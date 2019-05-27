EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1444  49
Все про:Гройсман (3373) Бурбак (251) Народний фронт (546)

 "Народний фронт" у середу запросить на фракцію Гройсмана, - Бурбак

У середу, 29 травня, окремо збереться фракція "Народного фронту" з питання відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це заявив голова фракції "Народної фронт" Максим Бурбак кореспонденту Цензор.НЕТ після засідання фракції в понеділок.

"Ми чекаємо позицію Конституційного суду. Тому що тепер, після того, як президент першим же своїм указом порушив чинну Конституцію, гарантом якої він є, Конституційний суд має зробити все для того, щоб захистити Основний Закон України", - підкреслив він.

Він нагадав, що депутати від "Народного фронту" минулої п'ятниці внесли подання до Конституційного суду про визнання указу президента Зеленського про проведення позачергових виборів і розпуску парламенту неконституційним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після відставки уряд працюватиме в антикризовому режимі, - Гройсман

"Звернулися сьогодні під час погоджувальної ради в Конституційний суд, щоб судді в стислі терміни розглянули подання", - уточнив Бурбак.

На питання про позицію фракції щодо голосування за відставку Володимира Гройсмана Максим Бурбак відповів, що в середу окремо збереться фракція з цього питання. На неї запросять прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129171
 
 
 Топ коментарі
 
В надгробного фронте никак не могут понять, что они с порося уже все просрали. Всё их реформы кому то стоили здоровья, кому то жизни. На грани существования и сама Украина. А они все за кресла бьются...
 показати весь коментар
 
Мова йтиме про одне,як краще зустріти майбутнє
"Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3854
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗМІ: Народний фронт може не піти на парламентські вибориСьогодні, 10:23 3141Вы также можете прочесть этот материал на русском языке"Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1563Об'єднання Яценюка з Гройсманом не було підтримане фракцією та всіма лідерами НФНародний фронтКерівництво партії Народний фронт розглядає можливість взагалі не йти на парламентські вибори, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в політсилі.За даними видання, до останнього часу велися переговори про спільний похід на парламентські вибори між Народним фронтом і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який планує вести в парламент партію Українська стратегія. "Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2045
 показати весь коментар
 
 
Sergey Fursa
14 ч.

Оруэлл по-украински. Дефолт - это богатство
И снова Коломойский…
У финансистов по всему миру есть одна устоявшаяся привычка. Они все всегда читают Financial Times. Эта газета должна быть у них на столе. Иначе мир рухнет. И пусть информацию теперь гораздо проще найти в интернете, но читать financial Times - это маст. И вот на выходных на столе у абсолютно всех инвесторов в мире, по крайней мере у той их части, что живет в цивилизации и ин
 показати весь коментар
 
Все враги украинского народа должны скублица в одной партии, потому и пригласили.
 показати весь коментар
 
 
По Вашему карпатские леса резиновые?
 показати весь коментар
 
 
В надгробного фронте никак не могут понять, что они с порося уже все просрали. Всё их реформы кому то стоили здоровья, кому то жизни. На грани существования и сама Украина. А они все за кресла бьются...
 показати весь коментар
 
 
Все верно,что Украина на грани существования после прихода ЗЕКА-манды!! Думаю украинцы не дадут развороту в прошлое !!!
 показати весь коментар
 
 
ты наверное хотел сказать после УХОДА Зека манды
 показати весь коментар
 
Вы что товарищ под новостями не читаете? путен вселился в Коломойского и уже напал 🤭
 показати весь коментар
 
 
Народный фронт это живой труп.Рейтинг "НФ" - 1% "Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6211. Кому теперь нужны эти "фронтовики"
 показати весь коментар
 
 
поставил лайк. только этим барыгам и оружие давать нельзя - продадут
 показати весь коментар
 
 
Стройбат таких бойцов любит. Тем долее, что и "Стена" там как раз чуток не достроена.
 показати весь коментар
 
 
Нужны! Поля на Донбасе разминировать самое то!
 показати весь коментар
 
 
интересно, сколько предложат Гройсману? Хотя он должен знать математику. Если его рейтинг один или больше процентов умножить на 0 процентов НФ то в итоге будет 0.
 показати весь коментар
 
Пора бы уже в зоне заседать а то там народ волнуется,бунты устраивает,не может вас дождаться для сексуальных утех ...
 показати весь коментар
 
 
Твари хотят лишних 4 месяца у корыта посидеть и на летние каникулы сгонять, Кроме НФ никто из депутатов их обращение в КС не подписал.
 показати весь коментар
 
 
а в этом "народном" есть кто-то из украинского народа?
 показати весь коментар
 
 
А можно точные координаты "встречи", чтоб без пристрелки
 показати весь коментар
 
 
нужно лучем с тепловизора всех зажарить. Спроси у Матиоса. Он знает как
 показати весь коментар
 
 
Я знаю, что очень захотеть - все Ок! А если в результате - НЕ ок, значит, не очень хотел...
 показати весь коментар
 
нет надо всё таки пристрелятся чтобы наверняка..... раз и навсегда......
 показати весь коментар
 
як там бурбак любит быковать с трибуны - АГОВ Бурбак, страшно да? остаться без мандата.Ничего, вас свиней зажравшихся давно пора от корыта оторвать.
 показати весь коментар
 
 
.....а если конфисковать награбленное дак это не только страшно но и стрёмно..... ну как без бабла жить у родам?
 показати весь коментар
 
 
Мова йтиме про одне,як краще зустріти майбутнє
"Народный фронт" в среду пригласит на фракцию Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3854
 показати весь коментар
 
 
Если их уложить валетом, то можно укрыть и всех подельников из БПП! Для начала, лет на 20! И без права на переписку! "Народний фронт" у середу запросить на фракцію Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6643
 показати весь коментар
 
 
Бурбака нужно отправить пилять лес в Сибирь. У него есть опыт воровства древесины. И нашей стране будет польза что избавились от бобра и русским не поправимый ущерб
 показати весь коментар
 
 
Запитайте в нього де вони з агентом російських спецслужб Порошенко діли гроші?

Держборг України зріс на 1 мільярд доларів за місяць - Мінфін

https://dt.ua/ECONOMICS/derzhborg-********-zris-na-1-milyard-dolariv-za-misyac-minfin-312568_.html
 показати весь коментар
 
 
Шановный, а ты думал, во время политической нестабильности валютные резервы должны неизменно расти? Вспомни о недавнем "скоропостижном" отбытии представителей МВФ со стольного града Киева. Или оне отвалили на радостях, что не предстоит трудиться на "украинской ниве"? Ты хоть давай себе отчет в качестве собственного мыслительного процесса!!! Хорошо, хоть не обременен решением гос вопросов, ато все мы прочувствовали бы на себе ауру исполнителя..
 показати весь коментар
 
Это важный момент испытания КС "на вшивость". Или покажет, как во времена януковича, что вшивый, со всеми вытекающими последствиями, или все-таки произошли положительные изменения(?).. А т.н. гарант Зеленский начал свою впечатляющую деятельность с собственого нарушения, демонстрируя публично на выборах свой бюллетень! Может, в качестве козла отпущения такой индивидуум и могбы сгодиться, но лично я пессимистически отношусь к перспективам деятельности Зе на посту президента, т.к. критически важным должно быть НУТРО, если хотите, т.с. моральный облик. Иначе, ради чего весь "сыр-бор", как говорят в РФ в подобных случаях, при обмене шила на мыло, особенно, когда и первое и второе не нужно или не соответствует ни моральным ни техническим требованиям...
 показати весь коментар
 
Интересно что при Порошенке нафтогаз хотел поднять цену на газ до 9000, ибо альтернативы нет, а при Зе уже снижает цену до 5800...
Появилась альтернатива?)
 показати весь коментар
 
Гройсману приготовили клизму , чтобы не писал заявления об отставке. Крысы ещё не собрали все свои пожитки , дела не порешали , на отпуск не насобирали , дел ещё невпроворот . Куда идти , куда податься ? Ни в одну партию в будущий парламент не возьмут , только мажоритарка ( а она денег стоит ) . А прикроет ли подкуп избирателей славная полиция под вопросом .
 показати весь коментар
 
Запам"ятайте добре це Ху-ло.

Це голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, і по сумісництву тіньовий експортер карпатського лісу.

За часи правління Порошенка став мільярдером, злодійськи продаючи ліс за кордон.

За всі повені, зсуви та інші катаклізми пов"язані з відсутністю лісу, можете "подякувати" цьому Ху-лу.
"Народний фронт" у середу запросить на фракцію Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3226"Народний фронт" у середу запросить на фракцію Гройсмана, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4075
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Народний фронт" у середу запросить на фракцію Гройсмана, - Бурбак
 
 
 
 
 
 вгору