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 Політика України
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Все про:з'їзд (58) Гройсман (3373)

 Політсила Гройсмана планує провести з'їзд наступного тижня, - Саєнко

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, який має намір йти на парламентські вибори разом з політичною силою чинного прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "Українська стратегія", анонсував з'їзд партії вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок.

"Дата попередньо є. Я думаю, що наступного тижня відбуватиметься з'їзд", - сказав Саєнко.

Відповідаючи на запитання про те, хто буде в складі такої політсили, Саєнко зазначив, що це будуть молоді люди з досвідом.

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"Шукатимемо тих людей, які сповідують правильні демократичні, європейські цінності, вміють і знають, як це робити. Думаю, що команда буде досить молодих професіоналів", - розповів міністр.

Саєнко не відкидає, що в команді Гройсмана можуть бути кілька представників чинного уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129187
 
   
 Топ коментарі
 
Умилило - "политсила"...
🤣🤣🤣

🐷ботики, ви "політсилу" підтримуєте??
🤔
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И за кого теперь им голосовать? За потужную Будку или за политсылу великого канамиста с винницкого рынка? Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 889
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Аналитика от Арсена, летящего на крыльях ужаса в черном-кожаном плаще: "Бывший президент будет работать против Гройсмана и против Вакарчука. Они пасутся на его электорате, и у него есть чем их бить." На самом деле Вакарчук будет пастись на безлюдных полях "Лакея Урода".
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Urs - вообще то нет...

"Слуга не своего народа" имеет общий электорат с Опоблоком-Регионалами и другими партиями руського мира...
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Тилькы Порошенко може врятуваты державу! Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 9804 Хотя нет! Теперь ещё и Гойсман Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 5953
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Умилило - "политсила"...
🤣🤣🤣

🐷ботики, ви "політсилу" підтримуєте??
🤔
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И за кого теперь им голосовать? За потужную Будку или за политсылу великого канамиста с винницкого рынка? Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 889
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Forza, Verona - ну не за партию же цирковых клоунов с 95-го Квартала...
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М-да уж. Придется за принципову партию Заочника. Он же показал как надо кэрувать державою
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больше нравятся клоуны склонные к неизлечимым формам клептомании..?
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как по мне, то рано говорить об абсолютном доминировании бени..я старая быдло-элита уже показала себя во всей красе..
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да они сами такие
а если наследственные воры великорошении - то ваще фсе - у них экстаз Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 2095 Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 2095
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Даже Горйсаман кинул Петю, а порохоботы не могут. Зарплату отрабатываеют.
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На данный момент система, созданная Гройсманом, пока крутится хорошо.
НБУ продолжит долговые выплаты из валютных резервов, при этом скупая $ на межбанке, поэтому возможен плавный рост.
Также проекты Киев/Хмельницкий/Винница/Днепр и другие переведены в режим "стоп"-"малый ход" в т.ч. и финансирование банками.
До возможного дефолта Украины (по оценкам экономистов) - около полугода - это в зависимости, какой парламент выберем.
А там режим "off" может настать моментально, по щелчку рубильника.
И последняя новость: "Секретарь РНБО - Украина попросит МВФ о новой программе".
Это не смертельно, это даже интересно, как эти пингвины сейчас будут перед зелебобами групповой художественный секс на льду демонстрировать. О визжании Бени о дефолте и болт от МВФ без дефолта.
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хорошо крутится - долги по жкх 80% - это хорошо крутится?
да в 90-е неплатежи были меньше Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 9970 Политсила Гройсмана планирует провести съезд на следующей неделе, - Саенко - Цензор.НЕТ 9970
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хорошо крутится - дефицит пенсионного фонда 80%
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"зубожіння". Телефоны у вас сколько стоят лишенцы?
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Сегодня Порошекно такистчен и всего будут кидать как можно быстрей, что бы не испачкаться.
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Чем больше партий, тем меньше толку.
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Сук. Для них страна как игровая площадка.
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Что вы раскудахтались, чубзики зубожили? За Азировым и Батей соскучились?
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"Украинская стратегия", "Европейская солидарность"....

Надо называть всё прозаичнее и яснее, более приземлённо и своими именами. Например "Стратегия министров в отставке", "Солидарность экс-депутатов". Тогда хотя бы становится понятно и ясно о ком идёт речь.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПолітсила Гройсмана планує провести з'їзд наступного тижня, - Саєнко
 
 
 
 
 
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