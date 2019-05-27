 Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коломойський - серйозний політик, бізнесмен з серйозними активами. Якщо він консультує сьогодні партію "Відродження", яка асоціюється з ним, то це його право... А я готовий вести переговори з усіма без винятку, аби Одеса просувалася вперед: з усіма, хто є конструктивним і хто зможе допомогти", - сказав Труханов.

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Разом з тим, він не уточнив, які ще політичні структури, окрім партій "Довіряй ділам" і "Відродження", братимуть участь у формуванні політсили, яку він створює разом з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Хто саме увійде до її складу, Труханов пообіцяв сказати після об'єднавчого з'їзду, який заплановано на першу декаду червня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 травня мер Харкова Кернес анонсував створення разом з мером Одеси Трухановим нової політичної партії.

Співголова депутатської групи "Відродження" у ВР Віталій Хомутиннік цього ж дня повідомив, що в нову політсилу об'єднуються партії "Довіряй справам" Труханова і "Відродження". Також до неї увійде частина представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу".