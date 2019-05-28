 Політсила Гройсмана планує провести з'їзд наступного тижня, - Саєнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок.

"Дата попередньо є. Я думаю, що наступного тижня відбуватиметься з'їзд", - сказав Саєнко.

Відповідаючи на запитання про те, хто буде в складі такої політсили, Саєнко зазначив, що це будуть молоді люди з досвідом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО

"Шукатимемо тих людей, які сповідують правильні демократичні, європейські цінності, вміють і знають, як це робити. Думаю, що команда буде досить молодих професіоналів", - розповів міністр.

Саєнко не відкидає, що в команді Гройсмана можуть бути кілька представників чинного уряду.