 Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним

Про це йдеться в зверненні громадських організацій до президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, ключовою вимогою є проведення аудиту за державним розподілом і витрачання коштів, що виділяються урядами інших країн та міжнародними організаціями для допомоги ВПО.

"Організації ВПО вимагатимуть від новообраного Президента України зобов’язати Кабінет міністрів України до кінця 2019 року провести аудит витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 із залученням незалежних експертів, та громадського сектору, як дорадчого органу, і оприлюднити результати аудиту", — йдеться в документі.

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Необхідність аудиту зумовлюється неякісним забезпеченням переселенців необхідними умовами, а також відсутністю прозорої звітності щодо того, як витрачаються кошти, які надає міжнародна спільнота.

"Під час роботи ми виявили багато системних порушень. Наприклад, і досі, не зважаючи на внесені зміни до ст. 5 Закону України "Про судовий збір", суди при винесенні рішень, пов’язаних з окупацією Донбасу та Криму, вимагають сплату судового збору із ВПО. Також житлові питання вирішуються хаотично, без врахування побажань самих переселенців. Зафіксовано багато випадків розкрадання коштів, виділених міжнародними організаціями, та інші порушення, – повідомила голова громадської спілки "Сильніші разом" Лілія Вірьовкіна.

Всього під документом підписалася 51 організація, що опікується питаннями внутрішньо переміщених осіб.