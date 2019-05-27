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Все про:корупція (2332) премія (133) суд (5151) Суми (146) Лисенко Олександр (3)

 Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності

Міський голова Сум Олександр Лисенко зумів уникнути покарання за те, що виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від окладу, доплати і надбавки. Суд визнав його винним, але поки тривав процес - закінчився термін адміністративного стягнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Зарічного райсуду м. Суми.

"Згідно з протоколами, громадянин Л., займаючи посаду Сумського міського голови, протягом 2017 року, підписував відповідні розпорядження, яким передбачалась виплата йому премій як Сумському міському голові в розмірах від 65% до 270% розміру посадового окладу, надбавок та доплат у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці", - сказано в повідомленні прес-служби.

Міський голова на суді визнав, що дійсно виписував собі премії, але заявив, що винним себе не вважає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Сум Лисенко понад півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, - НАЗК

Він не підписав протоколи про адміністративне правопорушення, а потім 3 місяці не з'являвся на судові засідання, кажучи, що хворий. У суді стверджують, що направляли запити в лікарні.

"Після явки Лисенка О.М. в судове засідання, строки розгляду справи відновлювались. Проте на день розгляду справи закінчились строки, передбачені ч. 3 ст. 38 КУпАП (3 місяці з дня виявлення), тому провадження в справі підлягає закриттю", - повідомили в суді.

Нагадаємо, про те, що мер Сум Лисенко протягом більш ніж півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, стало відомо в лютому. Тоді НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів, що стосуються порушення.

16 січня 2018 року сумському міському голові Олександру Лисенку співробітники Управління захисту економіки Нацполіції вручили два протоколи про корупцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129176
 
 
 Топ коментарі
 
прикольное какое законодательство - воруешь деньги, а тебе всего лишь «административное правонарушение»
Да и то не смогли зацепить

Жити по-новому 👍🏻
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черта им лысого, а не коррупционера Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 855
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Старша медсестра в ПМСД на Сумщині отримує 680 000 на рік і нікого це не хвилює.
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Ні. 50 000 на місяць, плюс відпускні. Лікарі АЗПСМ , фельдшери та медсестри на мінімалці.
Бухгалтера- по 40 000.
Шофер головного- 23 000 на місяць.
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Шо творит этот Зеленский, шо творит... Петро так усердно и надёжно строил, а этот припёрся и сразу всё вдребезги. Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 569
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Теперь должны быть слезы петины,ну почему меня не выбрали.Его реформа в действии.
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прикольное какое законодательство - воруешь деньги, а тебе всего лишь «административное правонарушение»
Да и то не смогли зацепить

Жити по-новому 👍🏻
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Ну он же не должен сам себя привлекать к ответственности
Я говорю о реформе правоохранительной и судебной систем
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Про реформу правоохранительной и судебной системы Вы правы. Я подумал что Вы про политическую принадлежность этого персонажа.
Этот персонаж ещё в Раду собрался.
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ну а хотя бы лишить его должности за это- не надо? Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 2516
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что серьезно? вау- а я не знал Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності - Цензор.НЕТ 5412 Проблема Украины- в том что законы есть, но даже они не выполняются
"Суд признал его виновным,"- сл-но как минимум, он должен быть отстранен

потому что

Однако в день рассмотрения дела закончились сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 38 КУоАП (3 месяца со дня обнаружения), поэтому производство по делу подлежит прекращению",Источник: https://censor.net.ua/n3129176

дело просто закрыли- но не признали его не виновным

А досрочно полномочия мэра прекращаются в таких случаях:
3) относительно него суд вынес обвинительный приговор;
5) суд признал мэра недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
7) городской голова нарушает Конституцию или законы Украины, права и свободы граждан, не обеспечивает осуществления предоставленных ему полномочий;
......
Все эти пункты тоже прописаны в Законе Украины «О местном самоуправлении» (ст. 79).
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Насколько я понимаю, обвинительные приговоры выносят в уголовном производстве а не при административных правонарушениях.
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Другой вопрос почему не было открыто уголовное производство е
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Это тоже спорное утверждение. Скорей нарисованная.
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вот если бы он консерву украл в АТБ или Сильпо, то уже бы посадили, а так что, ну что, украл из налогов, с кем не бывает у нас, мы платим, народные избранники воруют, народная традиция
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А тим часом на педалькіному мосту,тріснуло третє скло
В КМДА заявили, що до перевірки якості моста будуть залучені закордонні експерти - [ДЖЕРЕЛО]

Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 5212 Мэра Сум Лысенко не стали наказывать за коррупцию: пока его судили, истек срок давности - Цензор.НЕТ 9826
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во прикольно-"наша писня гарна й нова"... Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності - Цензор.НЕТ 9220 портнова на него нет... Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності - Цензор.НЕТ 8699
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там гепа идет по следу сумского коллеги Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності - Цензор.НЕТ 123
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Это КПК талантливого юриста портнова по которому коррупционеров, казнокрадов, оборотней в погонах и мантиях посадить невозможно. КПК принятое со всеми нарушениями законов и регламентов по взмаху руки чечетова при пустом зале ВР и которое потрошиная коалиция не отменила.
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Папєрєдники виноватьі, а че пять лет делали?
Думали как отменить антикоррупционньій закон через КС?
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Не змогли притягнути до адмінки за корупцію. Добре. Але ж за кримінальним кодексом чому не притягти? Наприклад за розкрадання коштів, чи то за зловживання службовим становищем? Чому мовчить прокуратура? Бо де межа? Він преміював себе на 270% відсотків, виходить що він так може й на 500% відсотків себе преміювати, і на 3000% відстоків... і так далі... і що, це не буде вважатися злочином, а тільки адмін.правопорушенням за коррупцію?
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По советским законам этого коррумпированного урода расстреляли бы, поэтому грабящая 27 лет Украину быдло-элита и проводит десоветизацию - чтоб грабить Нэньку и не отвечать за это.
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блестяще! вот что значит профессионально вести дело!
ребята, не боись! давайте воровать! а там главное - найти правильный суд!)))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності
 
 
 
 
 
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