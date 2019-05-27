 "Народний фронт" у середу запросить на фракцію Гройсмана, - Бурбак

Про це заявив голова фракції "Народної фронт" Максим Бурбак кореспонденту Цензор.НЕТ після засідання фракції в понеділок.
"Ми чекаємо позицію Конституційного суду. Тому що тепер, після того, як президент першим же своїм указом порушив чинну Конституцію, гарантом якої він є, Конституційний суд має зробити все для того, щоб захистити Основний Закон України", - підкреслив він.
Він нагадав, що депутати від "Народного фронту" минулої п'ятниці внесли подання до Конституційного суду про визнання указу президента Зеленського про проведення позачергових виборів і розпуску парламенту неконституційним.
"Звернулися сьогодні під час погоджувальної ради в Конституційний суд, щоб судді в стислі терміни розглянули подання", - уточнив Бурбак.
На питання про позицію фракції щодо голосування за відставку Володимира Гройсмана Максим Бурбак відповів, що в середу окремо збереться фракція з цього питання. На неї запросять прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.
14 ч.
Оруэлл по-украински. Дефолт - это богатство
И снова Коломойский…
У финансистов по всему миру есть одна устоявшаяся привычка. Они все всегда читают Financial Times. Эта газета должна быть у них на столе. Иначе мир рухнет. И пусть информацию теперь гораздо проще найти в интернете, но читать financial Times - это маст. И вот на выходных на столе у абсолютно всех инвесторов в мире, по крайней мере у той их части, что живет в цивилизации и ин
🤔
😁
Держборг України зріс на 1 мільярд доларів за місяць - Мінфін
https://dt.ua/ECONOMICS/derzhborg-********-zris-na-1-milyard-dolariv-za-misyac-minfin-312568_.html
Появилась альтернатива?)
Це голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, і по сумісництву тіньовий експортер карпатського лісу.
За часи правління Порошенка став мільярдером, злодійськи продаючи ліс за кордон.
За всі повені, зсуви та інші катаклізми пов"язані з відсутністю лісу, можете "подякувати" цьому Ху-лу.