 Труханов заявив, що був би не проти "консультацій" із Коломойським

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Коломойський - серйозний політик, бізнесмен з серйозними активами. Якщо він консультує сьогодні партію "Відродження", яка асоціюється з ним, то це його право... А я готовий вести переговори з усіма без винятку, аби Одеса просувалася вперед: з усіма, хто є конструктивним і хто зможе допомогти", - сказав Труханов.
Разом з тим, він не уточнив, які ще політичні структури, окрім партій "Довіряй ділам" і "Відродження", братимуть участь у формуванні політсили, яку він створює разом з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Хто саме увійде до її складу, Труханов пообіцяв сказати після об'єднавчого з'їзду, який заплановано на першу декаду червня.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 травня мер Харкова Кернес анонсував створення разом з мером Одеси Трухановим нової політичної партії.
Співголова депутатської групи "Відродження" у ВР Віталій Хомутиннік цього ж дня повідомив, що в нову політсилу об'єднуються партії "Довіряй справам" Труханова і "Відродження". Також до неї увійде частина представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу".
посмотрю что там Вакарчук соорудит.
Через 100 днів «стадо» буде волати: «Хватіт нам артістов, вон уже одного ізбралі...»
сменили попу на троне и лица у кормушки- а кто с этим не согласен, тот порохобот и сепар
жити по-новому 2.0
а то еще зебобики начнут меня лайкать
Но 73%продолжают свято верить, что президентом избрали зеленского
Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что скандальный путинский миллиардер Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник занимаются партией "Доверяй делам".
В ее составе на выборы в Верховную Раду намерены идти мэры Харькова и Одессы Геннадий Адольфович Кернес, который ранее поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, и Геннадий Труханов. О политическом проекте Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".
Он признался, что и сам встречался с Хомутынником и Фуксом для обсуждения вопроса так называемой партии мэров.
Прочитай последние несколько абзацев статьи.
Не вгадали )) - Коломойська ))
Коломойський хоче повернути або урвати собі щось від націоналізованого ПриватБанку. Це неодмінно призведе до проблем з МВФ, від якого ми залежимо, особливо в період пікових виплат за позиками урядів Тимошенко й Азарова (і це розуміють навіть у Зеленського). Але МВФ Коломойському дуже заважає.
Якщо буде оголошено дефолт, то Коломойський зможе скористатися такою ситуацією у своїх інтересах, скуповуючи держмайно і землю.
В умовах пост-дефолту вся країна стає дешевшою: легко і дешево буде купувати державне майно, а головне - землю... Шкода, що у Верховній Раді не набралися сміливості скасувати мораторій на продаж землі вчасно, коли ціни були на піку.
Тепер все залежить від уряду і Нацбанку - чи готові вони стати співучасниками чергового пограбування України?Цей уряд, очевидно, ні. Тому і поспішають із парламентськими виборами.
Из фильма "Венецианский купец", по Шекспиру. 2004года.
Он там плохо кончил. Совсем плохо...
Боится опозиции.
С самым главным на данный момент политиком Украины. Оданко, у Коломойского свои планы на Одессу и вряд ли ему там будет нужен Труханов, как и Кернес Авакову в Харькове. Скорее всего, их и их партию будут мочить.