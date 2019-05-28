 Провадження у справі про вбивство Гандзюк направлено в Покровський райсуд Дніпропетровщини, - Херсонський міськсуд

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Херсонського міського суду, 22 травня 2019 року туди надійшла постанова Верховного Суду про визначення підсудності в кримінальному провадженні щодо осіб, звинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть громадської активістки і в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради - Гандзюк Катерини Вікторівни.

На виконання цієї постанови 23 травня 2019 року кримінальне провадження було направлено в Покровський районний суд Дніпропетровської області для вирішення по суті.

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Крім того, Херсонський міський суд звертає увагу на те, щоб дати судових засідань на порталі Судової влади України видалити технічно неможливо.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень.