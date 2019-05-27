 Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Зарічного райсуду м. Суми.
"Згідно з протоколами, громадянин Л., займаючи посаду Сумського міського голови, протягом 2017 року, підписував відповідні розпорядження, яким передбачалась виплата йому премій як Сумському міському голові в розмірах від 65% до 270% розміру посадового окладу, надбавок та доплат у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці", - сказано в повідомленні прес-служби.
Міський голова на суді визнав, що дійсно виписував собі премії, але заявив, що винним себе не вважає.
Він не підписав протоколи про адміністративне правопорушення, а потім 3 місяці не з'являвся на судові засідання, кажучи, що хворий. У суді стверджують, що направляли запити в лікарні.
"Після явки Лисенка О.М. в судове засідання, строки розгляду справи відновлювались. Проте на день розгляду справи закінчились строки, передбачені ч. 3 ст. 38 КУпАП (3 місяці з дня виявлення), тому провадження в справі підлягає закриттю", - повідомили в суді.
Нагадаємо, про те, що мер Сум Лисенко протягом більш ніж півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, стало відомо в лютому. Тоді НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів, що стосуються порушення.
16 січня 2018 року сумському міському голові Олександру Лисенку співробітники Управління захисту економіки Нацполіції вручили два протоколи про корупцію.
Бухгалтера- по 40 000.
Шофер головного- 23 000 на місяць.
Да и то не смогли зацепить
Жити по-новому 👍🏻
Я говорю о реформе правоохранительной и судебной систем
Этот персонаж ещё в Раду собрался.
"Суд признал его виновным,"- сл-но как минимум, он должен быть отстранен
потому что
Однако в день рассмотрения дела закончились сроки, предусмотренные ч. 3 ст. 38 КУоАП (3 месяца со дня обнаружения), поэтому производство по делу подлежит прекращению",Источник: https://censor.net.ua/n3129176
дело просто закрыли- но не признали его не виновным
А досрочно полномочия мэра прекращаются в таких случаях:
3) относительно него суд вынес обвинительный приговор;
5) суд признал мэра недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
7) городской голова нарушает Конституцию или законы Украины, права и свободы граждан, не обеспечивает осуществления предоставленных ему полномочий;
......
Все эти пункты тоже прописаны в Законе Украины «О местном самоуправлении» (ст. 79).
В КМДА заявили, що до перевірки якості моста будуть залучені закордонні експерти - [ДЖЕРЕЛО]
Думали как отменить антикоррупционньій закон через КС?
ребята, не боись! давайте воровать! а там главное - найти правильный суд!)))