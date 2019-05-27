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Все про:аудит (127) Зеленський (1453) переселенці (226)

 Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним

Вони вважають, що чиновники витрачають державну й іноземну допомогу переселенцям неефективно, частина грошей розкрадається, а житлові питання вирішують неефективно.

Про це йдеться в зверненні громадських організацій до президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, ключовою вимогою є проведення аудиту за державним розподілом і витрачання коштів, що виділяються урядами інших країн та міжнародними організаціями для допомоги ВПО.

"Організації ВПО вимагатимуть від новообраного Президента України зобов’язати Кабінет міністрів України до кінця 2019 року провести аудит витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 із залученням незалежних експертів, та громадського сектору, як дорадчого органу, і оприлюднити результати аудиту", — йдеться в документі.

Дивіться також: "Наші діти бомжі" і "Владо, не кидай своїх", - переселенці-учасники АТО пікетували АП з вимогою фінансування програми щодо забезпечення їх житлом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Необхідність аудиту зумовлюється неякісним забезпеченням переселенців необхідними умовами, а також відсутністю прозорої звітності щодо того, як витрачаються кошти, які надає міжнародна спільнота.

"Під час роботи ми виявили багато системних порушень. Наприклад, і досі, не зважаючи на внесені зміни до ст. 5 Закону України "Про судовий збір", суди при винесенні рішень, пов’язаних з окупацією Донбасу та Криму, вимагають сплату судового збору із ВПО. Також житлові питання вирішуються хаотично, без врахування побажань самих переселенців. Зафіксовано багато випадків розкрадання коштів, виділених міжнародними організаціями, та інші порушення, – повідомила голова громадської спілки "Сильніші разом" Лілія Вірьовкіна.

Всього під документом підписалася 51 організація, що опікується питаннями внутрішньо переміщених осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129180
 
   
 Топ коментарі
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Нет конечно....
На этих баблах наверно уже Жебривский и Ко первые позиции в Форбс занял бы (если смог бы их отмыть)!
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надо создать ещё 564 организации по контролю !!!

по 5 тысяч человек в каждой !!!
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заодно для стада будет імітация.. як й гри на роялі)
Щось вазеліни вже забули про "перший закон буде про імпічмент призЕдента!" Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 6553
Та й з зниженням тарифів - повний ппц.. Вже й Беня НЕ ХОЧЕ відміняти Роттердам+ ))
барига чи вже "партнер"?))
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Беня хочет отменить Роттердам+,
но так, шоб как до него, а не так, как будет после него.

До Роттердама государство дотировало 3400 на тонну угля
При Роттердаме 2200
а дело идёт к тому, что Беня будет ликтричество покупать по полной стоимости )))
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назва "у зеленского" - звучить як назва якоїсь поганенької пивної.. або "розливайки".
Та й по суті - теж саме Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 8520
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у Бені?) так он теперь партнер для вазеліна.. и не только фінансовий Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 3238
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Это необязательное условие для проведения аудиторской проверки 😊
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Это что за лишнехромосомное идиоматическое выражение? Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 9679
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что значит "требуют"? и это после посещения передовой? совсем нюх потеряли
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непорядок однако - аудит должен был уже вчера закончится...!
куда смотрит наш Великий ЗЕ Шестой...?
разогнать всех...!\на атомы...)\
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Это ладно...... там уникальная фраза в тексте. "Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев." По ходу их желания разместить в Киеве и областных центрах не выполняются Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 4756
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Ну это ж генетические совки! Им все должны! Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним - Цензор.НЕТ 4072
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Есть время разбрасывать камни (тырить деньги - война все спишет), и собирать камни (отчитываться перед народом). Петю ждет тяжкая и болезненная процедура.
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опять "до первого снега" ?,

как обычно уже 6 год происходит ?
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когда со склада что- то пропадает, виноват кладовщик, а не директор))
когда не сходятся счета -отвечает бухгалтер, а не директор))
когда в кассе недостача денег, то крайний кассир, просчитался))
когда включаешь логику, то выключается воображение))
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Когда не сходятся счета сажают и бухгалтера и директора
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Директор материально ответственное лицо и отвечает всегда
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Директор,не всегда,материально-ответственное лицо. Потому,что есть должности,
челы,занимающий которые,по функциональным обязанностям,как не крути,
материально-ответственнены. Так что,директор,не всегда уголовнонаказуем...............
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Материальная ответственность одного не отменяет ответственность другого
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Сформулируем правильно вопрос:« Кто с высших должностных лиц является ответственным за ведение бухгалтерского учета и несет юридическую ответственность за некоторые другие действия?»
Согласно законов и постановлений Украины, ответственность за ведение бухгалтерского учета и фиксацию всех хозяйственных операций в документах, хранение данных документов, ответственность за отчетность в течение установленного срока - трех лет - несет руководитель учреждения (владелец) или уполномоченный орган (должностное лицо)
https://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=za_chto_otvechaet_direktor

По факту директору приходится доказывать что бухгалтер воровал сам, втайне.
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лала ты статью ту читала?

"Таким образом, в текущем - 2012 году,"
свежее есть что нибудь?
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и что значит "приходится доказывать что бухгалтер воровал сам, в тайне"?
если не в тайне воровал то директор соучастник преступления и виноват не материально а уголовно. и воровство это никак не "счета не сошлись" кстати, о каких счетах речь?
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кладовщик тоже материально ответственный. его тоже сажать по дефолту?
лала - тебе мало вчерашнего? ну ты же не в зуб ногой в теме ответственности. зачем нарываться?
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Разные виды материальной ответственности у кладовщика и директора
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ок. я предупредил

копнем теорию - какие виды материальной ответственности у директора и кладовщика? в чем их разница?
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вот видишь снайпер положил он на твое предупреждение .
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а шо не так как по мне директор круче кладовщика .
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Вернее разница в объёме подотвественного имущества и и подучётных средств. И проворовашемуся кладовщику такой срок не светит, как проворовавшемуся директору.
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При этом, насколько я помню, ответственность кладовщика определяется должностной инструкцией (размеры ответственности в рамках склада)
А директор априори (по закону) несёт материальную ответственность за все имущество компании.
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Вот тут неплохая статья со ссылками и постановлениями

https://interbuh.com.ua/ru/documents/onethematic/811

Просвещайся
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лала. ну е мае. это уже даже не интересно. статья 2013 года. соберись детка. у тебя все получится. ищи дальше

подскажу - ответственность любого работника определяет только один закон. какой?
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ладно. пойдет и это - вроде как свежие правки 2017 внесены. итак - ткни мне пальцем где там сказано что директор материально ответственный за то что у бухгалтера "не сошлись счета"?
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Под не сошлись счета я понимаю хищения со счетов субъекта хоз деятельности (а что имел в виду аффтырь этого гениального выражения, мне доподлинно неизвестно)
Это там где о нанесённом ущербе
Там ничего не написано про подпись на платежных документах почему-то. Но это ты и сам можешь нагуглить.
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ну ладно
хотя между "не сошлись счета" и "хищение со счетов" пропасть. что имела в виду Инна я понял. Ты - нет.

Итак, вернемся к факту того что у бухгалтера выявлены хищения. скажи мне - в какой момент и в каком обьеме наступит и наступит ли в принципе МАТЕРИАЛЬНАЯ ответственность руководителя?
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и чтобы не вставать два раза - нанесение ущерба кому?
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При хищении со счётов предприятия ущерб наносится этому предприятию

Шо тут ещё может быть непонятным
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кем наносится?
лала - ты прочитала ту статью которую мне тыкнула? внимательно?
я же тебя дожму. ты меня знаешь
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лала что ты знаешь про спецсчет НДС предприятия и кому нанесен ущерб если на этом счете вдруг исчезают деньги?
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Я уехала до того как это ввели, со спецсчетами не работала, да и при чем тут они

Неуплата НДС - ущерб государству
Кража с текущего счета предприятия - ущерб предприятию и как следствие его собственнику
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так, мне надоело ждать пока ты дупля отобьешь. по пунктам

1. материальная ответственность бывает полной и частичной
2. частичную материальную ответственность несет любой работник за вред в размере прямого действительного ущерба, но не больше своего среднемесячного заработка
3. полная материальная может быть только в случаи заключения договора о полной мат.ответственности. Перечень лиц с которыми могут заключаться такие договора (список должностей) есть в законе Украины. В списке должности "директор/руководитель" НЕТ. Это значит что с директором НЕЛЬЗЯ заключить договор о полной материальной ответственности в принципе
4. Есть ДВА варианта когда директор несет полную мат.ответственность и без договора. Оба они связаны с несвоевременной или неполной выплатой заработной платы работникам предприятия

5. Все что я написал написано в одном законе который называется КЗОТ

прежде чем что то ляпать с видом всезнайки подумай - может кто то знает и разбирается в том в чем ты пытаешься умничать и просто не делай этого.

Честь имею
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На ввереном ему складе, или по группе мат. ценностей он отвечает по полной, ответственность не меньше директорской. Но и директор в то же время несёт не меньшую ответственность за этот склад. Но у директора, в силу занимаемой должности гораздо больше шансов подставить под раздачу кладовщика, чем кладовщику директора. Поэтому на "посадку" чаще идут именно кладовщики и бухгалтера.
Но при грамотном кладовщике (бухгалтере), и безтолковом директоре не исключён и обратный вариант. )))
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ребята у вас клуб практикующихся дилетантов имени банальной эрудиции? что вы несете? вы говорите о применении законов. об ответственности. тут нельзя "чувствовать". тут надо понимать и знать
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Мы говорим об ответственности со стороны взгляда на законность, но в то же время и подразумеваем, как это происходит в реальности, вроде бы формально не нарушая установленных законов предписаний.
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Мы ничего не нарушаем и не обязаны каждому троллоло доказывать что он неправ
Пусть считает что кладовщик отвечает за бухгалтера а бухгалтер за директора а директор ни при чем
Украина свободная страна, каждый имеет право думать пургу 😊
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вы обсуждаете свой бред который не имеет ничего общего с реальностью
одна не понимаю что значит "у бухгалтера не сходятся счета" рассказывает что за это отвечает директор, ты начинаешь рассказывать про случку кладовщика и бухгалтера. мне и тебе рассказать в чем ты не прав?
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Що тут казати, вічно п'яна скотина керувала країною тупо в алкогольному угарі. А ми то терпіли(
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А что этим мародерам было думать о каких-то переселенцах, когда они и всем украинцам устроили такую жизнь, чуть ли не геноцид, что народ начал массово уезжать из страны.
И везде, где только можно, воровали.
Эти проукраинские люди,переселеецы, остались без всего: без жилья, без работы, без средств к существованию.
Другие страны им выделяли деньги, но мародеры и это воровали.
И все никак не могут смириться, что проиграли выборы, и воровать будет сложнее.
Забросали петЯциями АП, не дают человеку работать.
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знову шуфрич насрав побрехеньку? Чи портнов?
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деньги любят счет и отчет)) виновные в кражах должны быть наказаны.
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Особенно понравилась эта фраза: "Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев" - А какие у них пожелания были? Жить в Киеве в центре?
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UA Irada
Это ладно...... там уникальная фраза в тексте. "Также жилищные вопросы решаются хаотично, без учета пожеланий самих переселенцев." По ходу их желания разместить в Киеве и областных центрах не выполняются
28.05.2019 00:11
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ПРИКОЛЬНО КОГДА ПРАХОБОТЫ ЦИТИРУЮТ ОДНУ И ТУЖЕ МЕТОДИЧКУ СЛОВО В СЛОВО, ДАЖЕ БЕЗ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА. 😂😅😂
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Аудіт завжди треба проводити, бо порушення бувають. Інша справа, що не усі побажання переселенців можна виконати, бо допомога обмежена матеріально.
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И тут Зеля понял, что трындеть о "борьбе с коррупцией" намного проще, чем реально с ней бороться.

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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПредставники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним
 
 
 
 
 
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