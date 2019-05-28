 Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування

За словами Марії Кузняк з Управління соціального страхування, на кінець першого кварталу цього року внески платили 609 тисяч осіб, з яких майже три чверті - понад 454 тисячі - це громадяни України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Кузняк повідомила, що друга за чисельністю після українців група іноземців - білоруси (36 тисяч осіб).
Крім того, збільшується кількість громадян Молдови, Грузії, Росії та Індії, які платять внески на соціальне страхування.
За даними ZUS, найбільше громадян України працює на території Варшави та околиць.
"У трьох відділах варшавських ZUS платять внески 80 тис. українців, приблизно по 30 тисяч - у Вроцлаві та Гданську", - сказала Марія Кузняк.
Это же элементарно!
Содержат польских пенсионеров
Он как бы обещал неотлагательно заняться этим вопросом.
Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
А если пригласит Расея? Пойдем в гости вместе с нашим дорогим президентом ?
"Языка немецкого не знает" - хочете поспілкуватися з нею німецькою? Якщо не можете відповідати німецькою, то спробуйте принаймі українською.
"Своего бизнеса никогда не имела " - кожна доброчесна людина зобов´язана мати власний бізнес, хто не має, той лох. Ну його нафік той бюджет, хай вчителі викладають у школах за ринковими цінами, щонайменше 20 євро за 45 хвилин уроку. Аж смішно читати, як ви оцінюєте ситуацію в Україні лише з точки зору її впливу на ваш бізнес. Усе інше вас не цікавить.
Вас, воров, не будет, вернутся люди и будут платить "страховые взносы" Украине.
Но у многих сейчас выбора нет. Рабство у пана или голодная смерть.
Это кстати тоже достижение пэдры мальдивского, которым он в ходе предвыборной кампании гордился
PS. А ты настоящий Rus! По холопски просишь барина - "пане, не разрешайте!"
Хто виє? Рабовласники, які "піднялися" лише на тому, що платили копійки за важку працю, навіть не думаючи її полегшити.
На роботі я маю не тільки зарплатню. Моє життя застраховане в приватній страховій компанії - платить фірма. Якщо зі мною щось станеться на роботі (не уявляю, що), чи по дорозі на роботу або з роботи - родина отримає дуже великі кошти. За медичну страховку і обслуговування в великій приватній медичній компанії платить фірма. Я отримую медичні послуги найвищого рівня, і не плачу. Фірма платить за електронну карту MultisportPlus, яка дозволяє мені відвідувати безкоштовно будь-які з тисяч спортивних закладів - басейни, спортзали, сауни при них тощо. Звичайно, я маю оплачувану відпустку, мені платять лікарняний тощо. Фірма організовує ресторанне (на вибір) харчування, і доплачує за стандартні обіди 2/3 вартості. Обід при бажанні безкоштовно запакують і його можна взяти з собою. Хочеш інше, щось вишуканіше - платиш трохи більше. Робітники забезпечені спецодягом найвищої якості. На роботу і з роботи їх безплатно возять автобуси. Так виглядає "рабство".
Для чого я це пишу? Щоб всі, особливо рабовласники, "атєчєсвєнний бізнес", розуміли - якщо цього не буде в Україні, то і працівників не буде. Все дуже просто.