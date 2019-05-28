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 Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту доведеться об’єднуватися з іншими партіями у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність "долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на запитання, що якщо не вдасться отримати більшість у парламенті і доведеться входити в якусь коаліцію, з ким готові об'єднатися.

"Нам не важливі прізвища, нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, які лежать в основі програми. Чи готові ці партії, блоки, фракції долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що "ми не готові торгувати, як сказав Володимир Олександрович, питаннями територій, суверенітету, інших речей, які становлять основу національної безпеки України".

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"Тому для нас не пріоритет у прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті", - уточнив він.

"Звичайно, нам хотілося б однозначно і одноособово взяти відповідальність, тоді в нас виникає один підхід, бо ми взяли відповідальність, і відповідальність тільки з нас. Якщо такого не станеться, то ми готові розглядати ті пропозиції, які можуть лежати в основі реалізації тієї програми, з чим ми йдемо", - додав Стефанчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129189
 
   
 Топ коментарі
 
Идеи?

А какие идеи у шутов и марионеток? Они могут лишь корчить рожи и кривляться.

У ЗеБилов и у их кумира 170 см нет никаких идей, там полная каша в головах.
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Говорящая жопа подготавливает зелохторат перед объединением с рыгами😂
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Основная идея была свалить режим №25. Брехливого порося уже отстранили, надо работать дальше в этом направлении туннеля
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Так вот как выглядит слуга народа, а я то думал , что так кацапские попы выглядят....
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"Слуга" с голоду опухший, барин Зеленский своих лакеев плохо кормит. Услышал понимаешь от Ревы что "Украинцы много жрут" и вот он результат налицо, точнее на морде Стефанчука!..
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Да теперь ответственность лежит ТОЛЬКО НА ВАС,и если не оправдаете или начнете перекладывать на других,то спрос будет жесткий,иваше счастье если успеете смыться,но мы уж постараемся,чтобы вы не успели смыться и остались здесь НАВСЕГДА.
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Так на БЛОК ПЕТРА *********** посмотри начали с зарплаты в 6 тысяч а сейчас 65 и плюс премия!
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Не беспокойся. После дефолта у тебя не будет вообще никакой зарплаты. Тебе будет до лампочки: сколько там депутаты получают.
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Троленок учи мат часть при дефолте все деньги заработанные в УКРАИНЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ в УКРАИНУ , так что ни пидорошенко ни фирташ ни беня с ахметкой вывозить бабло из страны не смогут . В начале конечно будет нелегко но есть РЕАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЖИТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ и еще мин стеця уже скоро разгонят!!!
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Во, уже начали топить за пользу дефолта! Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 5839
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Хворий, а ну марш в палату, а то санітари піймають і сорочку одягнуть!
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Придурку, це ж хто їх заробляти буде, якщо вже половина працездатного населення по заробітках, коли все стане мертво? А, тварюко? Хто і як їх заробляти має? Чи може Беня свої вкладе? Ну, ті що награбував?
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Вкуленок,при дефолте вводиться вариант взыскания долгов со всего имущества и финансов Украины за рубежом,то есть на весь экспорт накладываются взыскания
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В целом согласен.

Можно согласиться с поправками, если в коалиции будут к примеру такие, как Шуфрич, Кернес, Труханов или Оппоблок, то этого никто не поймет.
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Раша продакшен. Вся російська ботоферма російського шпигуна Порошенка працює проти Зеленського. Хто ще не знає, за кого він буде голосувати 21го Липня?
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А согласных с идеями -73%)))
Референдум бы только провести ...
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Ідеї збанкрутувати, розвалити Україну й продати москалям?
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А є вихід інший ? Від держави Україна заявлено до Росії позовів на 100 $ ярдів, від усих відбитися нереально, значить треба виділити фонд і діяти іншими шляхами, дати гроші , буквально пів-копійки, медіабл...м і тим людям що щось можуть зробити, повирішувати, і це не адвокати
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Вже й видалили. Оперативно. нічого, повторю - головна ідея жидиків, довести країну до дефолту і задарма розтягнути, щоб все і відразу!. Ось для чого вони до влади дорвались. А 73% зЕбілів їм в тому допомагають.
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ЗЕбилы...не забудьте взять в свою команду украинофобов продажного беглого ЗЭКА он от вас мало чем отличается . Да замаскируйте его из бандита рыгоАнала потом припишите к слугам и уже видно что не украинского народа а скорее слуг бандитов - сепаратистов, слуг своих нужных олигархов и кремлёвских оккупантов....
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Пидорошенковец - на востоке УКРАИНЫ наших пацанов убивают не бандиты а торговые партнеры твоего барыги ! А в БПП половина бывших РЫГОВ и у пети в торговых партнерах ахметка ,медведчук , фирташ и еще есть сепарня рангом поменьше! Боитесь вы пидорошенковцы НАРОДА и новых лиц а терять вам есть что те МИЛЛИАРДЫ что награбили у НАРОДА УКРАИНЫ!!!
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БПП сменила название и теперь сторонники мародерства, гордо называют себя «Европейская солидарность».
Руководителем «Европейской солидарности» станет Ирина Геращенко, верная подруга одного из главных идеологов "русского мира" в Украине Вадима Новинского.Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 8630
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что нашло поддержку в народе", - сказал Стефанчук. Какие идеи? Зе-народу нужна идея чтоб провели два крана на кухню, в одном пиво, в другом Пепси.И шоб беЗплатно!
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Правильно. Сейчас, также, главное немного подрать тупорылых порохоботов. Но много на это сил не потребуется. Пройдет совсем немного времени и они исчезнут, растворятся. Как это было с рвущими у себя на груди рубашки за своих кумиров приверженцами недалекого, безвольного юща, или унесшего на форсаже свой крупный зад из Украины Януковича. Процесс еще более ускорится, когда пэдро, каких много в Бразилии, сможет рулить своим обновленным бе-пе-пе только из-за решетки не выходя из камеры.
Вот же Зеленскому досталась предыстория президентских типажей: мудило, дважды несудимый, и мародер. Где еще такое может быть.
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Их сменил уклонист и блазень?А ты в АТО был?
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Подай на него в суд как на уклониста. А потом рассчитайся с ним по другому суду так тысяч на сто за наклеп. Псдеть здесь, порохобот, это не мешки ворочать. Тут вам любая вонь проходит безнаказанно.
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Господи, и это зе-команда......, несут ахинею, морды в кадр не влазят......
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Ты наверное уже забыл или вообще не обращал внимание какая морда у твоего бухого бывшего главнокомановача.
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ты неправ, кремлебот
Порошенко честно прошёл обследование, в отличие от зелёного наркоши
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Кацап фуйловский. Бухая морда головнокомандовача не раз светилась на всех тв экранах и многих блогеров.
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Ну и что что Порошенко честно прошел обследование, зато у Зеленского, Пальчевский пальчиками. анус промасажировал...
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А у поршенко в медпункте на стадионе, который не имеет никакого отношения к анализам на наркоту, но где ему что-то честно делали, сперму брали или забыли или не поучилось?
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А "клиника" Пальчевского, который неизвестно с какого бодуна получил гражданство Украины, прямо тебе международный центр по исследованиям на наркоту! Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 3512
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Все вопросы к другу ЗЕблоида, Пальчевскому! "Исследование" проводил он... Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 2009 Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 9844 Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 9868
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А что, ЗЕблоид уже бывший главнокомандующий?! Опять откосить удалось! От жук... Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 4233
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Кацапище. Бухая то морда друга путина везде была показана, когда он несколько месяцев назад был президентом у нас в Украине. Как там товарооборот с агрессором за последний год. Раза в полтора возрос, не? А это почему так?
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А то что "фирмы" ЗЕблоида получали финансирование из рашисткого (Путинского) бюджета, это в какую задницу лезет? Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію - Цензор.НЕТ 1687
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Что же это делается, братья порохоботы. Говнофронта в раде через два месяца уже не будет. А бе-пе-пе решила теперь не быть порошенковской, кинула идола, стала европейской не помню чем. Стыдно стало иметь такого козла во главе и ему поклоняться. Тоже будет представлена с гулькин нос. А если портнов и другие раскрутят десятка два порошенковских преступлений да просветят про это народ, так вообще тяжелая картинка вырисовывается. И как же теперь жить и воровать без каалиции?
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Какие у вас идеи? Разделить и поделить? Я пока не слышал от зебилов ни одной нормальной идеи,в которую они верят. Они верят только в деньги.
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Я прочитал комментарии и понял,что зебилы меня снова удивили,впервые в мировой практике,они предлагают не ждать дефолта, а организовать его в Украине на блага 73% людей,которые за них голосовали ,надеясь на быстрое улучшение их жизни. Неужели падение гривны в 2-3 раза и соответствующее увеличение цен в 2-3 раза улучшит жизнь этих людей?. Вот ЗЕбил и его партия "Слуга народа" (Партия смеха на голодный желудок) считают,что улучшит,с чем вас и поздравляю.
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Грабли же *****! Одни и теже грабли, *****, на которые вы наступаете. Порох после победы в один тур сразу заявил, что рыгов в БПП не берут, но уже через неделю сказал брать. Набрал и чем для него всё это закончилось, да??? Теперь у команды ЗЕ то же самое... Дежавью, сплошное дежавью *****...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВажливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію
 
 
 
 
 
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