий, к примеру, тоже проплачены?
 показати весь коментар
 
 
" ... ведь корнем симпатий к той или иной политсиле является личный интерес "
логично...

тогда формулирую так:
- мне симпатичны люди стремящиеся соблюдать общечеловеческие нормы морали и культуры;
- мне неприятны люди осознанно пытающиеся паразитировать на других;

хотя если не будет вторых - то не будет эволюции.

общий вывод - всё есть так, как должно быть.

тогда вопрос самому к себе - а чем я недоволен?


спасибо.
удачи.

 показати весь коментар
 
 
Ну, тоді давайте будемо виділять квоти на "селян", "ЛГБТ-шників", "слюсарів-водопровідників", військових, "поліцаїв", "бандюків"... Вони теж складають якийсь процент виборців...
 показати весь коментар
 
 
Слюсарів і водопроводників не можна, їх квота в Раді буде постійно зменшуватися, а в польському Сеймі збільшуватися.
 показати весь коментар
 
 
Якщо вони - громадяни Польщі - будь ласка... Думаю, поляки "будуть в захваті"...
 показати весь коментар
 
Может мужиков и рожать заставит? Ну равноправие же.
 показати весь коментар
 
 
Зачем заставлять, если можно квоту выделить?! 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок - Цензор.НЕТ 5763
 показати весь коментар
 
 
Ну що за маячня? 60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок - Цензор.НЕТ 811
Набридло охоронців та водіїв навколо себе бачити, приспічило повій з ескорт-послуг та секретарок.
 показати весь коментар
 
 
Благодаря таким вот идиотским лозунгам здравая идея возрождения Украины имеет отпугивающий запах
 показати весь коментар
 
 
Ага, тільки от "українці" різні бувають... Захарченко, Чалий (кримський), Медведчук і Шуфрич - "теж українці"...
 показати весь коментар
 
 
І біленьких має бути на 20% більше чим чорненьких. А ще з довгим волосям на 20% має бути більше чим з коротким.
 показати весь коментар
 
 
Вот так выберешь черненькую длинноволосую, а она возьмет, пострижется и покрасится в беленькую. Вот тут как раз и потребуется процедура отзыва депутата ,как не оправдавшего доверие.
 показати весь коментар
 
 
Законом заборонити краситись і під час каденції міняти стать
 показати весь коментар
 
 
Какая прелесть! "Высшие соображения" против здравого смысла. Даёшь конфедерацию женщин и мужчин и трёхпалатный (отдельно мужской, отдельно женский, плюс совет конфедерации) парламент! "Дебилы,***" (с)
 показати весь коментар
 
 
И возраст ограничить годами 25ю. Буфет там хороший, и девочки на месте не помешают.
 показати весь коментар
 
Все це ідіотизм! Кожен має робити те, для чого призначений природою.
На землі 3,5 мільярди чоловіків, жоден з яких не може народити дитину. Чому ж жінки відмовляються від того, що їм Богом призначено, що можуть лише вони, щоб робити те, що є кому робити і без них?
 показати весь коментар
 
 
Чем он там занимается, весёлый онанист.
 показати весь коментар
 
 
А Петренко сам какой ориентации? Нетрадиционной? Пассив?
 показати весь коментар
 
 
В мріях було б добре щоб був такий закон в якому пише що такі люди які носять або носили прізвища Петренко, Кононенко, Порошенко, Луценко - ніколи не потраплять до влади.
 показати весь коментар
 
 
это не совсем он. это западные партнёры это волну гонят.
 показати весь коментар
 
Вопрос:
60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок - Цензор.НЕТ 5765

Никто не обратил внимания, что на таких скриншотах в основном всегда женские аккаунты? Когда я (автор текста) мониторил группы за Зеленского - тоже чаще всего непонятные дифирамбы разводили однотипные женские аккаунты. Причем это было похоже именно на работу ботов, под каждым постом бессвязные сообщения вроде "мы вам верим", "у вас все получится!", "Народ с вами, Владимир Александрович!"...

Может, все-таки лучше с умными мужчинами дело иметь?
 показати весь коментар
 
 
а далі буде квота на брюнеток, шатенок, рудих і білявок? я - за білявок!
 показати весь коментар
 
 
а мені руденькі до вподоби! Аж млію
 показати весь коментар
 
 
Воно падло,не думает как сделать жизнь для Украинцев лучше,воно думает,как опять пукнуть в лужу своим бредом...,ну дебилы конченые...
 показати весь коментар
 
 
дайош національні квоти!!! Пропорційне Представництво!!! Годі притісняти малі народи!!! Євреї мають право на пів-депутата у Верховній Раді!!! Не менше!!! і не більше!!!
 показати весь коментар
 
 
За переписом-2001 євреїв аж 0,2% населення, на 450 рил має бути 0,9 єврея!!! Це майже цілий єврей, тільки обрізаний... по шию)))
 показати весь коментар
 
 
Как по мне, то ВР-де грех жаловаться на отсутствие женщин среди депутатов. И правительству, кстати, тоже. Что это за дебилизм, который изначально унижает женщин? По мнению минюста, женщина не способна чего-нибудь достичь своим умом и трудолюбием, а только квотами? Может, пришло время переходить на критерии профессионализма, а не гендерности?
 показати весь коментар
 
 
Так хочется не напрягаясь добиться того же, что другие добиваются путем упорного труда. Выход? Квоты!
 показати весь коментар
 
 
Давайте сделаем двухпалатный парламент, в одном женщины а в другом мужчины)
 показати весь коментар
 
 
Угу, а в парламенті Руанди жінки - 61%
Типова демагогія. І порушення базових норм конституції
 показати весь коментар
 
 
Еще один дебил не читал конституцию. Любые грендерные квоты на выборные должности прямое нарушение Конституции Украины.

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом


Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно - политической и культурной деятельности
 показати весь коментар
 
 
таково трєбованійє МВФ!!! Вот кто нами управляйєт!!!
 показати весь коментар
 
Клерківська «психологія» в усій своїй «красі»: кожен діловод свято вірить у те, що написання та перекладання («тасування») папірців цілком і повністю заміняє роботу навчених професіоналів будь-якої справи. Отже, якщо папірці, що представляють наявних людей, не «в порядку», достатньо поміняти людей виключно у тому, у чому їх папірці будуть «у порядку». Загальновідомий і широко уживаний «підхід», за влади комуняк доведений у нас до повного абсолюту - застосовуваний у першу чергу до людей, але не тільки.
 показати весь коментар
 
PS Дайош абсолютне представництво!!! Доволі гнобити пузатих, вусатих, носатих, патлатих, содомітів, пердунів та засранців!
 показати весь коментар
 
Дурня якась.До чого тут стать?Може краще б ввести спецЗНО для кандидатів,щоб визначати їх розумову здатність.І спец.медкомісію,а то на водійські права треба довідка від лікарів,а в депутати можна виходить і наркоманам,і психам .
Пройшов медкомісію і ЗНО-балатуйся.Не пройшов-іди додому.Не зважаючи,чоловік ти чи жінка
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок
 
 
 
 
 
 вгору