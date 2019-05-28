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 НАТО не зможе протистояти Росії, якщо з Альянсу вийдуть США, - Міжнародний інститут стратегічних досліджень

Міжнародний інститут стратегічних досліджень США (IISS) розглянув кілька можливих сценаріїв, за яких НАТО має протистояти Росії без підтримки від США.

Майкл Пек навів огляд цього дослідження в американському виданні The National Interest, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За одним зі сценаріїв, який розглянули аналітики, Росія окупує Литву та польську територію поблизу Калінінграда. Литва та Польща – члени НАТО, тому Альянс муситиме військовим чином відповісти на такі дії.

Якщо США не братимуть участі в цій операції – під назвою Операція Східний щит, - вона матиме проблеми, бо в такому випадку НАТО не зможе швидко зібрати необхідну потужність і підтримувати військових, вважають аналітики.

Наприклад, щоб успішно розбити російські танки, сили НАТО мусять мати у своєму складі танкові бригади та протипіхотні машини у відношенні 2:1.

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У сценарії вторгнення до Балтії, якщо війська США не будуть задіяні і у випадку, якщо польські збройні сили вже зазнали великих втрат, дослідники наголошують, що "решта європейських членів НАТО та Канада на тепер мають лише 20 бригад, які відповідають критерію", за оцінками IISS.

Близько третини складають формування, озброєні більш легкими, колісними броньованими машинами. Якщо припустити, що в середньому 50% цих формувань зможуть розміститися протягом 90 днів, загальні сили, наявні у НАТО, будуть еквівалентні лише одному корпусу. Також недостатньо сучасної артилерії, особливо далекобійних систем, зазначають експерти.

За цим сценарієм, наземні сили потребуватимуть прикриття від нападу Росії з повітря. "Обмежена протиракетна оборона великої дальності буде достатньою, щоб стримувати передові повітряні бази для НАТО, однак не буде надлишку, щоб захистити наземний компонент або критично важливу військову інфраструктуру, таку як тилові командні пункти, та логістику", - зазначається в дослідженні.

ВМС НАТО також матимуть труднощі в оперуванні в обмежених водах Балтійського, Чорного та Середземного морів, у регіонах яких також розміщено велику кількість ракет.

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Витрати на закупівлі достатнього устаткування та забезпечення особового складу, щоб подолати Росію у випадку вторгнення до Балтії, можуть сягати 357 мільярдів доларів, йдеться в дослідженні.

У деяких аспектах, НАТО може замінити ресурси США власними, однак в інших аспектах підтримка Америки – надзвичайно необхідна, доходять висновку експерти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129184
 
   
 Топ коментарі
 
исследование пытается донести "самым маленьким и глупеньким", что если вы и дальше будете сидеть на жопе ровно и противодействовать США во всём, то вам *опа.

У нас тоже все эксперты в области экономики утверждают, что объявив дефолт Украине *опа. Но куча хомячков надеются, что ВОЗМОЖНО (если сильно повезёт!), то это будет *опа Памелы Андерсон (и пофиг, что ей уже давно не 18)
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Ненавистная всему миру ското-параша сегодня:
НАТО не сможет противостоять России, если из Альянса выйдут США, - Международный институт стратегических исследований - Цензор.НЕТ 5432
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Купи загальний зошит і занотовуй туди усі шедеври команди зебілів.
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Якщо мій вовкодав гавкає, а я не вийду із своїм вінчестером, вважай мене пограбували, а може й замордували. Касаби то не раз доказували сраній історії
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Новость не о чём.
Это всё-равно, что написать: если в корабле будет большая пробоина, он не сможет держаться на плаву.
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исследование пытается донести "самым маленьким и глупеньким", что если вы и дальше будете сидеть на жопе ровно и противодействовать США во всём, то вам *опа.

У нас тоже все эксперты в области экономики утверждают, что объявив дефолт Украине *опа. Но куча хомячков надеются, что ВОЗМОЖНО (если сильно повезёт!), то это будет *опа Памелы Андерсон (и пофиг, что ей уже давно не 18)
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Ненавистная всему миру ското-параша сегодня:
НАТО не сможет противостоять России, если из Альянса выйдут США, - Международный институт стратегических исследований - Цензор.НЕТ 5432
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нахрена тогда ей Украина, Белорусь, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова?
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вот тут описана орбита интересов. Т.к. второй стороны договора уже не существует, то "орбита интересов" может быть расширена.
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там "обидчики"... они собственно везде, но до этих руки дотянутся первыми.
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Наверно хотят чужими руками с Росией воевать.
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кому интересно что там лапотной помойке нужно?
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зеленский может мутить что хочет, но *************** от расширения НАТО ничего не спасет, через 10-15 лет на карте европы будет только НАТО и ее союзники
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Как заявил Поршенко, у нас самая сильная армия в Европе
И все єто благодаря реформам Петра Алексеевича
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Купи загальний зошит і занотовуй туди усі шедеври команди зебілів.
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зачем ему зошит пусть сразу на помойке рамблера строчит
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"Военные расходы членов НАТО в совокупности составляют более 70% от общемирового объёма"

29 стран стран милитаризованные и вооруженные до зубов, как и не снилось никакому КНДР(судя по расходам на военные нужды), не смогут противостоять какой-то несчастной нищей рашке?
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НАТО не только паРаше, но и Украине не сможет противостоять без США.
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А от Лугандон існує і захищає себе сам, без Рассссії.
Ну... принаймі так кажуть зливні бачки і поїдальники солов'їного лайна.
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Да сможет, расия это колос на глиненной ноге.
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а шо уже говорить про Украину в этом контексте..?(
если откинуть напускной ура-патриотизм..
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В1941 СССР превосходил Германию по технике в 7 раз по количеству, да в некоторых видах техники и по качству. Это не помешало немцам разгромить кадровую Красную Армию, нанеся ей невиданное в истории поражение. Только пленных за полгода 3.9 млн. Так что эксперты не учитывают руское рас#издяйство.
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Европа только торговаться умеет и выражать крайнюю озабоченность,так что ничего нового они не сказали..
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_Жители Европы, видится, толерантные и изнеженные тепличные растения. Они морально и психологически не готовы защищаться. Они скорей капитулируют, чем будут воевать с путлеровцами.
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При нападении на ЛЮБУЮ страну НАТО параша перестанет существовать через несколько дней. Или через несколько часов- при варианте с ЯО. Поэтому Украина должна быть в НАТО, а кому это не нравится- пусть валят в свою парашу и там сдохнут вместе с ней. НАТО не сможет противостоять России, если из Альянса выйдут США, - Международный институт стратегических исследований - Цензор.НЕТ 2087
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Как показала история, главное не дойти до Москвы, а выжить после этого.
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Самая мощная армия Европы, это украинская. Европа надеется , что Украина сдержит первый натиск врага на пару недель или месяц, что бы успеть мобилизоваться. Но ЕС уже разжирело, неповороткое. Им нужна встряска.
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Самая мощная армия Европы, это украинская. Европа надеется , что Украина сдержит первый натиск врага на пару недель или месяц, что бы успеть мобилизоваться. Но ЕС уже разжирело, неповороткое. Им нужна встряска.
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И это правда.Потому как усилиями друга Кремля-Германии и некоторых других содружных Москве стран на территории Европы уменьшилось финансирование НАТО,на что именно Германиии указывали американские военные.Германия как разъедающая ржавчина ЕС изнутри.Хоть и Меркель и другая немчура говорит слова осуждения Кремля,на деле лоббирует не только "Сев. поток -2".но и множество технологических совместных с Россией проектов,которые сковывают ЕС.А если говорить о политической составляющей.то можно начать с того,что Германия ВСЕГДА старается снять санкции с РФ.Благо,ей ещё в ЕС это полностью не удаётся..
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Кстати,сама Германия разменяла с Россией на нефть-газ и другие энергоносители возможность возвращения Вост.Пруссии,которая по Потсдамскому договору должна была в 1996 году вернуться в Германию.Но это личное дело немцев,пусть торгуют СВОИМИ территориями,но не лезут уговаривать страны,подвергшиеся агрессии России и оккупации части территорий на "замирение любой ценой" с Россией,спекулируя своим германским авторитетом и возможностями в ЕС,
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Не будут они нападать армией !
США разработало классную методику: Югославия, Ирак, Ливия.
Рашка с удовольствием её использует: Ахазия, Крым.
Да, тупо и топорно. Но потихоньку учатся.
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"НАТО не сможет противостоять России, если из Альянса выйдут США, - Международный институт стратегических исследований" - возьмите Украину в НАТО вместо США. Украина сама с вашей глубокой озабоченностью противостоит России.
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Рашка не совок, так много она уже не сможет никогда
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Европейские армии не в лучшем состоянии, это правда. Но технологическое превосходство, несравненно мощная экономика позволят резко нарастить производство оружия и боеприпасов, да и людских ресурсов намного больше. Главное выдержать первый удар, а потом раше кранты.
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Самое главное что европейцы воевать не хотят, вот в чем проблема. А воевать придется.
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Украине надо активнее шантажировать гейропейцев. Хотите защиты на востоке, платите бабки, и вводите санкции. А то понимаешь, жар чужими руками загребать все любят, а платить денежки не хотят.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНАТО не зможе протистояти Росії, якщо з Альянсу вийдуть США, - Міжнародний інститут стратегічних досліджень
 
 
 
 
 
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