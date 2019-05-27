 Буду вірним тільки Батьківщині, - Муженко передав справи Хомчаку. ДОКУМЕНТ

Про це Муженко повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що чесно виконував свої службові обов'язки.
"Навесні та влітку 2014 року я був там, де були більшість українських патріотів – на сході нашої Батьківщини. Російська гібридна окупація вимагала від нас невідкладних і рішучих дій, так як органи державної влади Донецької і Луганської областей, правоохоронні органи були повністю паралізовані", - написав Муженко.
Екс-начальник Генштабу зазначив, що Збройні сили під час відбиття агресії РФ тільки зміцнили бойове побратимство.
"У Збройних Силах за цей час сформувався кастовий дух або латиною "ESPRIT DE CORPS". Він заснований на почутті вірності Україні, належності до сильної армії, на святому обов'язку захищати націю, прагненні служити українському народу", - написав він.
Муженко побажав новому Головнокомандувачу ЗСУ ще більше зміцнити набутий бойовий дух і поліпшити бойові можливості армії.
"Служу і буду вірним тільки Батьківщині, її народу і своїм бойовим побратимам. Слава Україні! Честь маю!" - підсумував він.
21 травня, Президент Володимир Зеленський звільнив Муженка з поста начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ і призначив замість нього Руслана Хомчака.
Коломойский говорить - кто угодно, только не Порошенко.
73% говорят - кто угодно, только не Порошенко.
Украина очень комфортная страна для террористов, подонков и русского быдла, но, к сожалению, очень некомфортная для украинцев.
(С)
@JuntaChronicles
☹️
Как выяснили журналисты, еще в 2009 году Грановский получил паспорт гражданина Молдовы. Паспорт на имя Александра Грановского под серийным номером МС 002260 выдан 5 августа 2009 года. А в 2014 стал гражданином США. Пару лет назад получил паспорт гражданина Румынии. Мультигражданство, запрещенное украинским законодательством необходимо Грановскому, чтобы избежать уголовной ответственности после смены власти в Украине.
Новий НГШ…
Командувач Сектору А генерал Колесник практично замкнув оточення біля Луганська, а потім вивів своїх хлопців з під Лутугиного.
Командувач Сектору С генерал Борискін майже замкнув кільце біля Стаханова і Алчевська та біля Горлівки і Єнакієвого.
Генерал Забродський здійснив рейд 95-ї бригади тилами сепарів.
Але НГШ став Хомчак-Іловайський.
Вітаю фронтовиків з до болі «новими обличчями».
* * *
Мені до сказу цікаво дізнатися відповіді на такі питання:
1. Який характер носили контакти тимчасово виконуючого обов'язки командувача оперативного командування «Південь» (штаб - м. Дніпропетровськ) генерала Хомчака та топ-менеджменту групи «Приват» на початку АТО і до її початку?
2. Як командувач Сектру Б генерал Хомчак обґрунтував прохання штабу АТО про передачу під його підпорядкування 40-го батальйону «Кривбас», задоволене штабом АТО?
3. Яку мету переслідувала розпочата 40-м (Кривбас) і 39-м (Дніпро-2) батальйонами атака на Іловайськ? Які задачі ця атака мусила виконати? Чи є збігом той факт, що атака на Іловайськ розпочалася водночас з виведенням 3000 бійців з Південного мішку у сусідньому з районом Іловайська Секторі Д?
4. Де все ж таки подівся наказ чи-то штабу АТО, чи-то Генштабу (існують різні версії) атакувати Іловайськ? Чому за 5 років його ніхто так і не пред'явив? Чи, може, не було ніякого наказу?
5. Про що говорили на нараді в кабінеті заступника голови Дніпровської ОДА Геннадія Корбана 5 серпня 2014 р. в присутності командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези та Філоненка, журналіста Бутусова і командувача Сектору Б генерала Хомчака (факт зустрічі підтвердили Корбан і Бутусов)?
6. Зона відповідальності Сектору Б на серпень 2014 р. - ділянка від Ясинуватої (звільненої бійцями 95-ї бригади 20 серпня) та Донецького аеропорту навколо Донецька і аж до району Кутейникового. Штаб Сектору Б містився в селі Олексіївка біля Курахового, а окремі підрозділи в селі Березове - між Донецьком і Новотроїцьком. Чому від початку боїв за Іловайськ, де більшість підрозділів представляли МВС, ставка командувача Сектору Б генерала Хомчака перебувала у Многопіллі, біля Іловайська?
7. Штаб АТО формував штурмову групу для деблокування «групи Хомчака» під Іловайськом з частин 79-ї і 95-ї бригад. Чому генерал Хомчак пішов на переговори з росіянами та повів свої частини по узгодженому з «народом зайвої хромосоми» «зеленому коридору»? Чи правда, що виходу з оточення у генерала Хомчака вимагали командири добробатів, які поставили генералу повноцінний ультиматум, мовляв, «ми підемо, а ви робіть, що хочете»?
8. Після прориву з оточення генерал Хомчак поїхав не у Краматорськ до штабу АТО, а у Дніпро, ніби аби привести себе до ладу. З ким він зустрічався у Дніпрі та про що розмовляв?
9. Якими ще подвигами крім Іловайська під час АТО може похвалитися генерал Хомчак? За які заслуги його призначили начальником Генштабу?
Думаю, достатньо.
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 60088 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
Вот она, невинная жертва режима Порошенко.
Съел и порядок - дезинтерия.
А його мусолять у інтернеті...
Хтось може проартикулювати, без обсценної лексики?