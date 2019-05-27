 "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Як повідомляється на facebook-сторінці "Спілка ветеранів війни з Росією", головний момент, на думку захисту, - неправильна оцінка злочину судами першої та апеляційної інстанцій і перекваліфікація ст. 115 КК "Умисне вбивство" на ст. 116 "Вбивство в стані сильного душевного хвилювання", низка процесуальних порушень, що тягнуть за собою неприпустимість доказів і повернення справи на новий розгляд, інформує Цензор.НЕТ.
"Максимальна санкція для офіцера вже становитиме 5 років позбавлення волі. Але наявні багато ознак, які можуть ще пом‘якшити покарання і в цьому випадку. Зокрема, зараз Дмитро офіційно встановлює інвалідність, якої зазнав унаслідок поранення під час танкового бою біля Авдіївки", - зазначається в повідомленні.
Розгляд касації відбудеться через кілька місяців.
Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, суд засудив до 9 років в'язниці.
Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.
була чудова країна - демонструвала усі ознаки одужання від радянської та кацапської окупації і тут, бамц, наслухалася кацапсього лайна з продажних ЗМІ і зкинула першу людину в історії українського президенства, яка не ігноріла українські інтереси! та обрала тупу потвору, вирішив, що її говняний серіал то є реальність
Так что вали ишак не звезди!
Засоби масової інформації називають вбивство самозахистом... публіка радо плескає... сотні лайків мочи сєпара...другий рік підряд статті в потрібному руслі...сєпар і тд і тд... а по факту повар в ресторані, жінка вдова, діти сироти...
Ви, мать його, навчитеся відрізняти чорне від білого? Аналізатори х..ві...