 Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування

За словами Марії Кузняк з Управління соціального страхування, на кінець першого кварталу цього року внески платили 609 тисяч осіб, з яких майже три чверті - понад 454 тисячі - це громадяни України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Кузняк повідомила, що друга за чисельністю після українців група іноземців - білоруси (36 тисяч осіб).

Крім того, збільшується кількість громадян Молдови, Грузії, Росії та Індії, які платять внески на соціальне страхування.

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За даними ZUS, найбільше громадян України працює на території Варшави та околиць.

"У трьох відділах варшавських ZUS платять внески 80 тис. українців, приблизно по 30 тисяч - у Вроцлаві та Гданську", - сказала Марія Кузняк.

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