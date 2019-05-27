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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Коломойський (402) Труханов (161)

 Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським

Мер Одеси Геннадій Труханов сказав, що не проти вести переговори з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коломойський - серйозний політик, бізнесмен з серйозними активами. Якщо він консультує сьогодні партію "Відродження", яка асоціюється з ним, то це його право... А я готовий вести переговори з усіма без винятку, аби Одеса просувалася вперед: з усіма, хто є конструктивним і хто зможе допомогти", - сказав Труханов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків

Разом з тим, він не уточнив, які ще політичні структури, окрім партій "Довіряй ділам" і "Відродження", братимуть участь у формуванні політсили, яку він створює разом з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Хто саме увійде до її складу, Труханов пообіцяв сказати після об'єднавчого з'їзду, який заплановано на першу декаду червня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 травня мер Харкова Кернес анонсував створення разом з мером Одеси Трухановим нової політичної партії.

Співголова депутатської групи "Відродження" у ВР Віталій Хомутиннік цього ж дня повідомив, що в нову політсилу об'єднуються партії "Довіряй справам" Труханова і "Відродження". Також до неї увійде частина представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129179
 
 
 Топ коментарі
 
Заметьте про кловуна вообще никто не говорит. Все "консультируюца" только с Бабломойским пока кловун лысого в лыснину чпокает. Ну точно не зависит от Бени.
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зебик визжит что крысы побежали и опять ноет про Петю. А то что крысы побежали в новую ЗЕкоманду и все остаюца при корыте и спокойно продолжат грабить зебикам как то пофиг. Главное шо теперь их хозяин грабить будет. Ему то можно...
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101%. Крысы побежали, так они же к Бене и побежали))) Все те же крысы, только хозяин поменялся. Правда теперь Аваков уже хороший, щас вот Труханов прибежит к ЗЕкоманде и тоже сразу станет хорошим у всех любителей кловуна. Да много кто станет хорошим, хотя раньше в каждой теме они орали что это "злочинна соевая влада"
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Крысы побежали, Петя, береги сердце! Труханов заявил, что был бы не против "консультаций" с Коломойским - Цензор.НЕТ 5999
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зебик визжит что крысы побежали и опять ноет про Петю. А то что крысы побежали в новую ЗЕкоманду и все остаюца при корыте и спокойно продолжат грабить зебикам как то пофиг. Главное шо теперь их хозяин грабить будет. Ему то можно...
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101%. Крысы побежали, так они же к Бене и побежали))) Все те же крысы, только хозяин поменялся. Правда теперь Аваков уже хороший, щас вот Труханов прибежит к ЗЕкоманде и тоже сразу станет хорошим у всех любителей кловуна. Да много кто станет хорошим, хотя раньше в каждой теме они орали что это "злочинна соевая влада"
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шо одно гавно шо другое!
посмотрю что там Вакарчук соорудит.
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Святославік свій шанс просрав.
Через 100 днів «стадо» буде волати: «Хватіт нам артістов, вон уже одного ізбралі...»
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Так уже портнов хороший! Он же петю исками засыпал! Клоуны в восторге!
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хорошие рыги- работают на зелю, плохие рыги- на пороха

сменили попу на троне и лица у кормушки- а кто с этим не согласен, тот порохобот и сепар Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 1900
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крысы побежали в "новую команду "
жити по-новому 2.0 Труханов заявил, что был бы не против "консультаций" с Коломойским - Цензор.НЕТ 8453
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все сложнее и сложнее ЗЕбилам Петю приплетать,даже жалко вас зЕбики
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ФБР с тобой не согласно. У них как раз к Пете вопросов нет.
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тю, парахабот так что не знаешь что Волкер - это "лучший кореш пороха" ( с ), он его и отмазал перед ФБР Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 7221
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на всякий случай добавлю- сарказм
а то еще зебобики начнут меня лайкать Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 8850
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А что это у тебя флажок поменялся ?
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Я вот думаю себе мож поменять? Ну типа уже сбежал? Пусть клоуны оргазм получат?
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куда они "побежали", клоун, встречай коломойское в Верховной Раде, ему, как раз бежать уже некуда и петькино нечто "европейское"
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Заметьте про кловуна вообще никто не говорит. Все "консультируюца" только с Бабломойским пока кловун лысого в лыснину чпокает. Ну точно не зависит от Бени.
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По хорошому треба було б узаконити посаду «Бос президента» і не парити мізки людям. Бо то вже якийсь цирк.
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Больше. Беня претендует на "босса боссов" - есть такое звание в мафии. А для Украины это будет означать диктатуру.
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Это начинает напоминать россию. Там есть царь-путин и есть клоун-Медведев.
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В Росії путіна у всіх владних колах та структурах кличуть «первый». В Україні можуть нашого кликати «первый после Босса»
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А винен буде у цьому Порох. Зараз свідки секти зе це доведуть.
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Дурачки надеятся что Пороха посадят в тюрьму за убийство брата. Ведь так сказали по 1+1 🤦🏼‍♂️ Пока Беня собирает новую команду чтобы сделать Украине лучше
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До речі, тему з братом швиденько замнули. Зрозуміли, що про «распятих мальчіков» нашим лохам ще рано. Десь через рік промиють мізки, як в рашці, тоді і таке будуть хавати!
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Они-то может и хотели бы замять, да не получится. Иск подан на Плюсы.
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Точно. Ищите дальше в комментах. Думаю, появится что-то типа: это потому что петя его не посадил. Труханов заявил, что был бы не против "консультаций" с Коломойским - Цензор.НЕТ 4016
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"А скажут господа что нас было четверо...."
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Не стесняйтесь, чего уж там. Возрождение пригрелось под Беней, вам с Гепой тоже местечко найдётся.
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Такое впечатление, что Игорь Валерьевич решил запустить клешни во все партии. Кроме, естественно, партии, связанной с Порохом. Ну и кто тут жадный до власти?
Но 73%продолжают свято верить, что президентом избрали зеленского
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Моряк моряка бачить з далеку, або мерзота до мерзоти липне.
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А коли Труханов вишивав хрестиком з Марфою Порошенко,то теж були консультації?
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Не лучшая идея связываться с мафиозником Трухановым и бандитом Кернесом, если предложат сотрудничество Коломойскому.
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Поздно пить баржоми............. Привыкай.Те

Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что скандальный путинский миллиардер Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник занимаются партией "Доверяй делам".
В ее составе на выборы в Верховную Раду намерены идти мэры Харькова и Одессы Геннадий Адольфович Кернес, который ранее поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, и Геннадий Труханов. О политическом проекте Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".
Он признался, что и сам встречался с Хомутынником и Фуксом для обсуждения вопроса так называемой партии мэров.
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Ну, Труханов и Кернес и при Порошенко комфортно себя чувствовали в Украине, так что можно сказать, Коломойский и Порошенко - два сапога пара.
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Возможно, но это вопросы к жителям Одессы и Харькова. Они избирали себе мэров. Интересно сколько времени нужно народу, чтобы понять простую вещь.........что Зе-беня никого не тронет из тех, кого так мечтают увидеть за решеткой Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 4033
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Горожане выбрали их мэрами, не Порох. И не Порох сейчас ведёт с ними тёрки о совместном политическом проекте.
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Кернес и Труханов поддержали Порошенко на выборах и были у него под защитой . Негоже предавать того , с чей руки кормились .
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противоречие и отсутствие логики)) мир-это война)) оно идет к шефу зели на консультацию и поет хвалебные оды бене)) и поддерживает во всех начинаниях зе))
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правильно, надо держаться вместе против народа)) в команду зеБени подкрепление прибыло))
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Такие как Труханов это гигантский балласт для любой политсилы, сам он может заискивающе искать поддержки у всех, но любой, кто его подберет, берет балласт, который потянет ко дну.
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"Метзавод сепаратистов Приднестровья, чьи интересы лоббировал Порошенко, возобновил продажи стали в Украине"
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А чого так возбудились "24%"?Те що Труха готовий,це ще не означає що Зеленський з ним буде розмовляти))
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а где ты прочитал что с шибзиком вообще кто то будет разговаривать? разговаривать будут с беней
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Розкажи цей анекдот покійному Березовському,він оціне))
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Расскажи этот анекдот *****. Он посмеется, когда ты его сравнишь с Зе-беней. Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 3055
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сегодня все порохоботы думают и пишут одновременно в унисон!
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4 года зрадоботы были более вменяемые. Отмороженные появились с прошлой зимы,но это понятное дело чей десант. Сейчас они перекрасились в зелёнку, но похоже говорить продолжат о Порошенко.
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а при чем ту березовский? это ты на то намекаешь что вазелин шестой это наше *****? ну тут я с тобой пожалуй соглашусь
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ничему не удивлен. портнов человек бени и беня его руками хочет завалить пороха. посмотрим...
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Завалить фиг получится, но продолжать мазать грязью до выборов будут.
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Про Зеленського взагалі мова не йде. Розмовляти будуть з його папіком Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 6241
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беня просто стоит в стороне и наблюдает)) он вне политике,ну,только чуть-чуть консультирует авакова, кернеса и труху)) и зеленого не видел последние пару лет ссылки в израиле)) и вовку видел только по телику))
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Воланд и свита. Посмотрите , как причудливо тусуется колода.
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А ви знаєте, яка форма правління в Україні - президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська ?

Не вгадали )) - Коломойська ))
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ПІДГОТОВКА ДО МАСШТАБНОГО ПОГРАБУВАННЯ УКРАЇНИ: ІДЕЯ КОЛОМОЙСЬКОГО ПРО ДЕФОЛТ.Олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту з метою дешево скупити державні активи і землю в Україні..Коломойський - за дефолт! Те, що це може бути 70-80 гривень за долар, цей побічний, так би мовити, ефект він скромно обійшов увагою. Коломойському заважає Міжнародний валютний фонд.
Коломойський хоче повернути або урвати собі щось від націоналізованого ПриватБанку. Це неодмінно призведе до проблем з МВФ, від якого ми залежимо, особливо в період пікових виплат за позиками урядів Тимошенко й Азарова (і це розуміють навіть у Зеленського). Але МВФ Коломойському дуже заважає.
Якщо буде оголошено дефолт, то Коломойський зможе скористатися такою ситуацією у своїх інтересах, скуповуючи держмайно і землю.
В умовах пост-дефолту вся країна стає дешевшою: легко і дешево буде купувати державне майно, а головне - землю... Шкода, що у Верховній Раді не набралися сміливості скасувати мораторій на продаж землі вчасно, коли ціни були на піку.
Тепер все залежить від уряду і Нацбанку - чи готові вони стати співучасниками чергового пограбування України?Цей уряд, очевидно, ні. Тому і поспішають із парламентськими виборами.
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Чем-то напоминает мне Коломойский одного персонажа...
Из фильма "Венецианский купец", по Шекспиру. 2004года.
Он там плохо кончил. Совсем плохо...
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что то не видно сторонников крошки цахеса. они в теме про переселенцев шабаш устроили?
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А кого пан Труханов поддержал на последних выборах? Шо шо? Он из "элиты"?
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и кого же там моцно поддержал пан труханов?
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политическая шлюха не виновата- ей семью кормить надо
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Иными словами, Труханов хочет консультироваться с лицом, принимающим решения.
С самым главным на данный момент политиком Украины. Оданко, у Коломойского свои планы на Одессу и вряд ли ему там будет нужен Труханов, как и Кернес Авакову в Харькове. Скорее всего, их и их партию будут мочить.
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И меня не перестают удивлять сторонники Зеленского и партии "Слуга народа" - они всерьез рассчитывают, что Коломойский и К будут проводить политику по деолигархизации Украины и борьбы с коррупцией. Вот что надо иметь в мозгах, чтобы в это верить?
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Когда за петю ранее голосовали верили же. Так почему счас должны не верить Коломойскому?
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сторонникам Зеленского уже сказали что "олигархат побежден"- и теперь все олигархи хотят себе равных условий с обычными простолюдинами Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським - Цензор.НЕТ 1082
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Следующий шаг в ребрендинге БПП - это переименовать Кононенко в Кошевого и сделать ему пластическую операцию.
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прохосрань следите внимательно за всеми кто чего то там захочет . особенно следите куда захочет.
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Олигарх Игорь Коломойский пожаловался, что сейчас живет на 20 000 фунтов в неделю из-за судовых процессов.
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"Бідолашний" ну нічого, епоха бідності вже закінчилась.
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"Новороссию" клепают ускоренными темпами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТруханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським
 
 
 
 
 
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