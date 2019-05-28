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 Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, поранено чотирьох найманців РФ, - штаб

27 травня збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв позиції українських захисників:

- поблизу населеного пункту Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Майорськ - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.

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Від початку поточної доби ворог один раз із мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції українських сил поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначили в прес-центрі ОС.

Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, поранено чотирьох найманців РФ, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129188
 
 
 Топ коментарі
 
жалко что ни одного наемника не зажмурили! Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ранены четверо наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8256
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Добре, що наші всі живі, а кацапські свині ще матимуть час відкинути ратиці..
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жалко что ни одного наемника не зажмурили! Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ранены четверо наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8256
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Добре, що наші всі живі, а кацапські свині ще матимуть час відкинути ратиці..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу чотири рази обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, поранено чотирьох найманців РФ, - штаб
 
 
 
 
 
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