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Все про:Верховний Суд (402) касація (18) вирок (515) вбивство (1777) Балабуха (4)

 "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

Касацію на вирок танкісту 72-ї бригади Дмитру Балабусі подали сьогодні до Верховного Суду адвокатки Марія Островська та Наталія Фещик.

Як повідомляється на facebook-сторінці "Спілка ветеранів війни з Росією", головний момент, на думку захисту, - неправильна оцінка злочину судами першої та апеляційної інстанцій і перекваліфікація ст. 115 КК "Умисне вбивство" на ст. 116 "Вбивство в стані сильного душевного хвилювання", низка процесуальних порушень, що тягнуть за собою неприпустимість доказів і повернення справи на новий розгляд, інформує Цензор.НЕТ.

"Максимальна санкція для офіцера вже становитиме 5 років позбавлення волі. Але наявні багато ознак, які можуть ще пом‘якшити покарання і в цьому випадку. Зокрема, зараз Дмитро офіційно встановлює інвалідність, якої зазнав унаслідок поранення під час танкового бою біля Авдіївки", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі, обвинуваченому у вбивстві на зупинці в Києві

Розгляд касації відбудеться через кілька місяців.

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129175
 
   
 Топ коментарі
 
за дохлого сєпара пацану респект! через таких тварюк прокацапсіновських і зебілоїдів і маємо війну..
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зебілоідов 14-го не існувало в природі!

була чудова країна - демонструвала усі ознаки одужання від радянської та кацапської окупації і тут, бамц, наслухалася кацапсього лайна з продажних ЗМІ і зкинула першу людину в історії українського президенства, яка не ігноріла українські інтереси! та обрала тупу потвору, вирішив, що її говняний серіал то є реальність
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Если бы он убил сепара, то другое дело, а так он убил соотечественника, поэтому нехай отбывает.
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сепар это и есть соотечественник,т.е пособник оккупанта - предатель. Так что методичку еще раз почитай "Нехай"
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за дохлого сєпара пацану респект! через таких тварюк прокацапсіновських і зебілоїдів і маємо війну..
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Давай ще напиши щось про зебілоїдів 14-го)))
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зебілоідов 14-го не існувало в природі!

була чудова країна - демонструвала усі ознаки одужання від радянської та кацапської окупації і тут, бамц, наслухалася кацапсього лайна з продажних ЗМІ і зкинула першу людину в історії українського президенства, яка не ігноріла українські інтереси! та обрала тупу потвору, вирішив, що її говняний серіал то є реальність
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подякуй за це своєму царю,баригі мальдійському....гавно воно ригівське,а не перша людина презедентва!!!!!!!!!!!
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Весна проходит где посадки????
Так что вали ишак не звезди!
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так и сказали бы сразу, шо никого не вбывал, а просто погулять вышел
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З огляду на можливість такого перебігу справи, навряд чи буде захист Дмитра Балабухи суттєво використовувати і наявність свідків, які є, готові говорити у суді під час розгляду справи та свідчити про те, як розпочався конфлікт. А вони, судячи з усього, є… "Це було спровоковано - була словесна перепалка біля маршрутки. Вона розпочалася після того, як водій відмовив Дмитру у проїзді по УБД. Кажуть, після цього загиблий став на бік водія, і дорікав Дмитру тим, що він боєць АТО… Але ж бійки не було. Лише слова. Тому все одно неможливо перевести справу у площину самозахисту", - розповів Цензору Олександр Войтко, координатор Спілки ветеранів війни з Росією. Источник: https://censor.net.ua/r3072157
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А никто про самозащиту и не говорит. Но тот одесский ватник боксом занимался и был в полтора раза крупнее. "Неправильная оценка преступления", - адвокаты подали кассацию на приговор военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве - Цензор.НЕТ 4460
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А ти бачу не зрозумів, що ця цитата з статті Цензора з подробицями вбивства. Нічого іншого від вас я не чекав🤔
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была не бийка , а избиение бойца АТО . Почему -то умалчивают , что убитый был на голову выше , под 100 кг веса и 10 лет занимался единоборствами . Был на двух заседаниях судилища ( а не суда ) , Балабуха рассказал как его детина бил спецом в голову профессиональными ударами , Балабуха упал и прикрыл голову , а детина продолжал его бить и приговаривал " я тебя в АТО не посылал ". Капюшон от куртки Балабухи оторванный валялся в стороне , так детина тягал инвалида. У Балабухи пластина в голове 14 см квадратных вместо кости черепа. Прокуроров ( требовали 12 лет и лишение звания офицера ) пацаны чуть не избили , материли и орали , так в ответ в суд привезли ПАЗик беркутни в спецзащите.
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Судячи з усього тут не було політики, а був побутовий конфлікт, який закінчився вбивством.
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Гдето писали что АТОшник хотел сесть в маршрутку по удостоверению, а этот бык который сдох начал его пинать и быковать!
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Судячи з загальної картини політика все ж була.
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Все таки очень интересно, что покойный ему сказал.
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Що робиться з цим світом?
Засоби масової інформації називають вбивство самозахистом... публіка радо плескає... сотні лайків мочи сєпара...другий рік підряд статті в потрібному руслі...сєпар і тд і тд... а по факту повар в ресторані, жінка вдова, діти сироти...
Ви, мать його, навчитеся відрізняти чорне від білого? Аналізатори х..ві...
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві
 
 
 
 
 
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