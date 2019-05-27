 "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Як повідомляється на facebook-сторінці "Спілка ветеранів війни з Росією", головний момент, на думку захисту, - неправильна оцінка злочину судами першої та апеляційної інстанцій і перекваліфікація ст. 115 КК "Умисне вбивство" на ст. 116 "Вбивство в стані сильного душевного хвилювання", низка процесуальних порушень, що тягнуть за собою неприпустимість доказів і повернення справи на новий розгляд, інформує Цензор.НЕТ.

"Максимальна санкція для офіцера вже становитиме 5 років позбавлення волі. Але наявні багато ознак, які можуть ще пом‘якшити покарання і в цьому випадку. Зокрема, зараз Дмитро офіційно встановлює інвалідність, якої зазнав унаслідок поранення під час танкового бою біля Авдіївки", - зазначається в повідомленні.

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Розгляд касації відбудеться через кілька місяців.

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.