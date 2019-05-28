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 Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування

Управління соціального страхування (ZUS) Польщі підвело підсумки за перший квартал 2019 року. Внески платять 609 тисяч іноземців.

За словами Марії Кузняк з Управління соціального страхування, на кінець першого кварталу цього року внески платили 609 тисяч осіб, з яких майже три чверті - понад 454 тисячі - це громадяни України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Кузняк повідомила, що друга за чисельністю після українців група іноземців - білоруси (36 тисяч осіб).

Крім того, збільшується кількість громадян Молдови, Грузії, Росії та Індії, які платять внески на соціальне страхування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За кордон заробітчани дедалі більше виїжджають сім’ями, обсяг переказів грошей в Україну скорочуватиметься, - експерт

За даними ZUS, найбільше громадян України працює на території Варшави та околиць.

"У трьох відділах варшавських ZUS платять внески 80 тис. українців, приблизно по 30 тисяч - у Вроцлаві та Гданську", - сказала Марія Кузняк.

Також читайте: У Раді зареєстровано законопроект про заборону посередникам із працевлаштування стягувати плату з українських "заробітчан"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129185
 
 
 Топ коментарі
 
А как вы хотели? Чтобы они вам, ворам, платили? Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 7095 Обворовали людей, выгнали их из родной страны на чужину, на заработки, а теперь ноете, что они "платят страховые взносы" другой стране, которая помогла им ВЫЖИТЬ???
Вас, воров, не будет, вернутся люди и будут платить "страховые взносы" Украине.
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А почему польских, они себе зарабатывают пенсию. Я думаю в Польше другая система. В Чехии например есть обязательный налог, а еще человек может сам себе вносить деньги на свой пенсионный счет, лично я вношу, также на этот счет мне вносит деньги фирма, (такой бонус), 23% годовых на эти деньги доплачивает государство, , в любой момент я могу посмотреть сколько у меня там денег. Воспользоватся деньгами со своего счета могу после 60-десяти лет, если раньше пропадут проценты, что доплачивает государство. Все прозрачно и понятно, а у нас все получают приблизительно одинаково, ну кроме дармоедов судей, мусоров, депутатов.
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В Польше рабские условия труда. Особенно на плантациях с клубникой. Мне эти заробитчане напоминают негров, только белые. По оплате в сравнении с местными дурят. Местные поляки открыто говорят что им платят больше на аналогичных работах.
Но у многих сейчас выбора нет. Рабство у пана или голодная смерть.
Это кстати тоже достижение пэдры мальдивского, которым он в ходе предвыборной кампании гордился Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 4959
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Ну так это ж жопа простите
Содержат польских пенсионеров
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Не жопа це коли деякі втікачі платять внески на отримання бюргерів.
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Та які там внески - це чучєло на велферє сидить, навпаки об'їдає бюргерів Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 7641
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А почему польских, они себе зарабатывают пенсию. Я думаю в Польше другая система. В Чехии например есть обязательный налог, а еще человек может сам себе вносить деньги на свой пенсионный счет, лично я вношу, также на этот счет мне вносит деньги фирма, (такой бонус), 23% годовых на эти деньги доплачивает государство, , в любой момент я могу посмотреть сколько у меня там денег. Воспользоватся деньгами со своего счета могу после 60-десяти лет, если раньше пропадут проценты, что доплачивает государство. Все прозрачно и понятно, а у нас все получают приблизительно одинаково, ну кроме дармоедов судей, мусоров, депутатов.
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Все правильно - это накопительная система, которую у нас все обещают ввести, но никак- все откладывают и откладывают . А теперь при Зеленском уж точно не начнут - это ж думать надо.
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по идее социальное страхование это и есть пенсионный фонд
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ZUS - это не пенсия. Только здравоохранение.
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А знаете ли что за десять лет официальной работы за бугром платят пенсии больше чем за сорок лет стажа в Украине?
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Що цікаво, а я знаю багатьох, хто заробив на польську пенсію. Доляри які приходять в Україну від заробітчан перевершують дохід від зовнішноекномічної діяльності держави. Гляньте на курс доляра ЗЕбіли, ***...! Най сі касабія зі свов нафтов поцілуєся в ср-ку
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От украинцев по последним подсчетам МВФ в Украину приходит 18 млрд долларов. Это больше чем от азметова, Бени, Пинчука, фирташа вместе взятых
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Вроде бы снизилось до 1 млрд дол, потому что семьями уезжают.
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А ну из Польши в 2018 $3,6 млрд. А из всех стран - больше.
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А ти поїдь в Познаньщину і порівняй їхні села з селами в Галичині. Чому ви касаби міряєтесь цінами на ковбасу. В селах на Познаньщині можна побачити істоту чоловічої статі тільки в пяному виді, всі інші блукають по Європі в пошуках роботи.
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То Вас наверно завезли на какое то безлюдно-пьяное поле.
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Мене не треба возити. Я вільно володію польською мовою. В мене там багато знайомих, ми регулярно відвідуємо один одного, буваю, фактично, в усіх регіонах Польщі
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Безлюдно-пьяное поле - это на северо-востоке, называется "расистская *********" Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 6828
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Ну что, какие действия по этому поводу собирается предпринимать "пан преЗЕдент"?
Он как бы обещал неотлагательно заняться этим вопросом.
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Он только дров сможет в этом вопросе наломать. Украинцы начали вывозить семьи
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Сейчас европейцев интересуют специалисты строители, автостроители, айтишники. Никого не интересуют учителя, психологи и другие гуманитарии . То есть европейцы вывезут производителей ВВП и оставят одних болтунов
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готов хоть сейчас выехать - айтишник с рабочей специальностью от слесаря и фрезеровщика до программиста ЧПУ и роботизированных линий. В Украине ловить нечего - за тарелку ботвиньи здесь работать не буду!
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Айтишник-ассинизатор - отличная у тебя професия Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 2578
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спасибо Порошенку, что мы платим в Польше страховки, а вот Рева не дорабатывает и мы дальше много жрём
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Задача хремля- оторвать Украину от Европы опять . И ЗЕ с БЕ явно ее выполняют. Уже ЗЕ в ЕС никто не зовет и в США тоже
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Зачем про масонов? Давайте про Зеленского Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 4032.
Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным

А если пригласит Расея? Пойдем в гости вместе с нашим дорогим президентом Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 7559 ?
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А шо вы ей доказываете? Она присела на немецкие деньги для еврейских общин. Языка немецкого не знает. Вот учит украинцев любить ЗЕ. Ждет дефолта от Бени, чтобы опять поумничать. Своего бизнеса никогда не имела.
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дефолт выгоден прежде всего тем, ктосидит на самосвалах доларов - при дефолте богатые за копейки смогут скупить минимум в 3-5 раз дешевле, другими словами очередной передел собственности!
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"Она присела на немецкие деньги для еврейских общин" - ви телефонували з усіма єврейськими громадами, що так авторитетно стверджуєте?
"Языка немецкого не знает" - хочете поспілкуватися з нею німецькою? Якщо не можете відповідати німецькою, то спробуйте принаймі українською. Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 52
"Своего бизнеса никогда не имела " - кожна доброчесна людина зобов´язана мати власний бізнес, хто не має, той лох. Ну його нафік той бюджет, хай вчителі викладають у школах за ринковими цінами, щонайменше 20 євро за 45 хвилин уроку. Аж смішно читати, як ви оцінюєте ситуацію в Україні лише з точки зору її впливу на ваш бізнес. Усе інше вас не цікавить.
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Сколько ЗЕ при власти, большинство кабмина старые, ВР все старые отцепитесь от него. при каком президенте и правительстве уехало больше всего украинцев ? У потроха спроси о Роттердаме+, Дюсседьдорфе+, янтарной мафии, брилиантовых прокурорах, процветании, ахметок, боек, кернесов, добкиных, пашинских, патриотах - грановских, (свинарчуках)... Или это по твоему Патриоты ? И кто их расплодил, ЗЕ??? Выбрали вместо одной банды другую, ну если та другая банда начнет сажать первую, то она будет однозначно лучше.
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Понятно какие - обложить заробитчан налогом! Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 2593
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И что в этом такого. Они выполняют законы страны пребывания. Лучше сообщите данные сколько украинских предпринимателей вообще не платят налоги за своих наемных рабочих
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Пусть начнут с олигархов- азметов, беня, фирташ
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А как вы хотели? Чтобы они вам, ворам, платили? Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 7095 Обворовали людей, выгнали их из родной страны на чужину, на заработки, а теперь ноете, что они "платят страховые взносы" другой стране, которая помогла им ВЫЖИТЬ???
Вас, воров, не будет, вернутся люди и будут платить "страховые взносы" Украине.
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"Рвались" из-за необходимости, от безнадеги. Были бы бабки- "рвались" бы только в качестве туристов.
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Классное ты себе погоняло взял. Точно соответствует твоим картинкам. Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 2509
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номерноймаксзебилоид, как тебе без мозга жить, комфортно?
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В Польше рабские условия труда. Особенно на плантациях с клубникой. Мне эти заробитчане напоминают негров, только белые. По оплате в сравнении с местными дурят. Местные поляки открыто говорят что им платят больше на аналогичных работах.
Но у многих сейчас выбора нет. Рабство у пана или голодная смерть.
Это кстати тоже достижение пэдры мальдивского, которым он в ходе предвыборной кампании гордился Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 4959
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Если у тебя нет квалификации, то вперед на плантации, а о всех судить не надою. Я за границами с 1996 года, поменял три страны, и ни одного дня ни в поле ни на стройке не работал. Сейчас работаю в шведско-финской фирме, программирую станки с ЧПУ, хотя мне уже 50-лет "тягаюсь" с молодыми, ни в Германию ни в Англию не хочу. Возврат в Украину даже не рассматривается.
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Так люди Украины в основной массе так и работают на неквалифированных должностях. Не все у нас айтишники
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О! День добрый уважаемый! Сразу вижу человека старой закалки, наверняка повидавшего Электронику НЦ 31 и обрабатыващие центры Bosh
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Помню ДВК-2, ДВК-3, Искру 1030, Даже видел в работе Бесм-6. Собирал и продавал "Спектрумы". Более 454 тысяч украинцев оплачивают страховые взносы в Польше, - Управление социального страхования - Цензор.НЕТ 5432 Програмировать начинал в Фортране, потом были "Паскали" от 3.0 до Borland паскаля. Работал с Ассемблером, ФоксПро, SQL... Вообщето я не старый, но помню многое.
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А интересно - ты переводишь деньги в Украину?
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Нет принципиально, когда еду в Украину по максимуму делаю закупки в ЕС. Родителям конечно помогаем, опличиваем комуналку, пару евриков конечно тоже оставляем. А так по самому минимуму, если бы все поступали так же то цены у нас были бы пониже.
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можно примеры "голодной смерти" в Украине?
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Ты ******** ? На новой почте грузчики требуются 10000 грн. зарплата, охранники в магазин по 11000 и т.д. Какая голодная смерть?
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Это они свой кацапские страхи проецируют на Украину. Голодной смертью в Украине в мирное время может сдохнуть разве что рукожопый лищнехромосомный. Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 6157
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Ни в коем случае , шановний пане Президенту, не разрешайте ношение оружия. Это очень облегчит задачу российского ФСБ сделать у нас провокации , хулиганства, убийства мирных жителей. Кроме того это увеличит смертность в пьяных драках
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Кроме того это очень усложнит задачу узурпации власти и оккупации страны масковской или палестинской ордой.
PS. А ты настоящий Rus! По холопски просишь барина - "пане, не разрешайте!" Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 4770
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Шоколад - это хорошо, реформы - это тоже хорошо . И что тебе не нравится? -\о/
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Это всё от того, что "подонки" "много едят". А вообще, нет никакого кризиса, они просто ****** нашиши деньги.
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Еще немного таких реформаторов как Рева и уйдут за кордон все кто при здоровье..
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Не вспоминай этого уюлюдка, гнусная рожа.
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Я так считаю: если люди уезжают, значит у нас переизбыток людских ресурсов. Вот когда будут открываться новые вакансиии и будет недостаток в работниках, то думаю к нам бутут приезжать обратно, или с других стран.
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Вакансий полно. Во всяком случае, на рабочие специальности. Но зарплаты низкие.
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проблема как бы в том что и предприниматели переводят свой бизнес за границу и создают там новые вакансии. Така х-ня малята.
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И правильно делают! Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 1262 Зачем им ждать пока беня через зебилёнка дефолт тут устроит?
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Интересно, поляки будут платить нашим заробитчанам пенсии?
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Швидше за все що так. Це якщо працював офіційно і платив податки та все інше.
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если 10 лет отработал то положена польская пенсия
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Если правда, то хорошо. Но все ли оформляются и платят налог?
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там у них жестко с налогами, да и менталитет такой что нужно платить, более менее серьезные фирмы всегда легально. А вот шарашкины конторы украино-польские лучше обходить стороной. Всегда нужно смотреть уставной капитал фирмы, если более 100т зл то можно считать что фирма надежная.
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Если находятся в стране легально и работают официально, то будут.. и не только в Польше! В Британии например, вы можете в любой момент зайти на сайт государственной-налоговой и посмотреть размер пенсии который вы будете получать в будущем или ее прогресс.
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В Польщі те саме. Крім того, податок можна буде забрати готівкою, якщо тобі не потрібна пенсія.
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заработав за бугром себе минималку можно вернуться и доживать домой, это для всех кому 38-40 ,бо зарабатывать на украинскую пенсию в 3000 всю жизнь не знаю кому это надо
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Вообще, в Польше уже более миллиона граждан Украины. А платят налог только 454 тысячи. Остальные как? Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 7375
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"Вообще"? Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування - Цензор.НЕТ 6578 Пропаганду кремлевскую не транслируй - и пазл сойдется.
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Люди їхали і будуть їхати туди, де за ту саму роботу платять більше. Наприклад, з села чи маленького райцентра в Київ. З України чи Білорусі в Польщу. Це абсолютно зрозуміле явище. Називати тих, хто кинув село, де за працю платять копійки, і поїхав до Києва на будівництво, "зрадником"? Чи тих людей, що поїхали працювати в Польщу? Це може робити лише тотальний дебіл або хитровироблений, як він собі думає, рабовласник.
Хто виє? Рабовласники, які "піднялися" лише на тому, що платили копійки за важку працю, навіть не думаючи її полегшити.
На роботі я маю не тільки зарплатню. Моє життя застраховане в приватній страховій компанії - платить фірма. Якщо зі мною щось станеться на роботі (не уявляю, що), чи по дорозі на роботу або з роботи - родина отримає дуже великі кошти. За медичну страховку і обслуговування в великій приватній медичній компанії платить фірма. Я отримую медичні послуги найвищого рівня, і не плачу. Фірма платить за електронну карту MultisportPlus, яка дозволяє мені відвідувати безкоштовно будь-які з тисяч спортивних закладів - басейни, спортзали, сауни при них тощо. Звичайно, я маю оплачувану відпустку, мені платять лікарняний тощо. Фірма організовує ресторанне (на вибір) харчування, і доплачує за стандартні обіди 2/3 вартості. Обід при бажанні безкоштовно запакують і його можна взяти з собою. Хочеш інше, щось вишуканіше - платиш трохи більше. Робітники забезпечені спецодягом найвищої якості. На роботу і з роботи їх безплатно возять автобуси. Так виглядає "рабство".
Для чого я це пишу? Щоб всі, особливо рабовласники, "атєчєсвєнний бізнес", розуміли - якщо цього не буде в Україні, то і працівників не буде. Все дуже просто.
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як же Ви регулярно набридаєте з оспівуванням свого "райського" життя... Які ж "тупі" поляки, що працюють деінде окрім власної країни?
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В отличии от наших страховых компаний которые ищут причину чтобы не платить ихние платят исправно и вовремя
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