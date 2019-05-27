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 Політика України
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Все про:вибори (3865) Луценко (2377) відставка (484)

 Луценко хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що збирається покинути пост після виборів у парламент і формування нового уряду.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Луценко зазначив, що потрібно поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що всі повинні піти у відставку.

"Конституція і закони України обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто має дещо пізніше прийняти відповідне рішення. Для себе таке рішення я прийняв. Вважаю, що моє завдання разом із колегами із правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори", - сказав він.

Після цього, додав генпрокурор, він піде у політику, але не у списки партій, а "до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку подій".

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"Моє бачення, щоб в країні цінували людей за справи, а не за слова. За конкретні вчинки та вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трирічного перебування на посаді до логічного кінця. Вибори до парламенту відбудуться у 20-х числах липня відповідно, коли новообраний парламент обере уряд, після цього можна буде говорити про нового генерального прокурора", - резюмував Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129177
 
 
 Топ коментарі
 
Вот же тварь, не выгонишь.
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Каждый день приносит этой гниде миллионы,поэтому ничего удивительного ! Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина - Цензор.НЕТ 7249
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Цілком логічний висновок Луценка. Все повинно бути по закону.
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а что уже год прошел?
надо-же.....так быстро..
человек глыба,сказал на год ,значит на год!
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Раньше он говорил, что уйдет в отставку после президентских выборов...А логика у него в этой должности одна, покрывать своего кума до последней минуты!
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Має право робити це по закону. Ви же погрожуєте репресіями за переконання і вже показали це у Рівному. Оберете новий уряд і поставите нового прокурора.
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А по какому закону не садят 3 года коррупционеров из "бриллиантовых прокуроров"? Луценко хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну - Цензор.НЕТ 988 Закон на своих что, не распространяется?
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Це інша справа, яка не виправдовує порушення закону у цьому випадку.
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Ну вот......... как назначат другого прокурора, так и посадят. Когда уже проснетесь и до вас дойдёт, что дело бриллиантовых прокуроров с 2017 года в суде?
При чем тут Генпрокурор? Или суды в его юрисдикции?
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Не просто суды, а суды злочынного режиму, которые просто не успел потужно отреформировать своей потужной судебной реформой потужный реформатор Порошенко, патаму ша зебилы не дали пролезть ему на второй термин. Падлюки такие!
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До Нового года всё исправит великий Зе-беня и они все сядут. Смешные вы, зе-бенята.
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А почему до Нового Года? А почему не пять лет и плюс второй президентский срок? Смешные вы, побенята...
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Дві зроби. А ще краще - 3. В господарстві все згодиться.
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Сам розумієш, що несуть за собою твої слова.
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Каждый день приносит этой гниде миллионы,поэтому ничего удивительного ! Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина - Цензор.НЕТ 7249
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Какой ту тебя интересный калькулятор.Или сам считал ?
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Луценко всем не нравился. Пусть звидует на все стороны.
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в цього безязикого недоумка навіть інстинкт самозбереження не спрацьовує
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Врет как дышит, его задача оставаться как можно дольше в кресле и прикрывать всю шоблу.
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да, для гамнюків з "Г+Г" істина полягає лише в гавні та брехні.
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Нужен референдум в Украине.Кто за то чтобы этого Иуду и комсомольца отправить назад.Голосуем.Предатель высшей категории.Успел всем прислужить.
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Не будет даже консультационного)) рехверендум снят с повестки дня партии без зе)) заплевали наблюдатели санта-барбары по британски))
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Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

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Странно, а зачем он тюрьму отставкой называет. Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина - Цензор.НЕТ 7979
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там не только юрика нужно!
а свободовский халуй-не помню его!
а мент типа прокурор!
шокин!
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Какое же оно мерзкое, паскудное создание!
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Якщо вже бути покидьком, то бути ним до кінця ! Буде захищати Мародера, рятувати рейтинг бєпєпє до самих виборів.
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Рейтинг БПП и без луценко не плохой. Зачем им этот балласт ?
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Рейтинг бпп не плохой. Он даже не нулевой - отрицательный
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Но в абсолютном исчислении ( даже если отрицательный) не плохой же. Вуаля, и минус 30% стают просто 30%.
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Юра уходи, дай новому прокурору начать садить воров и казнокрадов!
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Мое видение, чтобы в стране ценили людей за дела, а не за слова. За конкретные поступки и умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело .......
И какие же такие дела Лученко довёл до конца, да просто назовите его достижения в ГПУ ? Что хозяин , что лакей - лицедеи и циничные лжецы.
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Лученко точно ничего не довел до конца))
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Ну, разве что мисс третье тысячелетие.
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А той що так вимагав булаву, не хоче когось запропонувати?
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і навіть подати підметну на зняття з посади - не вистачає духу.
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Суфлеры из свиты не успевают текст подсказывать а у самого зели мозгов нету . Вот беда то .
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тубусовшина постіснялася навести заключні слова Ю.Луценка на цій передачі стосовно кляузи (а, точніше - поклепу) шуфрича... Втім, хто їй дивується?
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Луценко хочет.............

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Да он будет вынужден, независимости от своей хотелки.
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Отменить закон, по которому он туда попал. И уволить по несоответствию должности
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Здається,щоб завершити цикл тотального луценкового мандеца,треба його призначити суддею.Коли він був просто депутатом,то горлав,шо коррупціонерів не садять,бо міліція продажна.Коли став міністром МВД,заволав,шо прокурори не дають ходу справам.Коли став генпрокурором,винуваті в усьому судді.А коли серьезно, це навіть уявити важко,скільки ця особина принесла шкоди Україні за своє нікчемне життя,скільки людських страждань,та поломаних долей за його плечима.Само воно не піде просто так,бо розуміє,що всьому колись приходить кінець,і щоб відтягти цей неминучий кінець,воно бути пручатись,та капостити
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