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Все про:напад (620) Японія (167)

 Чоловік накинувся з ножем на дітей у Японії: поранено 16 школярок, одна з них померла

18 осіб дістали ножові поранення під час нападу в японському місті Кавасакі, одна з постраждалих померла

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.

Загалом 18 осіб були поранені внаслідок нападу людини з ножем, 16 з них - школярки початкових класів. Пізніше одна з учениць померла від поранень.

Сам нападник також помер від ран, яких завдав собі.

Інцидент стався близько 7:45 ранку (1:45 за київським часом) біля станції Ноборіто в місті Кавасакі.

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Раніше повідомлялося, що загалом унаслідок нападу постраждало майже 20 осіб, серед них 13 учениць початкової школи віком від 6 до 7 років.

Нападника було затримано. За словами офіцера поліції, чоловік також вдарив себе ножем у шию і пізніше помер.

На місці події виявлено два ножі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129190
 
 
 Топ коментарі
 
скажене якесь..
шкода людей, особливо загиблу
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а мог бы на пуйла напасть, но нет зассал японец перед кацапским пенсом педофилом
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ну да, тот регулярно без охраны гуляет по улицам Японии, и пол Москвы не перекрывают, когда ему нужно вылезти из Кремля
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скажене якесь..
шкода людей, особливо загиблу
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а мог бы на пуйла напасть, но нет зассал японец перед кацапским пенсом педофилом
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ну да, тот регулярно без охраны гуляет по улицам Японии, и пол Москвы не перекрывают, когда ему нужно вылезти из Кремля
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Ага засцал, в отличии от пидлоги маккартни. Вот этот герой, не засцал и настрочил целый пост с утра.
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катцап, чо ты этим хотело сказать? иди мальчика в пупок поцелуй как твой фюрер
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Интересно Зе выскажет соболезнование?
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ага, тиха. Хіба це перший випадок в новітній історії Японії?
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Люди з захворюваннями психіки завжди були, є і будуть. В 80-х роках я став свідком, як психічно хвора бабця вдарила по голові абсолютно незнайому жінку, перехожу. Вдарила сіткою-"авоською", в якій були 4 порожні пляшки з-під кефіру. Пляшки тоді були лише скляні і товстостінні. Вдарила вона з розмаху. Я стояв від неї метрів 10, деякі люди стояли зовсім поряд, але щось вдіяти, якось перешкодити було неможливо - все сталося миттєво. Непритомну жінку зі вдавленим переломом черепа через хвилин 20 забрала "швидка". Навіть не знаю, чи жінка вижила. Бабцю забрала друга швидка, з психлікарні. Вона була повністю неадекватна, щось злісно бурмотіла, сварилася з кимось уявним...
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Наша ВР вже здається вже прийняла Закон за яким такі пацієнти переводяться на амбулаторне лікування . Точно не стану стверджувати , але десь так .
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в 90-х ще, розігнали стаціонари. Пам'ятаю, як хворі по смітникам лазили.
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Японії треба ще й вільний прдаж ножів заборонити, а то продають їх всяким без дозволу.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧоловік накинувся з ножем на дітей у Японії: поранено 16 школярок, одна з них померла
 
 
 
 
 
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