 Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним

Про це йдеться в зверненні громадських організацій до президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Так, ключовою вимогою є проведення аудиту за державним розподілом і витрачання коштів, що виділяються урядами інших країн та міжнародними організаціями для допомоги ВПО.
"Організації ВПО вимагатимуть від новообраного Президента України зобов’язати Кабінет міністрів України до кінця 2019 року провести аудит витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 із залученням незалежних експертів, та громадського сектору, як дорадчого органу, і оприлюднити результати аудиту", — йдеться в документі.
Необхідність аудиту зумовлюється неякісним забезпеченням переселенців необхідними умовами, а також відсутністю прозорої звітності щодо того, як витрачаються кошти, які надає міжнародна спільнота.
"Під час роботи ми виявили багато системних порушень. Наприклад, і досі, не зважаючи на внесені зміни до ст. 5 Закону України "Про судовий збір", суди при винесенні рішень, пов’язаних з окупацією Донбасу та Криму, вимагають сплату судового збору із ВПО. Також житлові питання вирішуються хаотично, без врахування побажань самих переселенців. Зафіксовано багато випадків розкрадання коштів, виділених міжнародними організаціями, та інші порушення, – повідомила голова громадської спілки "Сильніші разом" Лілія Вірьовкіна.
Всього під документом підписалася 51 організація, що опікується питаннями внутрішньо переміщених осіб.
На этих баблах наверно уже Жебривский и Ко первые позиции в Форбс занял бы (если смог бы их отмыть)!
по 5 тысяч человек в каждой !!!
Щось вазеліни вже забули про "перший закон буде про імпічмент призЕдента!"
Та й з зниженням тарифів - повний ппц.. Вже й Беня НЕ ХОЧЕ відміняти Роттердам+ ))
барига чи вже "партнер"?))
но так, шоб как до него, а не так, как будет после него.
До Роттердама государство дотировало 3400 на тонну угля
При Роттердаме 2200
а дело идёт к тому, что Беня будет ликтричество покупать по полной стоимости )))
Та й по суті - теж саме
мож не ссыкун ?
куда смотрит наш Великий ЗЕ Шестой...?
разогнать всех...!\на атомы...)\
как обычно уже 6 год происходит ?
когда не сходятся счета -отвечает бухгалтер, а не директор))
когда в кассе недостача денег, то крайний кассир, просчитался))
когда включаешь логику, то выключается воображение))
челы,занимающий которые,по функциональным обязанностям,как не крути,
материально-ответственнены. Так что,директор,не всегда уголовнонаказуем...............
Согласно законов и постановлений Украины, ответственность за ведение бухгалтерского учета и фиксацию всех хозяйственных операций в документах, хранение данных документов, ответственность за отчетность в течение установленного срока - трех лет - несет руководитель учреждения (владелец) или уполномоченный орган (должностное лицо)
https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=za_chto_otvechaet_direktor
По факту директору приходится доказывать что бухгалтер воровал сам, втайне.
"Таким образом, в текущем - 2012 году,"
свежее есть что нибудь?
если не в тайне воровал то директор соучастник преступления и виноват не материально а уголовно. и воровство это никак не "счета не сошлись" кстати, о каких счетах речь?
лала - тебе мало вчерашнего? ну ты же не в зуб ногой в теме ответственности. зачем нарываться?
копнем теорию - какие виды материальной ответственности у директора и кладовщика? в чем их разница?
А директор априори (по закону) несёт материальную ответственность за все имущество компании.
https://interbuh.com.ua/ru/documents/onethematic/811
Просвещайся
подскажу - ответственность любого работника определяет только один закон. какой?
Это там где о нанесённом ущербе
Там ничего не написано про подпись на платежных документах почему-то. Но это ты и сам можешь нагуглить.
хотя между "не сошлись счета" и "хищение со счетов" пропасть. что имела в виду Инна я понял. Ты - нет.
Итак, вернемся к факту того что у бухгалтера выявлены хищения. скажи мне - в какой момент и в каком обьеме наступит и наступит ли в принципе МАТЕРИАЛЬНАЯ ответственность руководителя?
Шо тут ещё может быть непонятным
лала - ты прочитала ту статью которую мне тыкнула? внимательно?
я же тебя дожму. ты меня знаешь
Неуплата НДС - ущерб государству
Кража с текущего счета предприятия - ущерб предприятию и как следствие его собственнику
1. материальная ответственность бывает полной и частичной
2. частичную материальную ответственность несет любой работник за вред в размере прямого действительного ущерба, но не больше своего среднемесячного заработка
3. полная материальная может быть только в случаи заключения договора о полной мат.ответственности. Перечень лиц с которыми могут заключаться такие договора (список должностей) есть в законе Украины. В списке должности "директор/руководитель" НЕТ. Это значит что с директором НЕЛЬЗЯ заключить договор о полной материальной ответственности в принципе
4. Есть ДВА варианта когда директор несет полную мат.ответственность и без договора. Оба они связаны с несвоевременной или неполной выплатой заработной платы работникам предприятия
5. Все что я написал написано в одном законе который называется КЗОТ
прежде чем что то ляпать с видом всезнайки подумай - может кто то знает и разбирается в том в чем ты пытаешься умничать и просто не делай этого.
Честь имею
Но при грамотном кладовщике (бухгалтере), и безтолковом директоре не исключён и обратный вариант. )))
Пусть считает что кладовщик отвечает за бухгалтера а бухгалтер за директора а директор ни при чем
Украина свободная страна, каждый имеет право думать пургу 😊
одна не понимаю что значит "у бухгалтера не сходятся счета" рассказывает что за это отвечает директор, ты начинаешь рассказывать про случку кладовщика и бухгалтера. мне и тебе рассказать в чем ты не прав?
🤗
И везде, где только можно, воровали.
Эти проукраинские люди,переселеецы, остались без всего: без жилья, без работы, без средств к существованию.
Другие страны им выделяли деньги, но мародеры и это воровали.
И все никак не могут смириться, что проиграли выборы, и воровать будет сложнее.
Забросали петЯциями АП, не дают человеку работать.
Это ладно...... там уникальная фраза в тексте. "Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев." По ходу их желания разместить в Киеве и областных центрах не выполняются
28.05.2019 00:11
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ПРИКОЛЬНО КОГДА ПРАХОБОТЫ ЦИТИРУЮТ ОДНУ И ТУЖЕ МЕТОДИЧКУ СЛОВО В СЛОВО, ДАЖЕ БЕЗ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА. 😂😅😂