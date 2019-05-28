 Політсила Гройсмана планує провести з'їзд наступного тижня, - Саєнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок.
"Дата попередньо є. Я думаю, що наступного тижня відбуватиметься з'їзд", - сказав Саєнко.
Відповідаючи на запитання про те, хто буде в складі такої політсили, Саєнко зазначив, що це будуть молоді люди з досвідом.
"Шукатимемо тих людей, які сповідують правильні демократичні, європейські цінності, вміють і знають, як це робити. Думаю, що команда буде досить молодих професіоналів", - розповів міністр.
Саєнко не відкидає, що в команді Гройсмана можуть бути кілька представників чинного уряду.
"Слуга не своего народа" имеет общий электорат с Опоблоком-Регионалами и другими партиями руського мира...
🤣🤣🤣
🐷ботики, ви "політсилу" підтримуєте??
🤔
а если наследственные воры великорошении - то ваще фсе - у них экстаз
НБУ продолжит долговые выплаты из валютных резервов, при этом скупая $ на межбанке, поэтому возможен плавный рост.
Также проекты Киев/Хмельницкий/Винница/Днепр и другие переведены в режим "стоп"-"малый ход" в т.ч. и финансирование банками.
До возможного дефолта Украины (по оценкам экономистов) - около полугода - это в зависимости, какой парламент выберем.
А там режим "off" может настать моментально, по щелчку рубильника.
И последняя новость: "Секретарь РНБО - Украина попросит МВФ о новой программе".
Это не смертельно, это даже интересно, как эти пингвины сейчас будут перед зелебобами групповой художественный секс на льду демонстрировать. О визжании Бени о дефолте и болт от МВФ без дефолта.
да в 90-е неплатежи были меньше
Надо называть всё прозаичнее и яснее, более приземлённо и своими именами. Например "Стратегия министров в отставке", "Солидарность экс-депутатов". Тогда хотя бы становится понятно и ясно о ком идёт речь.